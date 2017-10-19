Trị ho dứt hẳn sau 1 đêm nhờ áp dụng bài thuốc dân gian phương Tây cực đơn giản

Sống khỏe 19/10/2017 15:48

Ho dai dẳng khiến bạn mệt mỏi, khó chịu, ảnh hưởng ít nhiều đến cuộc sống hàng ngày. Bài thuốc dân gian phương Tây này sẽ giúp trị ho hiệu quả và an toàn, bạn có thể áp dụng ngay.

Ở các nước phương Tây, hành tây là một vị thuốc dân gian được dùng để điều trị viêm họng rất hiệu quả.

Hành tây có chứa chất phytonxit, một loại kháng sinh mạnh giúp trị được nhiều loại bệnh như cảm ho, đau nửa đầu, đau dây thần kinh ngoại biên, tiểu đường, bệnh tim mạch…

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Hành tây mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe - Ảnh: Internet

Ngoài ra, hành tây còn có đặc tính kháng khuẩn và chống oxy hóa giúp ngăn ngừa vi khuẩn và chống viêm. Nhiều nghiên cứu chứng minh đây là một vị thuốc trị bệnh tự nhiên và an toàn.

Dưới đây là 2 bài thuốc chữa ho cực hiệu nghiệm từ hành tây mà người phương Tây hay áp dụng:

Hành tây và đường phèn

Nguyên liệu:

  • Nửa củ hành tây
  • 20g đường phèn

Cách làm:

  • Hành tây đem bóc vỏ, rửa sạch rồi thái lát mỏng cho vào chén. Đường phèn đập dập trộn chung với hành tây, hấp cách thủy khoảng 30 phút.
  • Chắt phần nước cốt hành tây đường phèn ra chén, dùng khi còn ấm. Uống hỗn hợp này mỗi ngày từ 2 - 3 lần, mỗi lần 1 thìa cà phê để giảm ho, tiêu đờm.

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Nước cốt hành tây đường phèn trị ho hiệu quả - Ảnh: Internet

Hành tây, mật ong và chanh

Nguyên liệu:

  • Nửa củ hành tây
  • 4 thìa cà phê mật ong nguyên chất
  • 1 thìa cà phê nước cốt chanh

Cách làm:

  • Hành tây bóc vỏ, rửa sạch rồi thái lát mỏng cho vào chén đem hấp cách thủy khoảng 30 phút là được.
  • Đợi hành tây nguội bớt rồi thêm vào 4 thìa cà phê mật ong, 1 thìa cà phê nước cốt chanh, trộn đều hỗn hợp.

Đối với hỗn hợp hành tây, mật ong và chanh, bạn có thể dùng cả bã hoặc lọc lấy phần nước cốt để uống. Mỗi lần 1 thìa cà phê, dùng nhiều lần trong ngày để đạt hiệu quả cao nhất.

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Hỗn hợp hành tây, mật ong và chanh rất tốt cho hệ hô hấp - Ảnh: Internet

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