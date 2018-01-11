Chẳng còn nỗi lo táo bón ngày Tết nhờ thường xuyên ăn những loại thực phẩm giúp thải độc này

Sống khỏe 11/01/2018 11:42

Những món ăn đầy dầu mỡ như thịt kho, giò chả… ngày Tết thường dễ gây nóng trong, táo bón nếu ăn quá nhiều. Chính vì vậy, để ngăn ngừa tình trạng này, bạn nên bổ sung thêm những thực phẩm giúp thải độc để thanh lọc cơ thể.

Bạn có thể gặp chứng táo bón ngày Tết vì ăn nhiều thức ăn nóng, chứa đầy dầu mỡ. Để ngăn ngừa tình trạng này, bạn nên chú ý bổ sung thêm nhiều thực phẩm chứa vitamin và khoáng chất vào thực đơn hàng ngày.

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Chế độ dinh dưỡng lành mạnh có thể ngăn ngừa táo bón hiệu quả - Ảnh: Internet

Theo Đông y, ngoài cơ chế thải độc tự nhiên của cơ thể, một trong những giải pháp giúp hỗ trợ thải độc tốt nhất mà bạn có thể làm hàng ngày là thay đổi chế độ ăn uống.

Chế độ ăn uống lành mạnh sẽ giúp thúc đẩy quá trình trao đổi chất trong đường ruột, giảm sự tích tụ các độc tố trong cơ thể.

Dưới đây là những loại thực phẩm giúp thải độc và thanh lọc cơ thể, ngăn ngừa táo bón được các chuyên gia sức khỏe khuyên dùng.

Những thực phẩm giúp thải độc cơ thể, ngăn ngừa táo bón ngày Tết

Mướp đắng

Theo Đông y, mướp đắng có tác dụng thanh nhiệt, thải độc hiệu quả. Canh mướp đắng có tác dụng nhuận tràng, giúp lọc sạch đường ruột, nhờ đó hạn chế được nguy cơ tích trữ các chất độc gây hại.

Bên cạnh đó, thường xuyên ăn mướp đắng còn giúp tăng cường miễn dịch, ngăn ngừa phát triển khối u trong cơ thể.

Chẳng còn nỗi lo táo bón ngày Tết nhờ thường xuyên ăn những loại thực phẩm giúp thải độc này - Ảnh 2
Mướp đắng có tác dụng thanh nhiệt, thải độc cơ thể - Ảnh: Internet

Đậu xanh

Đậu xanh thường được chế biến thành nhiều món ăn khác nhau. Theo Đông y, đậu xanh có tác dụng thải độc, lợi tiểu, giảm căng thẳng đầu óc, giảm áp lực cho tim… Đây là thực phẩm bạn không thể bỏ qua trong thực đơn ăn uống dịp Tết.

Cà rốt

Hàm lượng carotene β có trong cà rốt giúp trung hòa độc tố, cải thiện chứng táo bón. Thường xuyên ăn cà rốt không chỉ giúp nhuận tràng thông tiện mà còn tăng cường khả năng hấp thụ dinh dưỡng của cơ thể, cải thiện các vấn đề về thị lực…

Chẳng còn nỗi lo táo bón ngày Tết nhờ thường xuyên ăn những loại thực phẩm giúp thải độc này - Ảnh 3
Thường xuyên ăn cà rốt sẽ giúp chống táo bón hiệu quả - Ảnh: Internet

Yến mạch

Yến mạch là thực phẩm dễ tiêu hóa, thường được dùng để làm sạch đường ruột, từ đó giảm thiểu sự tích tụ của các chất cặn bã trong thành ruột.

Đây cũng là một trong những thực phẩm có khả năng nhuận tràng thông tiện. Khi ăn yến mạch, đường ruột sẽ được giãn nở vừa đủ, tăng cường độ ẩm, giúp thúc đẩy nhu động ruột, đóng một vai trò quan trọng trong việc thải độc cơ thể, chống táo bón.

Củ sen

Những dưỡng chất có trong củ sen giúp lợi tiểu, thúc đẩy quá trình đào thải các chất thải và độc tố tích tụ ra khỏi cơ thể một cách nhanh chóng. Củ sen có thể được dùng để nấu canh, làm nguyên liệu cho món chè…

Chẳng còn nỗi lo táo bón ngày Tết nhờ thường xuyên ăn những loại thực phẩm giúp thải độc này - Ảnh 4
Bạn có thể chế biến củ sen thành nhiều món ăn khác nhau giúp thanh lọc cơ thể - Ảnh: Internet

Mộc nhĩ

Hàm lượng lớn chất xơ hòa tan có trong mộc nhĩ giúp thải độc cơ thể rất tốt. Không chỉ giúp thúc đẩy nhu động ruột, mộc nhĩ còn là thực phẩm có khả năng ngăn ngừa bệnh mỡ máu, giảm cholesterol một cách hiệu quả.

Mộc nhĩ còn chứa chất keo nhầy tự nhiên giúp hỗ trợ quá trình hấp thụ các chất dinh dưỡng, đào thải cặn bã trong hệ tiêu hóa, tăng cường khả năng bài tiết, tống khứ chất độc ra ngoài.

Thường xuyên ăn mộc nhĩ sẽ giúp tăng cường khả năng miễn dịch, ngăn ngừa táo bón hiệu quả.

Trên đây là những thực phẩm giúp thải độc cơ thể, ngăn ngừa táo bón vô cùng hiệu quả, chị em hãy bổ sung vào thực đơn ăn uống ngày Tết cho cả gia đình nhé!

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