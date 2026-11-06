Tựa vào cửa sổ, cô gái bất ngờ rơi khỏi tầng 7 khách sạn và cái kết thương tâm

Vụ tai nạn ra vào khoảng 1h30 ngày 3/11, tại khách sạn Rio Poty. Hình ảnh từ camera giám sát cho thấy bạn trai cô tỏ ra sững sờ khi chứng kiến cảnh tượng diễn ra trước mắt. Mẹ của Renata đã bày tỏ sự thương tiếc trước cái chết của con gái và yêu cầu công lý cho vụ tai nạn.
Video 1 giờ 21 phút trước

Vân Nhi | Theo Phụ nữ sức khỏe

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