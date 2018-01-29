Tha hồ ăn bánh chưng, dưa hành không lo táo bón ngày Tết nhờ những cách nhuận tràng tự nhiên này

Cơ thể thiếu nước sẽ khiến độc tố và chất thải tích tụ gây ra tình trạng táo bón. Chính vì vậy, bạn nên bổ sung đủ nước mỗi ngày để giúp nhuận tràng, làm mềm phân, nhờ đó ngăn ngừa táo bón hiệu quả.

Những bữa tiệc triền miên ngày Tết với đầy thực phẩm dầu mỡ sẽ dễ khiến cơ thể tích tụ độc tố, dẫn đến táo bón. Tuy nhiên, bạn chỉ cần áp dụng những cách giúp nhuận tràng tự nhiên dưới đây sẽ giúp ngăn ngừa tình tạng táo bón cực hiệu quả.

Theo các chuyên gia, những động tác luyện tập vùng hông có thể giúp phòng và cải thiện chứng táo bón. Nguyên nhân là do quá trình vận động sẽ ảnh hưởng đến quá trình trao đổi chất và giúp hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn.

Bên cạnh đó, uống nhiều nước còn giúp ngăn chặn tình trạng phân đóng cục và kích thích ruột đẩy phân ra ngoài, đồng thời giúp bổ sung độ ẩm cho da.

Chính vì vậy, bạn nên dành khoảng 30 phút mỗi ngày để luyện tập thể dục, nhất là các động tác vùng hông để cải thiện chức năng hệ tiêu hóa.

Ăn nhiều bữa nhỏ

Thay vì chỉ ăn 3 bữa chính, bạn nên chia thành nhiều bữa nhỏ để giảm áp lực cho hệ tiêu hóa, nhờ đó mà quá trình trao đổi chất cũng sẽ diễn ra nhanh hơn. Sự thay đổi chế độ ăn uống khoa học không chỉ giúp ngăn ngừa táo bón mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Chia thành nhiều bữa ăn nhỏ trong ngày để giảm áp lực cho hệ tiêu hóa - Ảnh: Internet

Ăn sữa chua

Sữa chua chứa hàm lượng lớn probiotic giúp nhuận tràng tự nhiên và cải thiện sức khỏe đường ruột. Thường xuyên ăn sữa chua mỗi ngày sẽ giúp kiểm soát các vi sinh vật có trong ruột, từ đó giảm đầy bụng và táo bón hiệu quả. Bên cạnh đó, lượng probiotic trong sữa chua còn giúp tăng cường những vi khuẩn có lợi trong đường ruột, giúp bảo vệ hệ tiêu hóa.

Ăn nhiều rau lá xanh

Những loại rau lá xanh như bina, cải xoăn, bắp cải… chứa rất nhiều dưỡng chất đặc biệt có lợi cho hệ tiêu hóa. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, hàm lượng chất xơ dồi dào có trong loại thực phẩm này sẽ giúp đào thải những độc tố và chất thải tích tụ bên trong ruột, đồng thời hỗ trợ đường ruột đẩy phân ra ngoài dễ dàng hơn.

Mỗi ngày, bạn nên tiêu thụ ít nhất 25g chất xơ để ngăn ngừa táo bón và ung thư đường ruột.

Thực phẩm giàu chất xơ sẽ giúp hỗ trợ quá trình trao đổi chất - Ảnh: Internet

Ăn hạt chia

Hàm lượng cao chất xơ (cứ 29g hạt chia lại chứa đến 10g chất xơ) trong hạt chia có khả năng ngăn ngừa táo bón hiệu quả. Khi hạt chia được hấp thụ sẽ kết hợp với nước trong đường ruột tạo thành chất nhầy giúp đẩy phân dễ dàng ra ngoài.

Trên đây là những cách giúp ngăn ngừa táo bón ngày Tết hiệu quả, bạn có thể áp dụng để bảo vệ hệ tiêu hóa.