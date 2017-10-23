Uống nước này liên tục 7 ngày, bao nhiêu độc tố trong gan cũng bị loại bỏ

Sống khỏe 23/10/2017 15:03

Gan là cơ quan nội tạng lớn nhất và có vai trò vô cùng quan trọng đối với cơ thể. Chính vì vậy, việc giữ gan khỏe mạnh là cách tốt nhất để bảo vệ sức khỏe của chính bạn.

Gan là nơi tổng hợp protein, giúp tăng cường và kích thích hệ tiêu hóa, lọc sạch máu và loại bỏ các độc tố ra khỏi cơ thể. Đây là cơ quan duy nhất có khả năng tự phục hồi hoàn toàn sau khi bị thương hoặc bị cắt bỏ một phần.

Mồ hôi ra nhiều, ngứa, xuất hiện đốm đen trên mặt hoặc các bộ phận khác trên cơ thể, tăng cân đột ngột hoặc mất cảm giác ngon miệng… là một số triệu chứng gan có dấu hiệu bị nhiễm độc.

Gan bị nhiễm độc sẽ dần yếu đi, từ đó dẫn đến nhiều căn bệnh như xơ gan, viêm gan, gan nhiễm mỡ… Tốt nhất là bạn nên tìm cách để thải độc để tránh gây tổn thương cho gan.

Vậy làm cách nào để thải độc gan?

Chỉ với hai thành phần đơn giản là nho khô và nước lọc, bạn đã có trong tay phương pháp giải độc gan tuyệt vời.

Theo Đông y, nho khô có tác dụng thải độc gan rất tốt. Đây là phương pháp dân gian được nhiều người áp dụng và đạt hiệu quả cao.

Uống nước này liên tục 7 ngày, bao nhiêu độc tố trong gan cũng bị loại bỏ - Ảnh 1
Nho khô giúp thải độc gan hiệu quả - Ảnh: Internet

Cách làm nước thải độc gan từ nho khô

Nguyên liệu:

  • 1 chén nhỏ nho khô (chọn nho khô đen hoặc nâu)
  • 6 chén nước lọc

Cách làm:

  • Cho tất cả nho nhô vào tô lớn, thêm vào 3 chén nước rồi khuấy sơ, ngâm trong 15 phút rồi lọc bỏ phần nước.

Uống nước này liên tục 7 ngày, bao nhiêu độc tố trong gan cũng bị loại bỏ - Ảnh 2
Ngâm nước để làm sạch nho - Ảnh: Internet

  • Tiếp tục cho nho khô vào nồi, đổ vào 3 chén nước còn lại rồi đun sôi trên bếp với lửa lớn khoảng 2 phút thì tắt bếp. Đợi hỗn hợp nguội bớt thì cho vào bình thủy tinh, để qua đêm.

Uống nước này liên tục 7 ngày, bao nhiêu độc tố trong gan cũng bị loại bỏ - Ảnh 3
Cho nước nho vào bình thủy tinh để bảo quản - Ảnh: Internet

Dùng nước nho khô vào mỗi buổi sáng, ăn cả phần xác nho. Uống liên tục trong 7 ngày, bạn sẽ thấy cơ thể khỏe lên trông thấy nhờ được thanh lọc cơ thể.

Trong quá trình thải độc gan với nước nho khô, bạn hãy tránh sử dụng những thực phẩm chứa chất béo và tuyệt đối không uống rượu bia.

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