Đây là lý do vì sao dù đắt hay rẻ, trong nhà lúc nào cũng phải có một củ nghệ

Nghệ được xem là “thần dược sống” vì nó chứa tới 10 chất chống oxy hóa, hơn 20 hợp chất kháng sinh, 12 chất chống viêm và 14 chất chống ung thư. Bên cạnh việc dùng để chữa bệnh, nghệ còn được nhiều chị em dùng để làm đẹp.

Nghệ có khả năng làm tăng lượng tế bào lympho T (tế bào miễn dịch). Đây là những tế bào có khả năng nhận biết tế bào ung thư và tấn công chúng. Tế bào lympho T còn giúp tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể.

Đối với những bệnh nhân đang điều trị ung thư, nghệ giúp hạn chế bớt tác dụng phụ của hóa trị, xạ trị, hỗ trợ điều trị chứng mất ngủ, mệt mỏi, trầm cảm, chán ăn.

Không chỉ ngăn ngừa nguy cơ ung thư, nghệ còn giúp hỗ trợ điều trị một số loại bệnh ung thư như:

Ung thư dạ dày: Giúp ức chế yếu tố hạt nhân kappa B, một trong những yếu tố quan trọng liên quan đến việc hình thành và phát triển bệnh.

Ung thư khoang miệng: Sự kết hợp của nghệ với vitamin C và E sẽ giúp tăng hoạt tính chống oxy hóa, hỗ trợ điều trị ung thư khoang miệng.

Ung thư máu: Nghệ giúp tăng lượng hồng cầu trong máu và tăng sức đề kháng cho bệnh nhân.

Kéo dài tuổi thọ

Tiến sĩ Saraswati Sukumar tại trường Đại học Y Johns Hopkins (Mỹ) đã tiến hành hàng trăm nghiên cứu về tác động của nghệ với các trường hợp ung thư. Những thành phần dưỡng chất có trong nghệ sẽ giúp nâng cao thể trạng, kéo dài tuổi thọ.

Người dân ở Okinawa (Nhật Bản) uống trà nghệ mỗi ngày và họ chính là những người có tuổi thọ trung bình dài nhất thế giới (khoảng 81,2 tuổi).

Trà nghệ giúp phòng ngừa bệnh, tăng sức đề kháng và kéo dài tuổi thọ. Bạn có thể dùng nghệ tươi hoặc tinh bột nghệ để làm trà và sử dụng mỗi ngày, rất có lợi cho sức khỏe.

Làm đẹp da

Nghệ có chứa nhiều tinh chất curcumin, giúp ngăn ngừa lão hóa da, cải thiện các vấn đề về da như: Nám, sạm đen, thâm mụn, da kém mịn màng…

Sử dụng nghệ như một loại mặt nạ dưỡng da sẽ giúp bạn nhanh chóng sở hữu làn da trắng hồng, mịn màng và tươi trẻ.