'Tiên dược' cho phổi: Trị ho, viêm phổi, viêm phế quản, hen suyễn thần tốc không cần thuốc

Phổi là cơ quan cực kỳ quan trọng với cơ thể. Nếu bộ phận này bị tổn thương, bạn sẽ gặp nhiều vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Vì thế, bạn cần tìm cách bảo vệ phổi ngay lập tức khi bị các bệnh như viêm phổi , ho, hen suyễn , viêm phế quản , khí thũng và thấp khớp.

Kinh giới nổi tiếng nhờ khả năng ngừa ung thư thần kỳ. Các hợp chất của nó có khả năng trung hòa các gốc tự do, giúp ngăn ngừa phần lớn các bệnh liên quan tới phổi. Bạn có thể dùng kinh giới dưới nhiều hình thức khác nhau để gặt hái lợi ích tối đa của nó. Bạn có thể dùng lá kinh giới khô hay tươi hoặc dầu. Một phương pháp phổ biến khác là pha trà.

Trong bài này chúng tôi sẽ chỉ cho bạn 1 công thức thần kỳ, được xem là 'tiên dược' cho phổi. Nó có khả năng đẩy lùi các bệnh liên quan tới phổi một cách nhanh chóng. Nguyên liệu chính là kinh giới. Đây là thảo dược được dùng từ xa xưa trong lĩnh vực ẩm thực và trị bệnh. Kinh giới giàu các chất chống oxy hóa, có khả năng kháng viêm và chống ung thư. Nó chứa vitamin A, C, E và K, chất xơ, canxi, niacin, mangan, folate, magie, sắt và carotenoid, zeaxanthin và cryptoxanthin.

Ngoài khả năng chữa các bệnh phổi, kinh giới còn có khả năng trị viêm nhiễm do vi khuẩn rất hiệu quả.

Nguyên liệu

4-6 thìa lá kinh giới khô

2-3 chén nước

1 lát chanh hữu cơ

Mật ong

Hướng dẫn

Đun sôi nước trong 1 cái nồi nhỏ, tắt lửa sau khi nước sôi. Cho lá kinh giới vào rồi ủ trong 5 phút. Lọc lấy nước rồi cho một chút mật ong vào để tăng hương vị. Uống khi còn ấm. Bạn có thể pha ly trà này uống bất kỳ thời điểm nào trong ngày.

Sau đây là một số lợi ích của trà kinh giới:

Trị cảm lạnh và ho

Trà kinh giới chứa các chất chống oxy hóa và sát trùng giúp trị cảm lạnh. Đây có thể được xem là một trong những phương thuốc tự nhiên tốt nhất để trị ho và cảm lạnh.

Trị nghẹt mũi

Kinh giới là chất kháng histamine an toàn và đáng tin cậy, biến nó thành 1 công thức tự nhiên trị nghẹt mũi cực kỳ hiệu quả.

Chữa hen suyễn

Kinh giới có đặc tính kháng nấm và kháng khuẩn giúp bạn trị khó thở. Nó cũng giúp bạn trị viêm nhiễm đường hô hấp. Đây là một trong những cách tự nhiên tốt nhất để trị hen suyễn.

Ngừa viêm phế quản

Kinh giới là một trong những thảo dược mạnh nhất có thể ngừa viêm phế quản. Nó giúp tiêu diệt virus, vi khuẩn và nấm. Nó chứa khoảng 50 hợp chất kháng khuẩn có thể chống lại các thể sinh bệnh gây viêm phế quản.

Trị khí thũng

Kinh giới giàu axit rosmarinic và carvacrol, đóng vai trò như chất giảm histamine và có tác dụng thông mũi. Trà kinh giới có khả năng trị khí thũng và viêm phổi hiệu quả.

Trị thấp khớp

Theo nhiều nghiên cứu, kinh giới cũng có thể được dùng để trị thấp khớp. Nó chứa các phenol có khả năng kháng khuẩn và kháng viêm giúp trị bệnh này nhanh chóng.

Chúc bạn sống khỏe (thông tin mang tính tham khảo)