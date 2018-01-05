Biết được những tác dụng này của trứng cút, bạn sẽ chạy ngay ra chợ mua về ăn

Chuyên gia nói gì 05/01/2018 16:56

Không chỉ là thực phẩm được nhiều người ưa thích, trứng cút còn mang lại nhiều tác dụng tuyệt vời cho sức khỏe của bạn, đặc biệt là với phụ nữ.

Các nhà khoa học tại Đại học Manchester (Anh) khuyên nên ăn từ 5 – 6 quả trứng cút mỗi ngày bởi nó có thể mang lại nhiều tác dụng tuyệt vời cho sức khỏe. Giá trị dinh dưỡng của một quả trứng cút có trọng lượng khoảng 10g cao gấp 3 lần trứng gà. Để bảo toàn những dưỡng chất này, phương pháp nấu ăn tốt nhất là luộc hoặc hấp trứng.

Đặc biệt, trứng gà rất tốt cho phụ nữ nhờ khả nảng điều hòa kinh nguyệt, bổ huyết, làm đẹp da, ngăn ngừa thiếu máu. Phụ nữ tiền sản, sau sinh và phụ nữ mang thai nên bổ sung trứng cút vào thực đơn dinh dưỡng hàng ngày.

Biết được những tác dụng này của trứng cút, bạn sẽ chạy ngay ra chợ mua về ăn - Ảnh 1
Trứng cút mang lại nhiều tác dụng cho sức khỏe - Ảnh: Internet

Theo Đông y, trứng cút có giá trị dược liệu cao, giúp bồi bổ cơ thể, tăng sức đề kháng và kéo dài tuổi thọ.

Tác dụng của trứng cút

Tốt cho não bộ

Nhờ chứa hàm lượng vitamin D dồi dào, trứng cút rất tốt cho não bộ, giúp cải thiện trí nhớ và ngăn ngừa bệnh Alzheimer (hội chứng suy giảm trí nhớ) hiệu quả.

Bên cạnh đó, trứng cút còn chứa nhiều protein, lencithin và cephalin. Đây đều là những dưỡng chất quý giá giúp tăng cường trí thông minh và khả năng tư duy của não bộ. Chính vì vậy, gia đình có con nhỏ nên thường xuyên ăn trứng cút để trẻ phát triển trí tuệ.

Theo nghiên cứu tại Đại học Manchester (Anh), những người có chế độ dinh dưỡng giàu vitamin D thường sở hữu khả năng xử lý thông tin và tư duy tốt hơn những người khác.

Biết được những tác dụng này của trứng cút, bạn sẽ chạy ngay ra chợ mua về ăn - Ảnh 2
Trứng cút rất tốt cho não bộ - Ảnh: Internet

Cải thiện thị lực

Hàm lượng vitamin B2 có trong trứng cút cao gấp 2,5 lần so với trứng gà. Chính vì vậy, thường xuyên ăn trứng cút sẽ giúp bảo vệ và tăng cường thị lực. Đối với những người làm việc văn phòng và thường xuyên phải tiếp xúc với máy tính, trứng cút là thực phẩm bạn không thể bỏ qua trong chế độ dinh dưỡng hàng ngày để ngăn ngừa các bệnh về mắt.

Thực phẩm tuyệt vời cho sức khỏe phụ nữ

Những dưỡng chất trong trứng cút có khả năng điều hòa kinh nguyệt, cải thiện các vấn đề về da hiệu quả. Đặc biệt đối với những phụ nữ đang trong giai đoạn tiền sản và sau sinh, thường xuyên ăn trứng cút sẽ giúp ngăn ngừa nguy cơ thiếu máu và giúp bồi bổ cơ thể.

Ngoài ra, trứng cút còn chứa nhiều chất chống oxy hóa giúp ngăn ngừa nếp nhăn, cân bằng độ pH trên da, giúp kiềm dầu và giảm mụn.

Biết được những tác dụng này của trứng cút, bạn sẽ chạy ngay ra chợ mua về ăn - Ảnh 3
Thường xuyên ăn trứng cút sẽ giúp bạn sở hữu làn da mịn màng không tì vết - Ảnh: Internet

Làm đẹp cho tóc

Trứng cút chứa hàm lượng cao vitamin B và lưu huỳnh giúp giảm rụng tóc, mang lại cho bạn mái tóc chắc khỏe và bóng mượt.

Chứa hàm lượng cholesterol thấp

Theo nhiều nghiên cứu, hàm lượng protein có trong trứng cút cao hơn trứng gà nhưng lại chứa lượng cholesterol thấp hơn. Vì vậy, trứng cút là thực phẩm thay thế hoàn hảo cho những người thích ăn trứng nhưng lại sợ tăng cholesterol.

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