Táo bón ngày Tết nặng đến mấy cũng chữa khỏi chỉ với những món ăn quen thuộc dễ chế biến tại nhà

Theo chuyên gia Đông y, một trong những nguyên nhân gây ra táo bón phần lớn là do bạn ăn quá nhiều thực phẩm chứa chất béo, dầu mỡ, cay nóng… trong dịp Tết.

Chế độ dinh dưỡng thiếu chất xơ sẽ dễ gây ra tình trạng táo bón ngày Tết . Nếu không điều trị kịp thời, táo bón sẽ gây ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa, thậm chí làm tăng nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng.

Để cải thiện tình trạng này, bạn có thể sử dụng những món ăn chữa táo bón cực hiệu quả dưới đây:

Bạn chuẩn bị khoảng 50g gạo, 150g bí ngô, 100g khoai lang. Gạo ngâm trước nửa tiếng để giúp cháo chín nhanh, bí ngô và khoai lang gọt vỏ rồi cắt miếng vừa ăn. Cho cháo vào nồi nấu chín cùng bí ngô và khoai lang, nêm nếm thêm gia vị vừa ăn là được. Dùng cháo này ăn 3 lần/tuần sẽ giúp ngăn ngừa táo bón hiệu quả.

Cháo bí ngô, khoai lang có tác dụng chữa táo bón hiệu quả - Ảnh: Internet

Canh rau dền đỏ nấu tôm

Hàm lượng lớn chất xơ trong rau dền giúp phòng và chữa táo bón rất hiệu quả. Bên cạnh đó, khi kết hợp với vitamin A trong tôm sẽ thúc đẩy hoạt động của hệ tiêu hóa, cải thiện chức năng ruột. Chính vì vậy, canh rau dền nấu tôm là bài thuốc tự nhiên và an toàn giúp khắc phục chứng táo bón hiệu quả.

Cách làm rất đơn giản, rau dền nhặt bỏ rễ, rửa với nước muối loãng rồi vớt ra để ráo. Tôm rửa sạch, bóc vỏ rồi cho vào nồi nấu cùng rau dền, đợi canh sôi thì thêm gia vị vừa ăn rồi tắt bếp. Dùng canh ăn với cơm trong ngày sẽ giúp nhuận tràng, loại bỏ độc tố và chất thải tích tụ.

Rau dền đỏ nấu tôm là món ăn giúp nhuận tràng tự nhiên và hiệu quả - Ảnh: Internet

Súp khoai tây, cà rốt và củ cải

Đây là món ăn chữa táo bón hiệu quả có thể dùng cho cả trẻ nhỏ. Hàm lượng lớn chất xơ và vitamin có trong khoai tây, cà rốt và củ cải sẽ giúp hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn, nhờ đó mà quá trình đẩy phân ra ngoài cũng diễn ra thuận lợi hơn.

Bạn chuẩn bị khoảng 40g cà rốt, 40g củ cải trắng, 40g khoai tây cùng một số gia vị thông thường.

Thường xuyên ăn những thực phẩm giàu chất xơ sẽ giúp ngăn ngừa táo bón - Ảnh: Internet

Khoai tây, cà rốt và củ cải rửa sạch, gọt vỏ rồi luộc chín nhừ. Sau đó cho lần lượt các nguyên liệu đã chuẩn bị vào máy xay nhuyễn. Bắc nồi lên bếp, cho cà rốt vào nấu chín nhừ với nước rồi thêm vào củ cải và khoai tây. Dùng đũa đảo đều hỗn hợp rồi nêm nếm thêm gia vị vừa ăn là có thể dùng ngay.

Trên đây là những món ăn bạn có thể chế biến tại nhà để chữa táo bón hiệu quả trong dịp Tết và bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình.