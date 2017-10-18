Phụ nữ 50 tuổi vẫn trẻ đẹp, xương chắc khỏe nhờ uống hỗn hợp này mỗi ngày

Sống khỏe 18/10/2017 15:38

Loãng xương là bệnh thường gặp ở phụ nữ sau mãn kinh. Để phòng ngừa loãng xương, chị em hãy uống hỗn hợp này mỗi ngày để xương luôn chắc khỏe, tràn đầy năng lượng.

Xương là bộ phận vô cùng quan trọng giúp bảo vệ các cơ quan nội tạng, giữ cân bằng và hỗ trợ cơ bắp. Để bảo vệ xương luôn chắc khỏe và dẻo dai, bạn cần có một chế độ ăn uống lành mạnh cùng chế độ luyện tập khoa học.

Hỗn hợp nước ép rau bina, cam và táo xanh sẽ giúp cung cấp đầy đủ những dưỡng chất cần thiết để làm xương chắc khỏe, tăng sức chịu đựng của cơ thể và giúp bạn luôn trẻ đẹp.

Lợi ích từ hỗn hợp nước ép rau bina, cam và táo xanh

Rau bina

Rau bina chứa hàm lượng cao vitamin K, đây là dưỡng chất vô cùng cần thiết cho xương. Một chén rau bina sẽ cung cấp 181% lượng vitamin K cho cơ thể. Loại vitamin này giúp ngăn ngừa sự phát triển của các tế bào osteoclasts (tế bào có thể phá hủy xương).

Bên cạnh đó, hàm lượng canxi và magie có trong rau bina sẽ giúp xương luôn chắc khỏe.

Phụ nữ 50 tuổi vẫn trẻ đẹp, xương chắc khỏe nhờ uống hỗn hợp này mỗi ngày - Ảnh 1
Rau bina chứa nhiều vitamin K - Ảnh: Internet

Cam

Vitamin D là dưỡng chất cần thiết cho sự phát triển của cơ và xương. Sự thiếu hụt vitamin D sẽ khiến xương dễ bị lão hóa, yếu và giòn. Nước ép cam sẽ cung cấp lượng vitamin D để duy trì xương chắc khỏe.

Theo Tạp chí Dinh dưỡng Lâm sàng Hoa Kỳ (Mỹ), một nghiên cứu đã cho thấy uống nước cam giúp tăng nồng độ vitamin D trong cơ thể, ngăn ngừa hiệu quả bệnh loãng xương.

Ngoài ra, hàm lượng cao vitamin C có trong cam còn giúp bảo vệ, phục hồi và làm da trắng sáng hơn.

Phụ nữ 50 tuổi vẫn trẻ đẹp, xương chắc khỏe nhờ uống hỗn hợp này mỗi ngày - Ảnh 2
Cam chứa nhiều chất dinh dưỡng tốt cho xương - Ảnh: Internet

Táo xanh

Flavonoid có trong táo xanh giúp cải thiện chứng viêm và tăng mật độ xương, giảm nguy cơ loãng xương. Hàm lượng cao chất chống oxy hóa và vitamin C trong táo xanh còn giúp duy trì các cơ, mạch máu, xương và sụn.

Vitamin C hỗ trợ quá trình sản xuất collagen giúp làn da luôn tươi trẻ, mịn màng.

Phụ nữ 50 tuổi vẫn trẻ đẹp, xương chắc khỏe nhờ uống hỗn hợp này mỗi ngày - Ảnh 3
Táo xanh giúp làn da luôn tươi trẻ - Ảnh: Internet

Cách làm nước ép rau bina, cam và táo xanh

Nguyên liệu:

  • 2 chén rau bina tươi
  • 2 quả cam
  • 2 quả táo xanh
  • 1 quả dưa chuột
  • 1 miếng gừng

Cách làm:

  • Táo xanh và dưa leo rửa sạch, gọt vỏ, cắt thành từng miếng nhỏ. Rau bina nhặt lấy phần lá rồi rửa sạch. Cam rửa sạch rồi vắt lấy nửa ly. Gừng cạo sạch vỏ rồi thái lát mỏng.
  • Cho lần lượt các nguyên liệu đã chuẩn bị gồm táo xanh, dưa leo, rau bina và gừng vào máy ép, xay nhuyễn.

Phụ nữ 50 tuổi vẫn trẻ đẹp, xương chắc khỏe nhờ uống hỗn hợp này mỗi ngày - Ảnh 4
Cách làm nước ép rau bina, cam và táo xanh - Ảnh: Internet

  • Lọc lấy phần nước ép, cho thêm vào nửa ly nước cam rồi khuấy đều. Đổ nước ra ly, cho thêm đá nếu muốn uống lạnh.

Dùng hỗn hợp nước ép này mỗi ngày sẽ giúp chị em luôn tươi trẻ và phòng chống bệnh loãng xương hiệu quả. 

Phụ nữ 50 tuổi vẫn trẻ đẹp, xương chắc khỏe nhờ uống hỗn hợp này mỗi ngày - Ảnh 5
Bạn nên dùng hỗn hợp nước ép này mỗi ngày - Ảnh: Internet

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