Ngừa ung thư, kéo dài tuổi thọ nhờ 'thần dược' làm từ loại thực phẩm nhà nào cũng có

Sống khỏe 20/10/2017 12:01

Theo Đông y, tỏi ngâm rượu giúp tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể, phòng và chữa được nhiều loại bệnh.

Tỏi có chứa 0,10 – 0,36% tinh dầu, trong đó hơn 90% chứa các hợp chất lưu huỳnh giúp kháng khuẩn, kháng virus và kháng ký sinh trùng. Chất aliin trong tỏi sẽ chịu tác động của enzym alinase tạo thành alicin, chất kháng sinh giúp chống lại các vi rút gây bệnh.

Theo y học phương Đông, tỏi có vị cay, tính ôn, có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, sát khuẩn, trừ phong, tiêu nhọt, tiêu đờm… Tỏi ngâm rượu được xem là “thần dược” giúp trị nhiều loại bệnh như tim mạch, đau nhức xương khớp, phòng chống ung thư…

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Tỏi chứa các hợp chất giúp điều trị nhiều loại bệnh - Ảnh: Internet

Trị đau nhức xương

Rượu tỏi được xem là loại thuốc chữa bệnh viêm khớp, thoái hóa khớp rất hiệu quả, làm giảm các cơn đau nhanh chóng.

Tốt cho hệ tim mạch

Theo nhiều nghiên cứu, tỏi có tác dụng làm giảm triglycerid và cholesterol xấu đồng thời làm tăng cholesterol tốt cho cơ thể, từ đó làm giảm các rối loạn chuyển hóa mỡ trong máu, ngăn ngừa các bệnh tim mạch.

Ngừa ung thư, kéo dài tuổi thọ nhờ 'thần dược' làm từ loại thực phẩm nhà nào cũng có - Ảnh 2
Tỏi giúp phòng ngừa các bệnh về tim mạch - Ảnh: Internet

Ngừa ung thư

Tỏi chứa rất nhiều lưu huỳnh, acginin, oligosaccharide, flavonoid và selen có khả năng giúp phòng ngừa ung thư. Bên cạnh đó, tỏi còn có hoạt tính chống tăng sinh tế bào ung thư bằng cách tạo ra sự thay đổi của chu kỳ tế bào.

Hướng dẫn làm rượu tỏi trị bệnh

Nguyên liệu:

  • 40g tỏi khô
  • 100ml rượu trắng

Cách làm:

Tỏi khô bóc vỏ, thái nhỏ rồi cho vào lọ thủy tinh. Ngâm tỏi chung với 100ml rượu trắng trong khoảng 10 ngày. Rượu sẽ chuyển dần từ màu trắng sang màu vàng, cuối cùng chuyển thành màu nghệ là có thể uống được.

Ngừa ung thư, kéo dài tuổi thọ nhờ 'thần dược' làm từ loại thực phẩm nhà nào cũng có - Ảnh 3
Uống rượu tỏi thường xuyên rất tốt cho sức khỏe - Ảnh: Internet

Với 40g tỏi ngâm rượu sẽ dùng được khoảng 20 ngày. Mỗi ngày uống 2 lần vào buổi sáng và tối trước khi đi ngủ, mỗi lần 1 thìa cà phê. Nếu khó uống, bạn có thể pha thêm vào một chút nước sôi để nguội.

Thường xuyên dùng rượu tỏi sẽ giúp bạn phòng ngừa được nhiều loại bệnh, kéo dài tuổi thọ.

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