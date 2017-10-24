Uống 10 năm thuốc bổ cũng không bằng 2 thìa nước làm từ loại rau quen thuộc này

Sống khỏe 24/10/2017 16:40

Uống mỗi ngày 2 thìa nước làm từ loại rau quen thuộc này, cơ thể của bạn sẽ được tăng cường khả năng miễn dịch, phòng ngừa nhiều loại bệnh.

Chẳng cần tốn tiền mua các loại thuốc bổ, chỉ với một nắm rau húng quế, bạn có thể tự làm cho mình loại thức uống giúp tăng sức đề kháng cho cơ thể một cách tự nhiên.

Trên thế giới, húng quế có hơn 60 loại, được phân chia thành 3 nhóm và đặc điểm chung của chúng là đều mang lại những lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe.

Húng quế chứa nhiều chất dinh dưỡng

Đây là loại rau quen thuộc thường được dùng trong nhiều món ăn, chứa nhiều chất dinh dưỡng quan trọng cho cơ thể, đặc biệt là vitamin A, K và phytonutrients (dưỡng chất thực vật).

Húng quế chứa nhiều vitamin A, trong đó có chất beta-carotene có khả năng chống oxy hóa mạnh mẽ để bảo vệ cấu trúc tế bào cũng như bảo vệ các mạch máu khỏi những tác động bất lợi của gốc tự do.

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Húng quế giúp tăng khả năng miễn dịch cho cơ thể - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, húng quế còn chứa nhiều chất dinh dưỡng như sắt, canxi, mangan, magiê, kali, flavonoid… giúp bảo vệ cấu trúc DNA. Chính vì vậy, húng quế được xem là một trong những loại thảo mộc giúp tăng cường sức khỏe tốt nhất.

Nước húng quế

Ở nhiều quốc gia, nước húng quế được sử dụng mỗi ngày như một loại “thần dược” giúp bảo vệ sức khỏe.

Bạn chỉ cần chuẩn bị một nắm lá húng quế. Nhặt sạch rồi ngâm trong nước muối pha loãng khoảng 10 phút. Sau đó giã nhuyễn phần lá, cho vào một chút nước sôi rồi lọc lấy nước.

Trước mỗi bữa ăn, dùng 2 thìa nước húng quế sẽ giúp cung cấp lượng vitamin K cần thiết trong ngày cũng như tăng sức đề kháng cho cơ thể.

Dùng nước húng quế thường xuyên sẽ giúp giảm cholesterol trong máu, ngăn ngừa xơ vữa động mạch, đau đầu, tiêu chảy, táo bón, nhồi máu cơ tim và đột quỵ.

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Nước húng quế có thể dùng để phòng và trị bệnh - Ảnh: Internet

Húng quế kết hợp với tỏi

Bạn cũng có thể kết hợp húng quế với tỏi. Hỗn hợp này sẽ tạo thành liều thuốc kháng sinh tự nhiên giúp chống oxy hóa, ngăn ngừa ung thư. Nước húng quế và tỏi còn giúp trị sổ mũi, nghẹt mũi hiệu quả.

Bạn cần chuẩn bị một nắm lá húng quế và 3 – 4 tép tỏi. Húng quế rửa sạch, ngâm nước muối loãng khoảng 10 phút. Tỏi đem nướng vừa chín để loại bỏ mùi, giúp dễ uống hơn.

Sau đó, giã nhuyễn tỏi và húng quế, cho thêm vào một chút nước sôi rồi lọc lấy phần nước để uống. Ngày uống 2 lần sẽ giúp bạn hết nghẹt mũi.

Uống 10 năm thuốc bổ cũng không bằng 2 thìa nước làm từ loại rau quen thuộc này - Ảnh 3
Hỗn hợp húng quế và tỏi giúp trị nghẹt mũi hiệu quả - Ảnh: Internet

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