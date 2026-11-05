Hà Nội: Cháy nhà ở kết hợp cho thuê trọ, 30 người thoát nạn an toàn

Ngọn lửa bốc ra từ căn bếp tại trong căn nhà ở kết hợp cho thuê trọ phố Trần Bình, cảnh sát hướng dẫn 25 người thoát nạn, 5 người còn lại tự di chuyển ra ngoài.

Theo thông tin báo Dân trí, chiều 4/11, Công an TP Hà Nội cho biết khoảng 3h53 cùng ngày, người dân phát hiện khói bốc ra từ khu vực bếp ăn tại phòng 204 của ngôi nhà ở kết hợp kinh doanh cho thuê trọ tại số 15, ngõ 120/30 phố Trần Bình, phường Từ Liêm, TP Hà Nội.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Báo Dân trí.

Sau khi phát hiện sự cố, người dân đã sử dụng bình chữa cháy được trang bị tại cơ sở để xử lý đám cháy, đồng thời nhanh chóng thông báo cho lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH qua số điện thoại 114.

Sau khi tiếp nhận tin báo, cảnh sát đã điều 5 xe chữa cháy, một xe chỉ huy cùng 29 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Theo thông tin báo Lao Động, tại hiện trường, cảnh sát tổ chức các biện pháp kiểm soát, dập tắt đám cháy, đồng thời triển khai thoát khói tại khu vực xảy ra cháy và hành lang các tầng nhà nhằm bảo đảm an toàn cho người bên trong.

30 người thoát nạn an toàn. Ảnh: Báo Dân trí.

Trong quá trình xử lý sự cố, lực lượng chức năng đã hướng dẫn 25 người thoát nạn ra ngoài an toàn. Trước đó, 5 người đã chủ động tự thoát ra ngoài.

Đến khoảng 3h55 cùng ngày, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn, không để lan sang các khu vực khác. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản đang được thống kê.

Khởi tố vụ cháy nhà 2 cha con tử vong ở Gia Lai: Nghi có người châm lửa đốt nhà Công an tỉnh Gia Lai thông tin Cơ quan Cảnh sát điều tra đang khẩn trương khám nghiệm hiện trường, tổ chức điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà làm chết 2 cha con tại thôn Vĩnh Thái, xã Vĩnh Thịnh, ngày 26-10.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ha-noi-chay-nha-o-ket-hop-cho-thue-tro-30-nguoi-thoat-nan-an-toan-772434.html