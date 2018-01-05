Uống rượu, bia thả phanh dịp Tết không lo say khướt nhờ những mẹo cực đơn giản này

Bên cạnh đó, nếu bạn không có tửu lượng tốt hoặc gặp những trường hợp bất đắc dĩ không thể hạn chế thì hãy áp dụng những mẹo uống rượu bia không say dưới đây. Chắc chắn bạn sẽ bất ngờ về kết quả đấy!

Trong những buổi sum vầy cùng gia đình và bạn bè dịp Tết, bạn thường gặp tình trạng “uống quá chén” và say khướt, kéo theo đó là cơn đau đầu và mệt mỏi vào ngày hôm sau. Theo các chuyên gia dinh dưỡng , bạn có thể tránh được tình trạng này một cách dễ dàng với những thực phẩm quen thuộc.

Để hạn chế những ảnh hưởng của chất cồn, bạn nên ăn những loại thực phẩm sau trước khi bắt đầu buổi tiệc:

Một số mẹo nhỏ dưới đây sẽ giúp bạn uống rượu, bia thả phanh dịp Tết, không còn nỗi lo say khướt sau mỗi buổi tiệc cùng gia đình và bạn bè.

- Phô mai: Hàm lượng lớn chất béo trong loại thực phẩm này có tác dụng như một lớp bông thấm bên trong bao tử, giúp hút hết chất cồn của bia, rượu. Bên cạnh đó, những chất béo này còn khiến hệ tiêu hóa hấp thụ lượng cồn chậm lại. Vì vậy, bạn sẽ không bị say dù uống nhiều bia, rượu.

Phô mai giúp làm giảm chất cồn trong cơ thể - Ảnh: Internet

- Bánh mì nướng: Đây là thực phẩm bạn không thể bỏ qua nếu muốn phòng tránh tình trạng say khướt trong những bữa tiệc. Bánh mì chứa một lượng carbon nhất định có tác dụng như một bộ lọc trong cơ thể giúp hấp thụ hết chất cồn, giúp bạn không bị say.

- Sữa: Để “nghìn chén không say”, bạn hãy uống một ly sữa nóng trước khi bắt đầu uống bia, rượu. Cách này sẽ giúp làm chậm quá trình hấp thụ chất cồn trong cơ thể hiệu quả.

Trong bữa tiệc

- Uống chậm: Thay vì uống nhanh, bạn hãy nhâm nhi và thưởng thức thật chậm các loại đồ uống có chứa chất cồn. Mẹo nhỏ này sẽ giúp làm chậm quá trình xâm nhập của chất cồn vào bên trong cơ thể. Nhờ vậy, tửu lượng của bạn sẽ được nâng cao, khó say hơn.

Uống nhanh sẽ khiến bạn nhanh say hơn đấy! - Ảnh: Internet

- Chọn đồ uống có nồng độ cồn nhẹ: Trong những buổi tiệc mà bạn không thể hạn chế uống bia, rượu thì có thể lựa chọn những loại có nồng độ cồn thấp. Tránh những loại rượu, bia đậm màu vì chúng thường chứa rất nhiều chất cồn có hại cho cơ thể.

- Uống nhiều nước: Trong những bữa tiệc, nếu bạn đã uống quá nhiều bia, rượu, bạn nên uống thêm nước lọc để làm giảm nguy cơ say khướt. Thông thường, các cơn say chỉ xuất hiện khi cơ thể thiếu nước. Vì vậy, bạn nên bổ sung nhiều nước trong quá trình uống rượu để khắc phục phần nào sự tấn công ồ ạt của chất cồn.

Uống nhiều nước lọc sẽ hạn chế tình trạng say khướt trong các bữa tiệc - Ảnh: Internet

Với những mẹo uống rượu, bia không say cực đơn giản này, bạn có thể áp dụng ngay trong những buổi liên hoan cùng bạn bè, đồng nghiệp... hoặc dịp lễ Tết.

Tuy nhiên, tốt nhất bạn nên hạn chế uống rượu, bia quá nhiều trong các bữa tiệc để tránh gây hại cho sức khỏe nhé!