Thông tin MỚI vụ tài xế xe ôm sàm sỡ phụ nữ ở cổng Bệnh viện Bạch Mai

Đời sống 06/11/2026 13:50

Cơ quan công an đang xác minh đoạn clip ghi lại cảnh một người phụ nữ lớn tuổi nghi bị tài xế xe ôm sàm sỡ tại khu vực trước Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội).

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 6/11, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông có hành vi bị nghi là sàm sỡ phụ nữ lớn tuổi tại khu vực gần Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), gây xôn xao dư luận.

Theo người đăng tải clip, sự việc xảy ra vào chiều 5/11, trên đường Giải Phóng, đoạn trước cổng số 1 Bệnh viện Bạch Mai.

Hình ảnh trong clip cho thấy một người đàn ông, được cho là tài xế xe ôm, có những hành động khiến nhiều người nghi ngờ người phụ nữ lớn tuổi bị quấy rối, sàm sỡ.

Đáng chú ý, thời điểm xảy ra sự việc, một số tài xế xe ôm khác đứng gần đó nhưng không có động thái can ngăn.

Thông tin MỚI vụ tài xế xe ôm sàm sỡ phụ nữ ở cổng Bệnh viện Bạch Mai - Ảnh 1
Vụ việc xảy ra tại một điểm dừng xe buýt - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Dân trí, người đăng tải clip cho biết, do đi một mình và lo ngại mất an toàn nên không dám trực tiếp can thiệp. Người này sau đó đăng tải đoạn video lên mạng xã hội, mong cơ quan chức năng sớm xác minh, xử lý.

Địa điểm xảy ra sự việc được cho là điểm dừng xe buýt sát cổng số 1 Bệnh viện Bạch Mai, thuộc địa bàn phường Kim Liên.

Lãnh đạo Công an phường Kim Liên xác nhận đơn vị đã nắm được thông tin và đang rà soát, xác minh vụ việc.

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Liên quan đến vụ cháy xảy ra vào trưa 5.11 tại Trường THCS Kim Liên (Hà Nội), nạn nhân được xác định là cháu P.A.K (sinh năm 2015, trú tại Hà Nội).

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