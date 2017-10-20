Theo y học phương Đông, tỏi có vị cay, tính ôn, có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, sát khuẩn, trừ phong, tiêu nhọt, tiêu đờm… Tỏi ngâm rượu được xem là “thần dược” giúp trị nhiều loại bệnh như tim mạch, đau nhức xương khớp, phòng chống ung thư…

Tỏi có chứa 0,10 – 0,36% tinh dầu, trong đó hơn 90% chứa các hợp chất lưu huỳnh giúp kháng khuẩn, kháng virus và kháng ký sinh trùng. Chất aliin trong tỏi sẽ chịu tác động của enzym alinase tạo thành alicin, chất kháng sinh giúp chống lại các vi rút gây bệnh.

Rượu tỏi được xem là loại thuốc chữa bệnh viêm khớp, thoái hóa khớp rất hiệu quả, làm giảm các cơn đau nhanh chóng.

Tốt cho hệ tim mạch

Theo nhiều nghiên cứu, tỏi có tác dụng làm giảm triglycerid và cholesterol xấu đồng thời làm tăng cholesterol tốt cho cơ thể, từ đó làm giảm các rối loạn chuyển hóa mỡ trong máu, ngăn ngừa các bệnh tim mạch.

Ngừa ung thư

Tỏi chứa rất nhiều lưu huỳnh, acginin, oligosaccharide, flavonoid và selen có khả năng giúp phòng ngừa ung thư. Bên cạnh đó, tỏi còn có hoạt tính chống tăng sinh tế bào ung thư bằng cách tạo ra sự thay đổi của chu kỳ tế bào.

Hướng dẫn làm rượu tỏi trị bệnh

Nguyên liệu:

40g tỏi khô

100ml rượu trắng

Cách làm:

Tỏi khô bóc vỏ, thái nhỏ rồi cho vào lọ thủy tinh. Ngâm tỏi chung với 100ml rượu trắng trong khoảng 10 ngày. Rượu sẽ chuyển dần từ màu trắng sang màu vàng, cuối cùng chuyển thành màu nghệ là có thể uống được.

Với 40g tỏi ngâm rượu sẽ dùng được khoảng 20 ngày. Mỗi ngày uống 2 lần vào buổi sáng và tối trước khi đi ngủ, mỗi lần 1 thìa cà phê. Nếu khó uống, bạn có thể pha thêm vào một chút nước sôi để nguội.

Thường xuyên dùng rượu tỏi sẽ giúp bạn phòng ngừa được nhiều loại bệnh, kéo dài tuổi thọ.