Xe tải đâm vào xe buýt chở học sinh, cửa kính vỡ vụn, cú va chạm làm móp một bên xe khiến 21 người bị thương

Chiếc xe buýt đang chở các em đi tham quan Triển lãm Làm vườn Quốc tế Udon Thani 2026 thì bị chiếc xe tải 6 bánh đâm trúng tại ngã tư vào ngày 4/11. Các hành khách hoảng sợ la hét khi cửa kính vỡ vụn, cú va chạm làm móp một bên xe buýt, 21 người bị thương đã được đưa đến bệnh viện.

Video 2 giờ 51 phút trước 2 giờ 51 phút trước Vân Nhi | Theo Phụ nữ sức khỏe

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