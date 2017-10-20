Đau nhức đầu gối đến mấy cũng khỏi nhờ bài thuốc xoa bóp cực đơn giản này

Nếu không sớm điều trị thì về lâu dài, khớp gối sẽ mất dần độ linh hoạt, những cơn đau trở nên nặng hơn và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe .

Đau nhức xương khớp có thể xảy ra ở nhiều bộ phận, nguyên nhân có thể do viêm khớp, chấn thương khi vận động… Khớp gối thường là bộ phận chịu nhiều tổn thương nhất do phải chống đỡ cơ thể khi đứng hoặc di chuyển.

Dưới đây là bài thuốc xoa bóp từ bột ớt cayenne giúp giảm cơn đau ở gối và hỗ trợ các cơ khớp của bạn hoạt động tốt hơn. Bạn sẽ vô cùng bất ngờ vì chỉ với lần đầu tiên áp dụng, các cơn đau sẽ giảm đáng kể, khớp gối cũng trở nên linh hoạt và dễ cử động hơn.

Ớt cayenne còn được gọi là ớt sừng bò, ớt chim… thường được nghiền nhỏ và sấy khô thành dạng bột.

Bột ớt cayenne chứa nhiều Vitamin A, C, flavonoids, carotenoid… có tác dụng ngăn ngừa quá trình oxy hóa, giúp giảm đau và kháng khuẩn.

Vị cay nóng đặc trưng của ớt là do chất capsaicin tạo thành, đây là hợp chất thường được dùng trong nhiều phương pháp điều trị viêm khớp và đau cơ.

Cách làm 1: Chuẩn bị 2 thìa cà phê bột ớt cayenne, 1 ly giấm táo, 1 củ gừng nhỏ.

Gừng cạo sạch vỏ, giã nhuyễn. Cho tất cả các nguyên liệu gồm 2 thìa cà phê bột ớt cayenne, 1 ly giấm táo, gừng giã nhuyễn vào một cái chén rồi trộn đều hỗn hợp.

Dùng hỗn hợp thoa đều lên gối 2 lần mỗi ngày, để khoảng 20 phút rồi rửa sạch với nước. Bạn sẽ thấy cơn đau giảm dần từng chút một và biến mất hoàn toàn.

Cách làm 2: Chuẩn bị 2 thìa cà phê bột ớt cayenne, 3 thìa cà phê dầu ô liu.

Cho tất cả nguyên liệu vào chén rồi trộn đều cho đến khi hỗn hợp sánh mịn là được. Thoa hỗn hợp lên đầu gối rồi dùng băng gạc cố định, giữ trong khoảng 20 phút. Áp dụng phương pháp 2 – 3 lần mỗi ngày để bài thuốc đạt hiệu quả cao nhất.