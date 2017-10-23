Viêm xoang mạn tính cũng trị khỏi chỉ với 1 củ gừng làm theo cách này

Nguyên nhân gây bệnh viêm xoang là do dị ứng, cảm lạnh, nấm hoặc vi khuẩn gây ra. Mặc dù không gây nguy hiểm cho tính mạng nhưng viêm xoang khiến người bệnh luôn mệt mỏi, khó chịu… ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày, nhất là khi thời tiết chuyển mùa.

Nhiều người lo lắng vì họ có thể phải sống chung với căn bệnh này cả đời. Tuy nhiên, nếu bạn kiên trì dùng gừng theo cách này, viêm xoang mạn tính cũng có thể trị khỏi.