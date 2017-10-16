Cực hay: Bài thuốc đơn giản giúp thanh lọc gan và trẻ hóa mạch máu chỉ sau 10 ngày

Sống khỏe 16/10/2017 17:23

Bài thuốc siêu đơn giản dưới đây sẽ giúp bạn tăng cường tuần hoàn máu và bảo vệ lá gan triệt để trước các nguy cơ bệnh tật. Chị em hãy cùng tham khảo để thực hiện ngay nhé!

Giấm đen là một trong những loại thực phẩm chức năng nổi tiếng của Nhật Bản. Loại giấm này được làm từ gạo lứt lên men có rất nhiều khoáng chất và axit amin tốt cho cơ thể.

Axit citric có trong giấm đen có tác dụng giảm nồng độ các axit amin gây hại, làm sạch mạch máu hiệu quả. Không chỉ vậy, loại giấm này còn có thể ức chế hoạt động của triglyceride từ đó giúp phòng chống cao huyết áp, tiểu đường và một số bệnh khác. Giấm đen còn giúp giảm mỡ trong máu, tăng cường chức năng gan, phòng ngừa hữu hiệu các bệnh liên quan đến tim mạch.

Theo Đông y, gừng có vị cay, tính ấm có thể điều trị các chứng cảm mạo phục hồi thể chất hư hàn hiệu quả. Không chỉ vậy, theo các nghiên cứu hiện đại, gừng có khả năng cải thiện hệ miễn dịch và tuần hoàn máu hiệu quả.

Vì thế, sự kết hợp của của gừng và giấm đen sẽ mang đến một bài thuốc vô cùng tốt cho gan và tuần hoàn máu.

Bài thuốc từ gừng và giấm đen

Chuẩn bị

Cực hay: Bài thuốc đơn giản giúp thanh lọc gan và trẻ hóa mạch máu chỉ sau 10 ngày - Ảnh 1
Công thức bài thuốc trẻ hóa mạch máu - Ảnh minh họa: Internet

Gừng: 50g

Giấm đen dạng nước: 100g (bạn có thể dễ dàng mua tại các cửa hàng bán thực phẩm của Nhật)

Mật ong: 10g

Lọ thủy tinh có nắp đậy đã được khử trùng

Thực hiện

Gừng rửa sạch, cạo vỏ xắt lát rồi cho vào lọ thủy tinh.

Đổ giấm và mật ong vào lọ, dùng đũa gỗ trộn đều.

Đậy nắp kín, để ở chỗ tối qua 24 tiếng là có thể dùng được.

Mỗi ngày bạn dùng 10g giấm đen ngâm gừng trước mỗi bữa ăn sáng/trưa/tối.

Sau 10 ngày bạn sẽ nhận thấy những thay đổi tích cực của cơ thể và sức khỏe. Hãy duy trì việc này mỗi ngày để giúp trẻ hóa mạch máu và nuôi dưỡng gan tốt hơn.

Lưu ý: Bạn không nên dùng quá 30g giấm đen ngâm gừng mỗi ngày để tránh gây tác dụng phụ.

 

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