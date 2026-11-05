Lưu Đức Hoa tái xuất màn ảnh rộng với phim về 76 ngày chống dịch COVID-19 tại Vũ Hán

Sao quốc tế 05/11/2026 14:30

Lưu Đức Hoa chuẩn bị trở lại màn ảnh rộng với Bạch Y Nghịch Hành Giả, bộ phim tái hiện cuộc chiến chống dịch COVID-19 tại Vũ Hán (Trung Quốc) vào đầu năm 2020.

Lưu Đức Hoa chuẩn bị trở lại màn ảnh rộng với Bạch Y Nghịch Hành Giả, bộ phim tái hiện cuộc chiến chống dịch COVID-19 tại Vũ Hán (Trung Quốc) vào đầu năm 2020. Tác phẩm do Khâu Lễ Đào đạo diễn, quy tụ dàn diễn viên gồm Dương Tử San, Tần Hải Lộ, Dư Ngải Lỗi cùng nhiều gương mặt thực lực. Phim dự kiến ra rạp Trung Quốc vào ngày 6/11/2026.

Trong phim, Lưu Đức Hoa đảm nhận vai Thẩm Quân, một giáo sư y khoa cùng vợ là bác sĩ Viên Sở Sở (Dương Tử San) đến Vũ Hán khi dịch bệnh bùng phát. Tại đây, hai người sát cánh cùng đội ngũ y tế địa phương, trong đó có y tá trưởng Điền Lộ (Tần Hải Lộ) và bác sĩ Chung Lăng Vân (Dư Ngải Lỗi), tham gia cứu chữa bệnh nhân trong điều kiện vô cùng khó khăn.

Lưu Đức Hoa tái xuất màn ảnh rộng với phim về 76 ngày chống dịch COVID-19 tại Vũ Hán - Ảnh 1

Không chỉ tập trung vào những người làm trong ngành y, Bạch Y Nghịch Hành Giả còn khắc họa cuộc sống của những người dân bình thường bị cuốn vào đại dịch. Các nhân vật phải đối diện với cảnh chia ly, giao thông đình trệ, bệnh viện quá tải và tình trạng thiếu hụt vật tư y tế.

Theo trailer được công bố, bộ phim tái hiện 76 ngày đầy biến động tại Vũ Hán, tập trung vào sự hy sinh, lòng dũng cảm và tinh thần tương trợ giữa con người trong hoàn cảnh đặc biệt. Thay vì xây dựng những hình tượng anh hùng phi thường, tác phẩm hướng đến câu chuyện về những con người bình dị lựa chọn ở lại, đồng hành và giúp đỡ nhau vượt qua khủng hoảng.

Đáng chú ý, đây là dự án đã hoàn thành ghi hình từ tháng 12/2020, khi còn mang tên Chiến Dịch Thiên Sứ. Tuy nhiên, phải mất gần 6 năm, phim mới chính thức có lịch phát hành tại Trung Quốc đại lục. Thông tin này nhanh chóng thu hút sự chú ý của truyền thông và khán giả.

Lưu Đức Hoa tái xuất màn ảnh rộng với phim về 76 ngày chống dịch COVID-19 tại Vũ Hán - Ảnh 2

Ngay khi công bố ngày ra mắt, tác phẩm cũng tạo ra những ý kiến trái chiều. Một bộ phận khán giả mong muốn nhìn lại giai đoạn đặc biệt trong lịch sử, trong khi số khác đặt câu hỏi về thời điểm phát hành cũng như cách bộ phim tái hiện trải nghiệm của người dân và đội ngũ y tế trong đại dịch.

Với Lưu Đức Hoa, vai diễn Thẩm Quân tiếp tục đưa nam diễn viên trở lại hình tượng nhân vật thuộc lĩnh vực y tế. Trước đó, anh từng vào vai bác sĩ trong bộ phim Nói Lại Một Lần Anh Yêu Em phát hành năm 2005. Lần này, nhân vật của anh được đặt trong câu chuyện có quy mô rộng hơn, gắn với cuộc chiến sinh tử của cả cộng đồng.

Sau thời gian dài chờ đợi, Bạch Y Nghịch Hành Giả sẽ chính thức ra rạp Trung Quốc ngày 6/11/2026. Sự góp mặt của Lưu Đức Hoa cùng đề tài giàu tính thời sự được kỳ vọng sẽ giúp bộ phim thu hút sự quan tâm của khán giả.

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