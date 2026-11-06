Chồng cũ rầm rộ chở cả nhà đến ngày tôi tái giá, hành động giật mic của mẹ anh khiến cả hội trường bất ngờ

Tâm sự gia đình 06/11/2026 13:00

Mọi chuyện đi đến giới hạn cuối cùng khi con tôi bị chẩn đoán có thể mắc bệnh down. Tôi cố dành dụm lắm mới đủ tiền để đi khám. Nào ngờ chồng tôi đã lén lấy hết tiền, tôi bất lực đành hẹn bác sĩ lần sau. Cuối cùng, khi mang thai 16 tuần thì tôi không giữ được con nữa.

Tôi có một đời chồng, ly hôn sau 3 năm chung sống. Chồng cũ của tôi từng là một người thích ăn chơi, nhậu nhẹt. Thấy chồng cứ suốt ngày làm khổ mẹ và vợ nên tôi chưa muốn có con. Tháng ngày chịu đựng chồng quậy phá, lại không có con cái dỗ dành, tôi mệt mỏi vô cùng.

Tôi bất ngờ có thai, tôi cảm thấy không sẵn sàng. Nhưng đây là điều chồng cũ và gia đình anh mong muốn. Sau khi mang thai, tôi nuôi hy vọng khi sắp có con thì chồng cũ sẽ thay đổi. Nhưng anh vẫn chứng nào tật nấy, nhậu nhẹt cả ngày, còn lấy tiền trong nhà đi ăn chơi. 

Mọi chuyện đi đến giới hạn cuối cùng khi con tôi bị chẩn đoán có thể mắc bệnh down. Tôi cố dành dụm lắm mới đủ tiền để đi khám. Nào ngờ chồng tôi đã lén lấy hết tiền, tôi bất lực đành hẹn bác sĩ lần sau. Cuối cùng, khi mang thai 16 tuần thì tôi không giữ được con nữa.

Đây là nỗi đau lớn với tôi, tôi không chịu nổi nên quyết định ly hôn chồng. Dù vậy, tôi vẫn suy nghĩ rất nhiều, tôi từng cho rằng chỉ cần bản thân cố gắng thì có thể thay đổi chồng cũ. Nhưng dù tôi có yêu anh bao nhiêu thì anh vẫn không vì thế mà đổi thay.

Chồng cũ rầm rộ chở cả nhà đến ngày tôi tái giá, hành động giật mic của mẹ anh khiến cả hội trường bất ngờ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhưng sau khi ly hôn, tôi không ôm hận chồng cũ, tôi giữ liên lạc và xem anh là bạn bè. Thậm chí, vì thấy anh thay đổi muốn làm lại cuộc đời, tôi còn giúp anh vay mượn để làm ăn.

4 năm sau khi ly hôn chồng, tôi tái giá. Chồng hiện tại của tôi là người lương thiện, yêu thương tôi thật lòng. Tôi có nói với chồng cũ về chuyện tôi tổ chức đám cưới. Chẳng ngờ hôm đó, chồng cũ mướn xe ô tô đưa cả nhà sang dự.

Không chỉ vậy, mẹ chồng cũ còn giật mic của MC, khiến cả hội hôn ngỡ ngàng. Đến khi nghe những lời bà nói thì ai cũng ngậm ngùi cảm động. Mẹ chồng cũ kể về những việc tôi đã giúp chồng cũ, về những nỗi khổ mà tôi đã trải qua. Bà nói đến đây là để chúc phúc cho tôi, còn tặng tôi 2 cây vàng.

Dù đã từng trải qua chuyện gì, tôi cũng cảm ơn chồng và mẹ chồng cũ đã đến chúc phúc trong ngày vui của tôi. Nhưng món quà bà tặng quá lớn, tôi có nên trả lại cho bà hay không?

Cú sốc đằng sau tiếng khóc nhà bên khiến người chồng vứt mâm cơm chạy sang

Cú sốc đằng sau tiếng khóc nhà bên khiến người chồng vứt mâm cơm chạy sang

Trong nhà hàng xóm đồ đạc vỡ nát dưới đất, ông chồng mặt đỏ bừng giận dữ, cô vợ ôm mặt khóc nức nổ. Điều bất ngờ là chồng tôi đang đứng chắn cho cô vợ, còn chỉ mặt ông chồng nói: “Đàn ông đánh vợ thì còn gì là đàn ông”.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Đột nhiên gặp lại vợ cũ vuốt cái bụng nhô cao, lời tiết lộ sau đó của cô ấy làm tôi sốc

Đột nhiên gặp lại vợ cũ vuốt cái bụng nhô cao, lời tiết lộ sau đó của cô ấy làm tôi sốc

Tâm sự gia đình 28 phút trước
Điện thoại bất ngờ phát nổ trên tay người đàn ông khiến nhiều người hoảng loạn

Điện thoại bất ngờ phát nổ trên tay người đàn ông khiến nhiều người hoảng loạn

Video 43 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 7/11/2026, Thần Tài phủi sạch khó khăn, 3 con giáp tài lộc vô biên, làm ăn vượng phát, vận trình sáng như trăng rằm

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 7/11/2026, Thần Tài phủi sạch khó khăn, 3 con giáp tài lộc vô biên, làm ăn vượng phát, vận trình sáng như trăng rằm

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Khoác váy cưới vừa bước qua cổng nhà chồng, đứa trẻ lạ lao đến ôm chầm gọi "Mẹ ơi" làm tôi bàng hoàng

Khoác váy cưới vừa bước qua cổng nhà chồng, đứa trẻ lạ lao đến ôm chầm gọi "Mẹ ơi" làm tôi bàng hoàng

Tâm sự 58 phút trước
Cay đắng đến dự lễ cưới của người yêu cũ, câu thì thầm ngắn gọn của tôi khiến cô dâu ngã ngửa tái mét mặt mày

Cay đắng đến dự lễ cưới của người yêu cũ, câu thì thầm ngắn gọn của tôi khiến cô dâu ngã ngửa tái mét mặt mày

Tâm sự gia đình 1 giờ 13 phút trước
Chuyện khó tin trong đám cưới của Hồng Đăng và vợ giữa trận mưa ngập Hà Nội 18 năm trước

Chuyện khó tin trong đám cưới của Hồng Đăng và vợ giữa trận mưa ngập Hà Nội 18 năm trước

Hậu trường 1 giờ 32 phút trước
Nữ tài xế ô tô đạp nhầm chân ga khiến ô tô lao vào cửa hàng ăn khiến 3 người bị thương

Nữ tài xế ô tô đạp nhầm chân ga khiến ô tô lao vào cửa hàng ăn khiến 3 người bị thương

Video 1 giờ 43 phút trước
Vừa chật vật nuôi 2 con sau khi ly dị, 1 năm sau tôi ngã ngửa tái mét trước lời đề nghị trơ trẽn của chồng cũ

Vừa chật vật nuôi 2 con sau khi ly dị, 1 năm sau tôi ngã ngửa tái mét trước lời đề nghị trơ trẽn của chồng cũ

Tâm sự Eva 2 giờ 13 phút trước
Thông tin MỚI vụ tài xế xe ôm sàm sỡ phụ nữ ở cổng Bệnh viện Bạch Mai

Thông tin MỚI vụ tài xế xe ôm sàm sỡ phụ nữ ở cổng Bệnh viện Bạch Mai

Đời sống 2 giờ 23 phút trước
Danh tính nạn nhân tử vong trong vụ cháy Trường THCS Kim Liên

Danh tính nạn nhân tử vong trong vụ cháy Trường THCS Kim Liên

Đời sống 2 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Danh tính nạn nhân tử vong trong vụ cháy Trường THCS Kim Liên

Danh tính nạn nhân tử vong trong vụ cháy Trường THCS Kim Liên

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 6/11/2026, 3 con giáp biến hung thành cát, tài vận cực tốt, kiếm được tiền tỷ, tha hồ làm giàu, an nhàn hưởng phước

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 6/11/2026, 3 con giáp biến hung thành cát, tài vận cực tốt, kiếm được tiền tỷ, tha hồ làm giàu, an nhàn hưởng phước

Tử vi thứ Bảy 7/11/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Bảy 7/11/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vợ vượt cạn đau đẻ suốt một ngày một đêm, khoảnh khắc vui mừng bế con nghe cô ấy cất lời làm tôi bàng hoàng

Vợ vượt cạn đau đẻ suốt một ngày một đêm, khoảnh khắc vui mừng bế con nghe cô ấy cất lời làm tôi bàng hoàng

Sự thật xé lòng lột tả sau cuộc gọi cho luật sư của mẹ chồng ngày cháu nội chào đời

Sự thật xé lòng lột tả sau cuộc gọi cho luật sư của mẹ chồng ngày cháu nội chào đời

Đột nhiên gặp lại vợ cũ vuốt cái bụng nhô cao, lời tiết lộ sau đó của cô ấy làm tôi sốc

Đột nhiên gặp lại vợ cũ vuốt cái bụng nhô cao, lời tiết lộ sau đó của cô ấy làm tôi sốc

Cay đắng đến dự lễ cưới của người yêu cũ, câu thì thầm ngắn gọn của tôi khiến cô dâu ngã ngửa tái mét mặt mày

Cay đắng đến dự lễ cưới của người yêu cũ, câu thì thầm ngắn gọn của tôi khiến cô dâu ngã ngửa tái mét mặt mày

Cú "quay xe" rút đơn ly hôn đêm trước ngày ra tòa nhờ bát mì của mẹ chồng

Cú "quay xe" rút đơn ly hôn đêm trước ngày ra tòa nhờ bát mì của mẹ chồng

Bắt gặp mẹ chồng ở khách sạn, cô dâu mới rụng rời sụp đổ khi bà vội vã đưa 50 triệu rồi bỏ đi

Bắt gặp mẹ chồng ở khách sạn, cô dâu mới rụng rời sụp đổ khi bà vội vã đưa 50 triệu rồi bỏ đi