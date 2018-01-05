Uống rượu, bia thả phanh dịp Tết không lo say khướt nhờ những mẹo cực đơn giản này

Chuyên gia nói gì 05/01/2018 15:37

Vào dịp lễ Tết, rượu bia là thức uống không thể thiếu trong những buổi tiệc cùng gia đình và bạn bè. Vậy làm sao để uống rượu bia không say? Một số mẹo nhỏ dưới đây sẽ giúp bạn nâng cao tửu lượng.

Trong những buổi sum vầy cùng gia đình và bạn bè dịp Tết, bạn thường gặp tình trạng “uống quá chén” và say khướt, kéo theo đó là cơn đau đầu và mệt mỏi vào ngày hôm sau. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, bạn có thể tránh được tình trạng này một cách dễ dàng với những thực phẩm quen thuộc.

Bên cạnh đó, nếu bạn không có tửu lượng tốt hoặc gặp những trường hợp bất đắc dĩ không thể hạn chế thì hãy áp dụng những mẹo uống rượu bia không say dưới đây. Chắc chắn bạn sẽ bất ngờ về kết quả đấy!

Uống rượu, bia thả phanh dịp Tết không lo say khướt nhờ những mẹo cực đơn giản này - Ảnh 1
Chẳng còn lo say khướt khi uống rượu bia với những mẹo này - Ảnh: Internet

Mẹo uống rượu bia không say dịp Tết

Một số mẹo nhỏ dưới đây sẽ giúp bạn uống rượu, bia thả phanh dịp Tết, không còn nỗi lo say khướt sau mỗi buổi tiệc cùng gia đình và bạn bè.

Trước khi dự tiệc

Để hạn chế những ảnh hưởng của chất cồn, bạn nên ăn những loại thực phẩm sau trước khi bắt đầu buổi tiệc:

- Phô mai: Hàm lượng lớn chất béo trong loại thực phẩm này có tác dụng như một lớp bông thấm bên trong bao tử, giúp hút hết chất cồn của bia, rượu. Bên cạnh đó, những chất béo này còn khiến hệ tiêu hóa hấp thụ lượng cồn chậm lại. Vì vậy, bạn sẽ không bị say dù uống nhiều bia, rượu.

Uống rượu, bia thả phanh dịp Tết không lo say khướt nhờ những mẹo cực đơn giản này - Ảnh 2
Phô mai giúp làm giảm chất cồn trong cơ thể - Ảnh: Internet

- Bánh mì nướng: Đây là thực phẩm bạn không thể bỏ qua nếu muốn phòng tránh tình trạng say khướt trong những bữa tiệc. Bánh mì chứa một lượng carbon nhất định có tác dụng như một bộ lọc trong cơ thể giúp hấp thụ hết chất cồn, giúp bạn không bị say.

- Sữa: Để “nghìn chén không say”, bạn hãy uống một ly sữa nóng trước khi bắt đầu uống bia, rượu. Cách này sẽ giúp làm chậm quá trình hấp thụ chất cồn trong cơ thể hiệu quả.

Trong bữa tiệc

- Uống chậm: Thay vì uống nhanh, bạn hãy nhâm nhi và thưởng thức thật chậm các loại đồ uống có chứa chất cồn. Mẹo nhỏ này sẽ giúp làm chậm quá trình xâm nhập của chất cồn vào bên trong cơ thể. Nhờ vậy, tửu lượng của bạn sẽ được nâng cao, khó say hơn.

Uống rượu, bia thả phanh dịp Tết không lo say khướt nhờ những mẹo cực đơn giản này - Ảnh 3
Uống nhanh sẽ khiến bạn nhanh say hơn đấy! - Ảnh: Internet

- Chọn đồ uống có nồng độ cồn nhẹ: Trong những buổi tiệc mà bạn không thể hạn chế uống bia, rượu thì có thể lựa chọn những loại có nồng độ cồn thấp. Tránh những loại rượu, bia đậm màu vì chúng thường chứa rất nhiều chất cồn có hại cho cơ thể.

- Uống nhiều nước: Trong những bữa tiệc, nếu bạn đã uống quá nhiều bia, rượu, bạn nên uống thêm nước lọc để làm giảm nguy cơ say khướt. Thông thường, các cơn say chỉ xuất hiện khi cơ thể thiếu nước. Vì vậy, bạn nên bổ sung nhiều nước trong quá trình uống rượu để khắc phục phần nào sự tấn công ồ ạt của chất cồn.

Uống rượu, bia thả phanh dịp Tết không lo say khướt nhờ những mẹo cực đơn giản này - Ảnh 4
Uống nhiều nước lọc sẽ hạn chế tình trạng say khướt trong các bữa tiệc - Ảnh: Internet

Với những mẹo uống rượu, bia không say cực đơn giản này, bạn có thể áp dụng ngay trong những buổi liên hoan cùng bạn bè, đồng nghiệp... hoặc dịp lễ Tết.

Tuy nhiên, tốt nhất bạn nên hạn chế uống rượu, bia quá nhiều trong các bữa tiệc để tránh gây hại cho sức khỏe nhé!

4 động tác đốt cháy mỡ bụng hiệu quả giúp bạn có được vóc dáng thon gọn đón tết

4 động tác đốt cháy mỡ bụng hiệu quả giúp bạn có được vóc dáng thon gọn đón tết

Ai cũng mong muốn mình có được một vóc dáng thon gọn với vòng eo săn chắc, không tốn quá nhiều thời gian, chỉ cần bạn bỏ ra 20 phút mỗi ngày với 4 bài tập dưới đây thì sẽ đánh tan mỡ bụng hiệu quả.

Xem thêm
Từ khóa:   mẹo uống rượu bia không say mẹo uống rượu bia cách uống rượu bia không say

TIN MỚI NHẤT

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Tâm sự gia đình 14 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 24 phút trước
Lý Nhược Đồng tái hiện nét đẹp Tiểu Long Nữ, khán giả bồi hồi nhớ 'Thần điêu đại hiệp'

Lý Nhược Đồng tái hiện nét đẹp Tiểu Long Nữ, khán giả bồi hồi nhớ 'Thần điêu đại hiệp'

Sao quốc tế 44 phút trước
Hai người mất tích sau khi một chiếc trực thăng chở 7 hành khách rơi xuống hồ

Hai người mất tích sau khi một chiếc trực thăng chở 7 hành khách rơi xuống hồ

Video 44 phút trước
Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Đời sống 59 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến thăm vợ cũ của người chồng sau bi kịch hôn nhân đổ vỡ

Sự thật đằng sau chuyến thăm vợ cũ của người chồng sau bi kịch hôn nhân đổ vỡ

Tâm sự 1 giờ 14 phút trước
Từ phát ngôn của Phạm Băng Băng, tranh luận về AI và tương lai nghề diễn nóng trở lại

Từ phát ngôn của Phạm Băng Băng, tranh luận về AI và tương lai nghề diễn nóng trở lại

Sao quốc tế 1 giờ 17 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, ngũ hành tương sinh, cát thần trợ mệnh, 3 con giáp 'hưởng trọn lộc trời', tiền vào như nước, phúc lộc không bao giờ vơi

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, ngũ hành tương sinh, cát thần trợ mệnh, 3 con giáp 'hưởng trọn lộc trời', tiền vào như nước, phúc lộc không bao giờ vơi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (15/10-16/10/2026), 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (15/10-16/10/2026), 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
'Đội bóng nữ Kungfu' của Châu Tinh Trì được kỳ vọng đạt doanh thu hơn 240 triệu NDT

'Đội bóng nữ Kungfu' của Châu Tinh Trì được kỳ vọng đạt doanh thu hơn 240 triệu NDT

Sao quốc tế 1 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang