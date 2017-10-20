Đây là lý do vì sao nhà nào cũng nên trồng ít nhất 1 cây tía tô

Sống khỏe 20/10/2017 09:27

Theo y học cổ truyền, tía tô là một trong những vị thuốc giúp phòng và chữa bệnh hiệu quả mà có thể bạn chưa biết hết công dụng của nó.

Tía tô không chỉ là loại rau thơm quen thuộc mà còn là vị thuốc chữa được nhiều loại bệnh. Loại rau này thường được dùng để trị cảm lạnh, nhức mỏi, hen suyễn…

Theo các nhà khoa học, tanin và glucosid trong tía tô có tác dụng chống viêm và giảm sự gia tăng axit dạ dày hiệu quả. Chính vì vậy, tía tô còn được dùng để điều trị cho những bệnh nhân đau dạ dày giúp giảm đau và cải thiện giấc ngủ.

Đây là loại cây dễ trồng nên bạn có thể trồng ngay tại nhà mà không cần phải tốn thời gian để chăm sóc hàng ngày. Sau đây là một số công dụng phòng, chữa bệnh của tía tô:

Đây là lý do vì sao nhà nào cũng nên trồng ít nhất 1 cây tía tô - Ảnh 1
Tía tô là vị thuốc chữa được nhiều loại bệnh - Ảnh: Internet

Trị cảm lạnh

Tía tô có tính ấm, vị cay giúp cơ thể tiết mồ hôi, giải cảm.

Dùng lá tía tô để xông: Tía tô rửa sạch rồi đun lấy nước xông. Sau khi xông, nên dùng khăn lau khô mồ hôi trên cơ thể, nằm nghỉ nơi kín gió. Bạn cũng có thể dùng nước tía tô còn ấm để ngâm chân giúp giảm đau đầu.

Cháo tía tô: Tía tô nhặt lấy phần lá, rửa sạch rồi băm nhỏ. Nấu cháo chín rồi trộn lá tía tô đã băm vào, dùng khi còn ấm sẽ giúp giải cảm hiệu quả.

Đây là lý do vì sao nhà nào cũng nên trồng ít nhất 1 cây tía tô - Ảnh 2
Cháo tía tô giúp giải cảm hiệu quả - Ảnh: Internet

Nước tía tô: Lấy khoảng 15 - 20g lá tía tô tươi, rửa sạch rồi xay nhuyễn. Cho lá tía tô vào chén, ngâm nước sôi trong khoảng 10 phút rồi lọc bỏ bã, lấy phần nước trong để uống.

Trị đau bụng, nôn mửa

Lấy khoảng 20g lá tía tô tươi rửa sạch đun sôi cùng 3 lát gừng đã băm nhuyễn. Cho thêm vào một chút đường phèn để dễ uống. Dùng khi còn nóng sẽ giúp trị đau bụng, giảm nôn mửa.

Chữa đầy hơi, chướng bụng

Dùng lá tía tô tươi rửa sạch, đun sôi lấy nước uống. Hòa thêm vào một chút muối sẽ giúp chữa đầy hơi hiệu quả.

Làm đẹp

Lá tía tô phơi khô rồi dùng để làm trà. Uống trà tía tô mỗi ngày sẽ giúp làn da mịn màng, trắng sáng tự nhiên. Có thể dùng trà rửa mặt để tẩy tế bào chết, trị mụn hiệu quả hoặc dùng để gội đầu giúp tóc mềm mượt hơn.

Đây là lý do vì sao nhà nào cũng nên trồng ít nhất 1 cây tía tô - Ảnh 3
Trà tía tô có công dụng làm đẹp - Ảnh: Internet

Đây là lý do vì sao dù đắt hay rẻ, trong nhà lúc nào cũng phải có một củ nghệ

Đây là lý do vì sao dù đắt hay rẻ, trong nhà lúc nào cũng phải có một củ nghệ

Các nghiên cứu đã chứng minh rằng nghệ có thể chữa hơn 600 loại bệnh, ngăn ngừa ung thư và giúp kéo dài tuổi thọ.

Xem thêm
Từ khóa:   công dụng của lá tía tô trị bệnh bằng lá tía tô trị cảm lạnh bằng tía tô

TIN MỚI NHẤT

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Video 1 giờ 2 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 58 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 32 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 1 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 4 giờ 2 phút trước
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 10 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 12 phút trước
Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 4 giờ 47 phút trước
Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Sao quốc tế 5 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?