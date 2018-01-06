Ăn bánh chưng cả 3 ngày Tết cũng không sợ nổi mụn chỉ với 1 ly nước thanh lọc cơ thể làm từ táo

Chẳng cần phải ăn kiêng vất vả, bạn vẫn có thể thải độc cơ thể nhanh chóng bằng cách sử dụng các loại nước uống thanh lọc làm từ táo.

Những bữa tiệc linh đình với ngập tràn đồ ăn và rượu bia ngày Tết dễ khiến cơ thể bạn bị quá tải. Chính vì vậy, việc thanh lọc cơ thể là điều vô cùng cần thiết để duy trì sức khỏe và nhan sắc.

Với công thức này bạn có thể giảm cholesterol xấu trong cơ thể, giúp thải độc, bảo vệ tim mạch và ngăn ngừa lão hóa.

Táo là loại quả rất giàu chất xơ, vitamin và khoáng chất cần thiết cho sức khỏe. Hàm lượng pectin trong vỏ táo còn giúp ngăn ngừa quá trình tích mỡ trong cơ thể, hỗ trợ giảm cân hiệu quả. Bên cạnh đó, táo đỏ còn chứa nhiều polyphenols – một chất chống lão hóa giúp cải thiện các vấn đề về da như ngăn ngừa nếp nhăn, tăng độ đàn hồi cho làn da…

Chuẩn bị: 1/2 quả táo, 1/2 quả chanh tây, 1/2 quả kiwi

Cách làm: Táo sau khi rửa thật sạch đem cắt làm đôi, bỏ đi phần lõi bên trong rồi cắt thành từng lát dày khoảng 1cm. Chanh tây cũng cắt thành từng khoanh mỏng, kiwi gọt vỏ rồi cắt miếng mỏng. Sau đó cho tất cả nguyên liệu vào bình, để trong ngăn mát tủ lạnh khoảng 2 - 3 giờ là được.

Nước táo, kiwi và chanh tây giúp giảm lượng cholesterol trong cơ thể - Ảnh: Internet

Nước táo và chanh

Đây là loại nước uống giúp bài trừ độc tố tích tụ lâu ngày trong cơ thể và cải thiện các vấn đề về mụn trứng cá. Bên cạnh đó, nó còn giúp đốt cháy mỡ thừa hiệu quả, mang lại cho bạn vóc dáng thon gọn.

Chuẩn bị: 500ml nước, 2 quả táo, 1 quả chanh

Cách làm: Táo rửa sạch, cắt thành từng miếng dày rồi cho vào bình ngâm cùng 500ml nước. Thêm vào nước cốt một quả chanh. Để khoảng nửa tiếng là có thể uống ngay.

Nước táo và quế

Chuẩn bị: 500ml nước, 1 quả táo, 3 thanh quế

Cách làm: Táo đem rửa sạch, để cả vỏ rồi cắt thành từng lát mỏng cho vào bình. Sau đó đổ thêm 500ml nước vào, cho thêm 3 thanh quế và đóng nắp lại để khoảng 30 phút là có thể dùng được. Nếu muốn uống lạnh bạn có thể để trong ngăn mát tủ lạnh hoặc cho thêm đá.

Cách làm nước uống thanh lọc cơ thể rất đơn giản - Ảnh: Internet

Lưu ý: Tất cả các loại nước thanh lọc cơ thể đều không nên để quá 24h để tránh tình trạng vi khuẩn xâm nhập và làm mất đi tác dụng vốn có của nó.

Trên đây là những loại nước uống thanh lọc từ táo bạn có thể áp dụng trong dịp Tết để thải độc cơ thể, giữ gìn vóc dáng và làn da.

Chúc bạn thành công với cách làm nước uống thanh lọc cơ thể này nhé!