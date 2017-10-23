Viêm xoang mạn tính cũng trị khỏi chỉ với 1 củ gừng làm theo cách này

Sống khỏe 23/10/2017 15:02

Viêm xoang khiến người bệnh cảm thấy đau đầu, nghẹt mũi, ho dai dẳng… gây mệt mỏi, khó chịu, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống.

Nguyên nhân gây bệnh viêm xoang là do dị ứng, cảm lạnh, nấm hoặc vi khuẩn gây ra. Mặc dù không gây nguy hiểm cho tính mạng nhưng viêm xoang khiến người bệnh luôn mệt mỏi, khó chịu… ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày, nhất là khi thời tiết chuyển mùa.

Nhiều người lo lắng vì họ có thể phải sống chung với căn bệnh này cả đời. Tuy nhiên, nếu bạn kiên trì dùng gừng theo cách này, viêm xoang mạn tính cũng có thể trị khỏi.

Gừng là nguyên liệu thường được dùng trong các phương pháp Đông y để điều trị viêm xoang. Loại gia vị này có vị cay, tính ấm, có tác dụng tán hàn ôn trung, hành thủy, giải độc. Gừng giúp kích thích tiêu hóa, chống đầy hơi, trị cảm lạnh, chống viêm, giảm đau, giúp thông mũi họng chữa viêm xoang.

Viêm xoang mạn tính cũng trị khỏi chỉ với 1 củ gừng làm theo cách này - Ảnh 1
Gừng giúp trị viêm xoang hiệu quả - Ảnh: Internet

Cách dùng gừng trị bệnh viêm xoang

Nguyên liệu:

  • 60g gừng tươi
  • 30g ngó sen
  • 500ml nước

Cách làm

  • Dùng 50g gừng tươi cạo vỏ, rửa sạch rồi thái lát mỏng khoảng 2 – 3mm.
  • 10g gừng tươi còn lại đem cạo vỏ, giã nhuyễn cùng 30g ngó sen rồi trộn đều hai nguyên liệu với nhau.

Viêm xoang mạn tính cũng trị khỏi chỉ với 1 củ gừng làm theo cách này - Ảnh 2
Gừng rửa sạch thái lát mỏng - Ảnh: Internet

  • Cho 50g gừng đã thái vào nồi, đun sôi cùng 500ml nước khoảng 15 phút thì tắt bếp. Đợi nước cốt gừng bớt nóng thì dùng khăn thấm đều nước gừng rồi đắp nhẹ lên mặt khoảng 10 giây. Cách này sẽ giúp giảm sưng, loãng dịch nhầy, giúp đẩy dịch nhầy ra ngoài mũi dễ dàng hơn.
  • Bạn cũng có thể xông mũi bằng cách đặt nồi nước gừng ngang ngực rồi trùm chăn kín đầu, hít lấy hơi nóng tỏa ra.

Viêm xoang mạn tính cũng trị khỏi chỉ với 1 củ gừng làm theo cách này - Ảnh 3
Dùng nước gừng để xông hoặc đắp mặt - Ảnh: Internet

  • Sau khi xông mũi với nước gừng, bạn dùng hỗn hợp gừng và ngó sen đã chuẩn bị đắp lên mặt. Chú ý không đắp gần vùng mắt để tránh hỗn hợp dính vào mắt gây tổn thương.
  • Giữ hỗn hợp trên mặt khoảng 20 phút sẽ giúp giảm các triệu chứng khó chịu do viêm xoang gây ra. Bạn có thể sẽ cảm thấy buồn nôn do mủ từ hốc mũi tràn vào khoang miệng. Nôn ra ngoài sẽ giúp bạn dễ chịu hơn.

Kiên trì áp dụng phương pháp này mỗi ngày 2 lần, liên tục trong 10 ngày, sau đó cách 2 ngày dùng 1 lần. Sau khoảng 30 lần thực hiện, các triệu chứng viêm xoang sẽ dần khỏi hẳn.

* Thông tin mang tính tham khảo, vui lòng hỏi ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.

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