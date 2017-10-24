Ăn bưởi đừng vứt đi thứ này: Đây là 'thần dược' chữa bệnh tiểu đường vô cùng hiệu quả

Sống khỏe 24/10/2017 13:49

Bưởi là loại trái cây được nhiều người yêu thích nhưng không phải ai cũng biết những lợi ích bất ngờ từ hạt bưởi, phần mà chúng ta thường bỏ đi khi ăn.

Hạt bưởi có thể được dùng để chiết xuất làm thuốc chữa nhiều loại bệnh nhờ phần chất nhầy bao quanh vỏ hạt bưởi. Chất nhầy này được gọi là pectin, có công dụng tuyệt vời trong việc điều trị bệnh tiểu đường nhưng lại ít người biết đến.

Pectin có công dụng gì?

Pectin là một loại chất xơ hòa tan trong nước, có thể dùng để phòng và chữa bệnh. Chất này có tác dụng tăng hấp thu dưỡng chất trong thức ăn, hỗ trợ giảm cân nhờ khả năng kéo dài cảm giác no.

Đây còn là chất giúp giảm lượng cholesterol trong máu, chống táo bón, cầm máu, sát trùng…

Đặc biệt với bệnh nhân tiểu đường, pectin giúp điều tiết đường huyết trước và sau bữa ăn, góp phần cân bằng lượng đường trong máu, hỗ trợ điều trị và giảm biến chứng bệnh tiểu đường.

Ăn bưởi đừng vứt đi thứ này: Đây là 'thần dược' chữa bệnh tiểu đường vô cùng hiệu quả - Ảnh 1
Chất nhầy từ vỏ hạt bưởi giúp phòng và điều trị nhiều bệnh - Ảnh: Internet

Cách chiết pectin từ vỏ hạt bưởi

Sau khi ăn, hãy chiết pectin quanh hạt bưởi làm thuốc phòng và chữa bệnh.

Cách làm:

  • Chọn những hạt bưởi to, bỏ những hạt lép. Để chiết pectin dùng trong 1 ngày thì chỉ cần khoảng 20 hạt bưởi là đủ. Nếu hạt nhiều, bạn có thể đem phơi khô rồi bảo quản trong lọ thủy tinh sạch để dùng dần (chú ý để nơi khô thoáng để tránh ẩm mốc).
  • Đun sôi nước, cho hạt bưởi vào ly rồi rót nước sôi vào sao cho ngập hết phần hạt. Dùng đũa khuấy liên tục trong khoảng 5-6 phút rồi gạn lấy phần nước nhầy vào một ly riêng. Tiếp tục làm như vậy cho đến khi lượng chất nhầy ở hạt được lấy hết.

Tùy theo từng giống bưởi, nếu hạt bưởi nhiều pectin thì phải thực hiện khoảng 5 - 6 lần mới hết lượng chất nhầy, loại ít pectin hơn thì chỉ cần khoảng 3 lần là được.

Ăn bưởi đừng vứt đi thứ này: Đây là 'thần dược' chữa bệnh tiểu đường vô cùng hiệu quả - Ảnh 2
Dùng những hạt bưởi to để lấy chất pectin - Ảnh: Internet

Cách dùng:

Trước bữa ăn 10 phút, uống 50ml pectin, ngày 3 lần. Dùng liên tục cho đến khi kiểm tra thấy đường huyết đã trở về mức bình thường.

Nếu dùng không hết, bạn có thể bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh được 2 ngày.

Người không có bệnh cũng có thể  uống 20 - 30ml pectin mỗi ngày, giúp hỗ trợ tiêu hoá hiệu quả, phòng ngừa táo bón.

* Thông tin mang tính tham khảo, vui lòng hỏi ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.

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