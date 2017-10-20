Đây là lý do vì sao nhà nào cũng nên trồng ít nhất 1 cây tía tô

Theo các nhà khoa học, tanin và glucosid trong tía tô có tác dụng chống viêm và giảm sự gia tăng axit dạ dày hiệu quả. Chính vì vậy, tía tô còn được dùng để điều trị cho những bệnh nhân đau dạ dày giúp giảm đau và cải thiện giấc ngủ.

Tía tô không chỉ là loại rau thơm quen thuộc mà còn là vị thuốc chữa được nhiều loại bệnh. Loại rau này thường được dùng để trị cảm lạnh, nhức mỏi, hen suyễn…

Đây là loại cây dễ trồng nên bạn có thể trồng ngay tại nhà mà không cần phải tốn thời gian để chăm sóc hàng ngày. Sau đây là một số công dụng phòng, chữa bệnh của tía tô:

Trị cảm lạnh

Tía tô có tính ấm, vị cay giúp cơ thể tiết mồ hôi, giải cảm.

Dùng lá tía tô để xông: Tía tô rửa sạch rồi đun lấy nước xông. Sau khi xông, nên dùng khăn lau khô mồ hôi trên cơ thể, nằm nghỉ nơi kín gió. Bạn cũng có thể dùng nước tía tô còn ấm để ngâm chân giúp giảm đau đầu.

Cháo tía tô: Tía tô nhặt lấy phần lá, rửa sạch rồi băm nhỏ. Nấu cháo chín rồi trộn lá tía tô đã băm vào, dùng khi còn ấm sẽ giúp giải cảm hiệu quả.

Nước tía tô: Lấy khoảng 15 - 20g lá tía tô tươi, rửa sạch rồi xay nhuyễn. Cho lá tía tô vào chén, ngâm nước sôi trong khoảng 10 phút rồi lọc bỏ bã, lấy phần nước trong để uống.

Trị đau bụng, nôn mửa

Lấy khoảng 20g lá tía tô tươi rửa sạch đun sôi cùng 3 lát gừng đã băm nhuyễn. Cho thêm vào một chút đường phèn để dễ uống. Dùng khi còn nóng sẽ giúp trị đau bụng, giảm nôn mửa.

Chữa đầy hơi, chướng bụng

Dùng lá tía tô tươi rửa sạch, đun sôi lấy nước uống. Hòa thêm vào một chút muối sẽ giúp chữa đầy hơi hiệu quả.

Làm đẹp

Lá tía tô phơi khô rồi dùng để làm trà. Uống trà tía tô mỗi ngày sẽ giúp làn da mịn màng, trắng sáng tự nhiên. Có thể dùng trà rửa mặt để tẩy tế bào chết, trị mụn hiệu quả hoặc dùng để gội đầu giúp tóc mềm mượt hơn.