Nữ tài xế ô tô đạp nhầm chân ga khiến ô tô lao vào cửa hàng ăn làm 3 người bị thương

Vụ tai nạn xảy ra vào ngày 28/10 gần quán kebab Halevuru trên đường CK Palya ở Hommadevanahalli, huyện Bangalore Urban, bang Karnataka, Ấn Độ. Chiếc xe Mitsubishi Pajero Sport đã đâm vào 2 chiếc xe máy đang đậu trước khi lao vào quầy bán hàng, làm đổ một nồi dầu ăn nóng.
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Hoàng Ngân | Theo Phụ nữ sức khỏe

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