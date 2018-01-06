Ngâm cau với rượu rồi dùng theo cách này, đảm bảo trị khỏi ê buốt chân răng cực nhanh tại nhà

Bạn có thể sử dụng những nguyên liệu tự nhiên để trị ê buốt chân răng, vừa an toàn, hiệu quả lại tiết kiệm chi phí. Rượu cau là bài thuốc dân gian được nhiều người áp dụng để giảm ê buốt răng nhanh chóng, với cách làm cực đơn giản dưới đây, bạn có thể thực hiện ngay tại nhà.

Nhiều người gặp tình trạng đau và ê buốt chân răng gây khó khăn trong việc ăn uống. Vậy làm sao để khắc phục tình trạng này?

Rượu trắng có nồng độ cồn cao và tính sát khuẩn, khi kết hợp với quả cau sẽ làm tăng khả năng tiêu diệt vi khuẩn có trong khoang miệng, nhờ đó giúp bảo vệ răng luôn chắc khỏe.

Cau thường được dùng để nhai trầu và được nhiều người dùng để làm sạch răng, giúp răng chắc khỏe. Theo Đông y, quả cau có vị chát, cay, tính ẩm, chứa nhiều chất có tính diệt khuẩn, thanh trùng. Chính vì vậy, quả cau còn được dùng để trị giun sán hiệu quả.

Cau ngâm rượu giúp trị ê buốt răng hiệu quả - Ảnh: Internet

Rượu cau được xem là phương pháp giúp trị sâu răng, viêm lợi và giảm ê buốt nhanh chóng.

Cách làm rượu cau

Lựa chọn những quả cau tươi, không bị hư. Bổ cau làm tư, tách lấy phần hạt cau cho vào bình thủy tinh đã đựng sẵn rượu để ngâm. Dùng vỉ nén lại để cau không bị thâm đen. Bên cạnh đó, khi bổ cau ra, bạn phải ngâm rượu ngay nếu không miếng cau sẽ bị thâm.

Nên lựa chọn rượu trắng để ngâm rượu. Sau khoảng 2 tháng, bạn có thể chắt bớt rượu ra chai thủy tinh nhỏ để tiện dùng. Tiếp tục thêm rượu mới vào bình cũ, để càng lâu càng tốt.

Rượu cau chuyển sang màu vàng là có thể dùng được - Ảnh: Internet

Khi làm rượu cau, ngâm quá ít cau sẽ làm giảm tác dụng nên bạn cần chuẩn bị một số lượng nhất định trước khi bắt tay vào thực hiện. Rượu cau sau khi ngâm 1 - 2 tháng sẽ có màu vàng đẹp mắt, lúc này bạn đã có thể sử dụng. Không nên dùng rượu cau khi vừa ngâm xong vì sẽ không mang lại tác dụng như mong muốn.

Cách dùng rượu cau

Sau khi đánh răng sạch, bạn ngậm một chút rượu cau trong khoảng 15 phút rồi nhổ đi. Không súc miệng và không ăn uống trong khoảng 30 phút. Ngậm rượu cau mỗi ngày 3 lần, bạn sẽ không còn ê buốt răng nữa.

Bạn có thể ngậm rượu cau nguyên chất hoặc pha loãng với nước - Ảnh: Internet

Nếu không thể chịu được mùi của rượu cau, bạn có thể pha loãng với nước để súc miệng. Sau này quen dần, bạn nên dùng rượu cau nguyên chất để ngậm sẽ giúp mang lại hiệu quả tốt hơn.

Chúc bạn thành công với cách trị ê buốt răng bằng rượu cau tại nhà này nhé!

* Thông tin mang tính tham khảo, vui lòng hỏi ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.