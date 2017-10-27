Đây là lý do vì sao dù đắt đến mấy bạn cũng nên mua rau càng cua về ăn

Sống khỏe 27/10/2017 15:31

Mặc dù là loại rau đắt tiền, thậm chí được ví “đắt hơn thịt” nhưng nhiều chị em vẫn sẵn sàng mua rau càng cua về dùng vì những lợi ích tuyệt vời này.

Rau càng cua không chỉ là món ăn ngon mà còn là vị thuốc giúp phòng và chữa nhiều loại bệnh. Vào thời điểm khan hiếm, giá của nó còn đắt gấp đôi thịt nhưng chị em vẫn sẵn sàng rút hầu bao để mua về ăn.

Rau càng cua chứa nhiều chất dinh dưỡng như beta-caroten, can-xi, photpho, protein, vitamin B, C… rất có lợi cho sức khỏe.

Theo Đông y, rau càng cua có tác dụng bổ âm huyết, thanh nhiệt, giải độc, lợi tiểu, là món ăn bài thuốc rất thích hợp chữa trị chứng nhiệt miệng, viêm họng, táo bón, đau nhức cơ khớp, tiểu đường…

Đây là lý do vì sao dù đắt đến mấy bạn cũng nên mua rau càng cua về ăn - Ảnh 1
Rau càng cua là vị thuốc chữa nhiều loại bệnh - Ảnh: Internet

Nhiều nước trên thế giới xem rau càng cua là “thần dược” vì nó có khả năng trị nhiều loại bệnh. Ở Philippines, người ta dùng lá càng cua đắp để điều trị ung nhọt và vết loét. Người dân Trung Quốc và Brazil dùng nước ép rau càng cua để trị bệnh viêm kết mạc. Còn người Java lại dùng loại rau này để trị sốt rét, đau đầu…

Dưới đây là 3 cách chế biến rau càng cua để trị bệnh:

Rau càng cua xào tỏi chữa bệnh tiểu đường

Đối với người bị bệnh tiểu đường, rau càng cua là thực phẩm bạn không thể bỏ qua. Sử dụng càng cua đều đặn 3 lần mỗi tuần sẽ giúp người bệnh ổn định lượng đường huyết trong cơ thể.

Rau càng cua xào tỏi là món ăn dễ chế biến, mang lại nhiều lợi ích sức khỏe, bạn có thể bổ sung vào thực đơn hàng ngày.

Nguyên liệu: 500g rau càng cua, tỏi, gia vị thông thường.

Cách làm:

Rau càng cua rửa sạch, ngâm nước muối loãng khoảng 15 phút rồi vớt ra để ráo nước. Tỏi bóc vỏ, băm nhỏ.

Dùng chảo phi tỏi để tạo mùi thơm cho món ăn, sau đó cho rau càng cua vào xào với lửa to. Dùng đũa đảo nhanh và đều tay, nêm nếm thêm gia vị vừa ăn, xào khoảng vài phút là được.

Đây là lý do vì sao dù đắt đến mấy bạn cũng nên mua rau càng cua về ăn - Ảnh 2
Rau càng cua xào tỏi rất dễ chế biến - Ảnh: Internet

Nộm rau càng cua chữa thiếu sắt

Rau càng cua chứa nhiều khoáng chất giúp tăng sinh tế bào máu, nhờ đó bổ sung lượng sắt cần thiết cho cơ thể. Khi kết hợp loại rau này với thực phẩm giàu sắt như thịt bò, món ăn này sẽ mang lại hiệu quả cao trong việc điều trị thiếu sắt.

Nguyên liệu: 500g rau càng cua, 100g thịt bò, chanh, tỏi, ớt, hành tím, gia vị thông thường.

Cách làm:

Rau càng cua rửa sạch, ngâm nước muối loãng. Thịt bò rửa sạch rồi thái lát mỏng. Dùng chảo phi hành tỏi rồi cho thịt bò vào, nêm thêm gia vị rồi xào vừa chín tới.

Hành tím, tỏi, ớt đem băm nhỏ cho ra chén, thêm đường và nước cốt chanh vào rồi khuấy đều hỗn hợp để làm nước trộn.

Cho thịt bò, rau càng cua vào một tô lớn, rưới nước trộn đã chuẩn bị vào rồi đảo đều để các nguyên liệu hòa quyện với nhau. Sau khi hoàn thành, cho nộm rau càng cua ra đĩa rồi thưởng thức.

Đây là lý do vì sao dù đắt đến mấy bạn cũng nên mua rau càng cua về ăn - Ảnh 3
Nộm rau càng cua giúp bổ sung lượng sắt cần thiết cho cơ thể - Ảnh: Internet

Nước rau càng cua chữa viêm họng

Nước rau càng cua giúp thanh nhiệt, trị ho. Đây là bài thuốc được nhiều người áp dụng vì vừa đơn giản vừa mang lại hiệu quả cao.

Nguyên liệu: 300g rau càng cua, muối

Cách làm:

Rau càng cua rửa sạch, ngâm nước muối pha loãng rồi vớt ra để ráo nước. Xay nhuyễn rau càng cua rồi lọc lấy nước cốt. Đổ nước cốt rau càng cua ra ly, cho thêm vào một chút muối rồi uống.

Dùng nước rau càng cua ngày 3 lần, bạn sẽ bất ngờ vì kết quả mà nó mang lại. 

Uống 10 năm thuốc bổ cũng không bằng 2 thìa nước làm từ loại rau quen thuộc này

Uống 10 năm thuốc bổ cũng không bằng 2 thìa nước làm từ loại rau quen thuộc này

Uống mỗi ngày 2 thìa nước làm từ loại rau quen thuộc này, cơ thể của bạn sẽ được tăng cường khả năng miễn dịch, phòng ngừa nhiều loại bệnh.

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