Chị dâu đi công tác 3 tháng dắt về đứa bé mới sinh, lời giải thích sau đó làm anh trai tôi gục ngã còn mẹ thì khóc nghẹn

Ngoại tình 06/11/2026 18:00

Khi mọi người hỏi dồn dập đứa trẻ là con của ai, chị dâu chần chừ rồi thở dài trả lời: “Đây là máu mủ của chồng con”. Anh trai tôi đứng bên cạnh tái mặt, run rẩy tay chân. Vì quá hoảng sợ, anh ngã sụp xuống cầu xin vợ tha thứ cho tội lỗi của mình.

Cách đây không lâu, chị dâu tôi bỗng thông báo đi công tác xa nhà 3 tháng. Gia đình tôi khá ngỡ bất ngờ vì công việc của chị từ trước đến nay ít khi phải đi làm xa nhà. Cùng lắm là chị chỉ đi khoảng vài ngày, còn lần này là tận 3 tháng.

Chị dâu của tôi từ khi lấy anh trai tôi thì sống rất khuôn phép, được lòng cả gia đình chồng. Chẳng ngờ được, chị vừa xa nhà 3 tháng thì trở về với một đứa trẻ mới sinh trên tay. Khỏi phải nói, cả nhà tôi điêu đứng kinh ngạc. Không lẽ chị đi công tác, tình cờ thấy đứa trẻ bị bỏ rơi rồi thương tình mà mang về nhà nuôi? Nhưng vợ chồng anh trai tôi đã có hai con đủ trai gái, giờ nhận thêm con nuôi thì sẽ tốn kém hơn. 

Khi mọi người hỏi dồn dập đứa trẻ là con của ai, chị dâu chần chừ rồi thở dài trả lời: “Đây là máu mủ của chồng con”. Anh trai tôi đứng bên cạnh tái mặt, run rẩy tay chân. Vì quá hoảng sợ, anh ngã sụp xuống cầu xin vợ tha thứ cho tội lỗi của mình.

Chị dâu đi công tác 3 tháng dắt về đứa bé mới sinh, lời giải thích sau đó làm anh trai tôi gục ngã còn mẹ thì khóc nghẹn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau đó, chị dâu tôi kể lại chuyện tày trời anh trai tôi gây ra. Anh trai tôi là người chồng ngoại tình, lén lút ra ngoài tìm nhân tình. Anh chơi đùa bóc bánh trả tiền thì còn dễ, đằng này anh qua lại cô gái mới 22 tuổi, làm cô ta có bầu. Chị dâu tôi nói cô ta chỉ là nạn nhân của chồng mình, không hề biết anh đã có gia đình.

Anh trai tôi sau khi biết mình gây họa thì bỏ chạy, bỏ lại người phụ nữ kia loay hoay không có điều kiện sinh và nuôi con. Chị dâu tôi biết chuyện thì âm thầm liên lạc với cô ta. Chị nghĩ dù sao thì đứa trẻ cũng là máu mủ của chồng mình. Chị chu cấp tiền, giúp cô ta dưỡng thai rồi sinh con. Vì thai yếu, thể trạng của cô ta không khỏe nên chị phải đến chăm sóc mẹ con cô ta suốt 3 tháng qua.

Sau khi nhân tình của chồng sinh con khỏe mạnh, chị mang đứa trẻ về để cô ta làm lại cuộc đời mới. Mẹ tôi nghe xong thì bàng hoàng rồi khóc nức nở. Bà cảm ơn chị dâu đã thấu tình đạt lý, cảm ơn chị đã sống tình nghĩa với gia đình tôi. Mẹ tôi còn bắt con trai mình phải thề trước bàn thờ tổ tiên không bao giờ được làm chuyện có lỗi với vợ nữa. Còn tôi thì thật sự nể phục chị dâu, có thể nuốt nước mắt vào trong để sống bao dung như chị thì trên đời này có được mấy người?

Đang tổ chức đám tang cho chồng thì 4 người đàn bà nghênh ngang bước vào, cô vợ bàng hoàng gục ngã vì uất nghẹn

Đang tổ chức đám tang cho chồng thì 4 người đàn bà nghênh ngang bước vào, cô vợ bàng hoàng gục ngã vì uất nghẹn

Biến cố xảy ra vào một đêm mưa, chồng qua đời bất ngờ khiến gia đình tôi điêu đứng. Khi tôi chạy đến bệnh viện thì chồng tôi đã không còn nữa. Tôi suy sụp tuyệt vọng, nhưng đau đớn không dừng lại ở đây.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Căn hộ bốc cháy ngùn ngụt, 8 người sơ tán, người đàn ông nhảy từ tầng 2 xuống đất

Căn hộ bốc cháy ngùn ngụt, 8 người sơ tán, người đàn ông nhảy từ tầng 2 xuống đất

Video 49 phút trước
Mẹ chồng lén lút theo chân con mèo lạ ra sau vườn mỗi sáng, tôi bám đuôi thì phát hiện một bí mật

Mẹ chồng lén lút theo chân con mèo lạ ra sau vườn mỗi sáng, tôi bám đuôi thì phát hiện một bí mật

Tâm sự gia đình 1 giờ 19 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 7/11/2026, Thần Tài trao vận đỏ liên tiếp, 3 con giáp nhân đôi tiền bạc, cầu được ước thấy, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' khó ai bì kịp

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 7/11/2026, Thần Tài trao vận đỏ liên tiếp, 3 con giáp nhân đôi tiền bạc, cầu được ước thấy, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Người đàn ông sốc nặng khi phát hiện 9 con rắn hổ mang nằm rải rác xung quanh cửa hàng

Người đàn ông sốc nặng khi phát hiện 9 con rắn hổ mang nằm rải rác xung quanh cửa hàng

Video 1 giờ 49 phút trước
Đang yên lành chồng đòi ly hôn, nửa năm sau đưa con về thăm nhà nội, nhìn cảnh tượng trước mắt tôi bàng hoàng gục ngã

Đang yên lành chồng đòi ly hôn, nửa năm sau đưa con về thăm nhà nội, nhìn cảnh tượng trước mắt tôi bàng hoàng gục ngã

Tâm sự gia đình 2 giờ 19 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 7/11/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 7/11/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước
Xe tải đâm vào xe buýt chở học sinh, cửa kính vỡ vụn, cú va chạm làm móp một bên xe khiến 21 người bị thương

Xe tải đâm vào xe buýt chở học sinh, cửa kính vỡ vụn, cú va chạm làm móp một bên xe khiến 21 người bị thương

Video 2 giờ 49 phút trước
Chị dâu đi công tác 3 tháng dắt về đứa bé mới sinh, lời giải thích sau đó làm anh trai tôi gục ngã còn mẹ thì khóc nghẹn

Chị dâu đi công tác 3 tháng dắt về đứa bé mới sinh, lời giải thích sau đó làm anh trai tôi gục ngã còn mẹ thì khóc nghẹn

Ngoại tình 3 giờ 19 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 7/11/2026, Thần Tài gõ chuông cửa nhà, 3 con giáp 'ngã trúng hố vàng', có cơ hội xoay chuyển vận mệnh, hưởng trọn vinh hoa phú quý

Đúng ngày mai, thứ Bảy 7/11/2026, Thần Tài gõ chuông cửa nhà, 3 con giáp 'ngã trúng hố vàng', có cơ hội xoay chuyển vận mệnh, hưởng trọn vinh hoa phú quý

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 29 phút trước
Tựa vào cửa sổ, cô gái bất ngờ rơi khỏi tầng 7 khách sạn và cái kết thương tâm

Tựa vào cửa sổ, cô gái bất ngờ rơi khỏi tầng 7 khách sạn và cái kết thương tâm

Video 3 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Danh tính nạn nhân tử vong trong vụ cháy Trường THCS Kim Liên

Danh tính nạn nhân tử vong trong vụ cháy Trường THCS Kim Liên

Tử vi thứ Bảy 7/11/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Bảy 7/11/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 6/11/2026, 3 con giáp biến hung thành cát, tài vận cực tốt, kiếm được tiền tỷ, tha hồ làm giàu, an nhàn hưởng phước

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 6/11/2026, 3 con giáp biến hung thành cát, tài vận cực tốt, kiếm được tiền tỷ, tha hồ làm giàu, an nhàn hưởng phước

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thương cảm chị hàng xóm đơn thân nuôi con, khoảnh khắc giáp mặt chồng của chị ấy làm tôi bàng hoàng

Thương cảm chị hàng xóm đơn thân nuôi con, khoảnh khắc giáp mặt chồng của chị ấy làm tôi bàng hoàng

Đang tổ chức đám tang cho chồng thì 4 người đàn bà nghênh ngang bước vào, cô vợ bàng hoàng gục ngã vì uất nghẹn

Đang tổ chức đám tang cho chồng thì 4 người đàn bà nghênh ngang bước vào, cô vợ bàng hoàng gục ngã vì uất nghẹn

Cú sốc từ bức ảnh đám tang đêm muộn vạch trần lời dối trá của người chồng

Cú sốc từ bức ảnh đám tang đêm muộn vạch trần lời dối trá của người chồng

Xông vào đám cưới tát chú rể túi bụi, cô gái khiến cả khán phòng đang bất ngờ bỗng quay sang ủng hộ nhiệt tình

Xông vào đám cưới tát chú rể túi bụi, cô gái khiến cả khán phòng đang bất ngờ bỗng quay sang ủng hộ nhiệt tình

Màn chạm chán với bồ nhí cửa phòng sinh và phản ứng đắt giá của người chồng

Màn chạm chán với bồ nhí cửa phòng sinh và phản ứng đắt giá của người chồng

4 người đàn bà bất ngờ xuất hiện tại lễ tang của chồng, cô vợ rụng rời sụp đổ trước bí mật cay đắng

4 người đàn bà bất ngờ xuất hiện tại lễ tang của chồng, cô vợ rụng rời sụp đổ trước bí mật cay đắng