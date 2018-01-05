Rau diếp cá có tác dụng gì mà nhà nào cũng nên trồng ít nhất 1 cây

Theo Đông y, rau diếp cá có vị chua, cay, tính mát, không độc, có tác dụng sát khuẩn, thanh nhiệt, thải độc hiệu quả.

Không chỉ là loại rau ăn kèm quen thuộc, diếp cá còn là vị thuốc giúp phòng và chữa nhiều loại bệnh. Bên cạnh đó, loại rau này còn có thể sống trong nhiều điều kiện khác nhau nên chị em có thể tự trồng tại nhà để sử dụng. Dưới đây là những tác dụng tuyệt vời của rau diếp cá đối với sức khỏe và sắc đẹp:

Đặc biệt, diếp cá còn có tác dụng làm đẹp , mang lại cho bạn làn da trắng sáng, mịn màng không tì vết.

Bên cạnh đó, rau diếp cá còn chứa nhiều nước, protid, glucid, protein, kali, calcium cùng nhiều loại vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Những dưỡng chất này có tác dụng giúp trị ho, chữa viêm phổi, điều trị sỏi thận, trị mụn nhọt…

Bài thuốc chữa bệnh từ rau diếp cá

Chữa viêm phổi, viêm ruột: Dùng 50g rau diếp cá tươi, rửa sạch rồi sắc lấy nước uống. Áp dụng bài thuốc này trong khoảng 4 – 6 ngày, mỗi ngày uống 2 – 3 lần trước bữa ăn, bệnh sẽ được trị khỏi. Thường xuyên uống nước rau diếp cá còn giúp bảo vệ phổi, cải thiện hệ hô hấp.

Chữa ho: Lấy 1 nắm rau diếp cá đem rửa sạch, giã nhuyễn rồi cho vào nồi đun sôi cùng nước vo gạo đặc. Sau đó chắt lấy phần nước uống khi còn ấm, bỏ bã. Uống mỗi ngày 2 – 3 lần sẽ giúp giảm các cơn ho và đau rát họng hiệu quả.

Nước rau diếp cá có tác dụng giảm ho nhanh chóng - Ảnh: Internet

Điều trị sỏi thận: Chuẩn bị 20g rau diếp cá, 15g rau dệu, 10g cam thảo đất. Cho tất cả nguyên liệu vào nồi, sắc lấy nước uống, mỗi ngày một thang, sử dụng liên tục trong khoảng 1 tháng sẽ giúp tình trạng bệnh được cải thiện đáng kể.

Chữa mụn nhọt: Dùng vài lá diếp cá tươi, rửa sạch rồi nghiền nát, đắp vào chỗ mụn nhọt sẽ có tác dụng giúp mụn bớt sưng, nhanh xẹp, tránh nhiễm trùng.

Làm đẹp từ rau diếp cá

Rau diếp cá chứa rất nhiều vitamin C và khoáng chất nên có tác dụng làm trắng da và giúp thu nhỏ lỗ chân lông hiệu quả, mang lại cho bạn làn da mịn màng, tươi trẻ như gái đôi mươi. Rau diếp cá còn có thể trị mụn với các công thức đơn giản rẻ tiền mà nhiều chị em truyền tai nhau.

Mặt nạ rau diếp cá giúp làm trắng da - Ảnh: Internet

Cách làm rất đơn giản, bạn chỉ cần lấy khoảng 10 lá diếp cá tươi rửa sạch, nghiền nát rồi lấy bông mềm thấm phần nước cốt lau nhẹ lên da mặt và cổ. Dùng ngón tay vỗ nhẹ khoảng 1 phút, giữ mặt nạ trong khoảng 15 phút rồi rửa sạch lại với nước.

Kiên trì sử dụng mặt nạ diếp cá khoảng 3 lần/tuần, bạn sẽ bất ngờ về kết quả mà nó mang lại đấy!

* Thông tin mang tính tham khảo, vui lòng hỏi ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.