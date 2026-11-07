Giá vàng hôm nay, ngày 7/11/2026: Vàng SJC trụ mốc 141 triệu/lượng

Tương tự, giá vàng nhẫn 4 số 9 tại Công ty SJC cũng không thay đổi với chiều mua vào 136,5 triệu đồng, bán ra 140,5 triệu đồng; Công ty Doji mua vào 136,5 triệu đồng, bán ra 140,5 triệu đồng. Chênh lệch giá mua - bán vàng nhẫn tại các công ty trên vẫn duy trì ở mức 4 triệu đồng/lượng khiến người mua lỗ ngay lập tức.

Theo thông tin báo Thanh Niên , sáng 7/11, giá vàng trong nước đồng loạt đứng yên. Cụ thể, giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC giữ nguyên chiều mua vào 138 triệu đồng/lượng và bán ra 141 triệu đồng như cuối ngày hôm qua. Công ty Doji cũng tiếp tục mua vàng miếng SJC 138 triệu đồng và bán ra 141 triệu đồng...

Theo dữ liệu từ Kitco, lúc 8h50 ngày 7/11 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng ở mức 4.070,10 USD/ounce (mua vào) và 4.072,10 USD/ounce (bán ra), giảm 17,10 USD/ounce, tương đương 0,42% so với phiên trước.

Theo thông tin báo VietNamNet , giá vàng thế giới kết thúc tuần giao dịch ở mức trên 4.070 USD/ounce, giảm 0,42% trong phiên cuối tuần. Trong tuần, kim loại quý có những nhịp tăng giảm mạnh, song vẫn giữ được mốc 4.000 USD/ounce.

Trong phiên giao dịch cuối tuần ngày 6/11 (theo giờ Mỹ), giá vàng biến động mạnh. Theo biểu đồ Kitco, kim loại quý có thời điểm tăng lên 4.108 USD/ounce, trước khi giảm xuống mức thấp nhất 4.030 USD/ounce. Biên độ dao động trong phiên lên tới 78 USD/ounce.

Sau khi chạm vùng giá thấp, vàng nhanh chóng phục hồi và kết thúc phiên quanh ngưỡng 4.070 USD/ounce.

Diễn biến này cho thấy thị trường vàng thế giới vẫn biến động mạnh, với những nhịp tăng giảm hàng chục USD/ounce trong thời gian ngắn.

Dù giảm trong phiên cuối tuần, giá vàng thế giới vẫn duy trì trên ngưỡng tâm lý quan trọng 4.000 USD/ounce.

Giá vàng thế giới giảm do chịu áp lực từ số liệu việc làm Mỹ tốt hơn dự báo. Lúc 21h30 ngày 6/11 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay ở mức 4.041 USD/ounce, giảm 48 USD. Giá vàng kỳ hạn tháng 12/2026 giao dịch quanh mức 4.042 USD/ounce.

Bộ Lao động Mỹ cho biết nền kinh tế tạo thêm 165.000 việc làm trong tháng 10, cao hơn nhiều so với dự báo 65.000 việc làm. Tỷ lệ thất nghiệp giảm từ 4,2% xuống 4,1%. Thu nhập bình quân theo giờ tăng 0,4% so với tháng trước và tăng 3,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Báo cáo việc làm tích cực khiến thị trường tăng đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nâng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp ngày 8-9/12. Theo Reuters, xác suất Fed tăng lãi suất trong tháng 12 được thị trường đánh giá ở mức 74,8%.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 2 năm tăng khoảng 0,06 điểm phần trăm lên 4,53%. Đồng USD cũng tăng giá, khiến vàng chịu thêm bất lợi.

Trước đó, đà bán tháo cổ phiếu công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI) khiến dòng tiền tìm đến các tài sản trú ẩn như trái phiếu chính phủ Mỹ và vàng. Tuy nhiên, sau khi số liệu việc làm Mỹ được công bố, đồng USD và lợi suất trái phiếu tăng trở lại, tạo áp lực lên kim loại quý.

Thị trường hiện hướng sự chú ý đến các dữ liệu lạm phát Mỹ. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10 dự kiến công bố ngày 10/11, tiếp đó là chỉ số giá sản xuất (PPI) ngày 13/11. Những số liệu này có thể tác động đến kỳ vọng lãi suất và xu hướng giá vàng.

Theo báo cáo Triển vọng thị trường hàng hóa tháng 10, Ngân hàng Thế giới (WB) dự báo giá vàng bình quân năm 2026 đạt 4.600 USD/ounce, tăng 33,6% so với năm 2025.