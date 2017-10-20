Đau nhức đầu gối đến mấy cũng khỏi nhờ bài thuốc xoa bóp cực đơn giản này

Sống khỏe 20/10/2017 16:22

Đau nhức đầu gối thường xuyên hành hạ khiến bạn đi lại khó khăn, gây bất tiện trong cuộc sống hàng ngày. Bài thuốc xoa bóp này sẽ làm giảm nhanh các cơn đau một cách hiệu quả.

Đau nhức xương khớp có thể xảy ra ở nhiều bộ phận, nguyên nhân có thể do viêm khớp, chấn thương khi vận động… Khớp gối thường là bộ phận chịu nhiều tổn thương nhất do phải chống đỡ cơ thể khi đứng hoặc di chuyển.

Nếu không sớm điều trị thì về lâu dài, khớp gối sẽ mất dần độ linh hoạt, những cơn đau trở nên nặng hơn và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.

Dưới đây là bài thuốc xoa bóp từ bột ớt cayenne giúp giảm cơn đau ở gối và hỗ trợ các cơ khớp của bạn hoạt động tốt hơn. Bạn sẽ vô cùng bất ngờ vì chỉ với lần đầu tiên áp dụng, các cơn đau sẽ giảm đáng kể, khớp gối cũng trở nên linh hoạt và dễ cử động hơn.

Bài thuốc trị đau đầu gối từ bột ớt cayenne

Ớt cayenne còn được gọi là ớt sừng bò, ớt chim… thường được nghiền nhỏ và sấy khô thành dạng bột.

Bột ớt cayenne chứa nhiều Vitamin A, C, flavonoids, carotenoid… có tác dụng ngăn ngừa quá trình oxy hóa, giúp giảm đau và kháng khuẩn.

Đau nhức đầu gối đến mấy cũng khỏi nhờ bài thuốc xoa bóp cực đơn giản này - Ảnh 1
Bột ớt cayenne là dược liệu trị viêm khớp, đau cơ - Ảnh: Internet

Vị cay nóng đặc trưng của ớt là do chất capsaicin tạo thành, đây là hợp chất thường được dùng trong nhiều phương pháp điều trị viêm khớp và đau cơ.

Cách làm 1: Chuẩn bị 2 thìa cà phê bột ớt cayenne, 1 ly giấm táo, 1 củ gừng nhỏ.

Gừng cạo sạch vỏ, giã nhuyễn. Cho tất cả các nguyên liệu gồm 2 thìa cà phê bột ớt cayenne, 1 ly giấm táo, gừng giã nhuyễn vào một cái chén rồi trộn đều hỗn hợp.

Dùng hỗn hợp thoa đều lên gối 2 lần mỗi ngày, để khoảng 20 phút rồi rửa sạch với nước. Bạn sẽ thấy cơn đau giảm dần từng chút một và biến mất hoàn toàn.

Đau nhức đầu gối đến mấy cũng khỏi nhờ bài thuốc xoa bóp cực đơn giản này - Ảnh 2
Giảm đau gối hiệu quả với bài thuốc từ bột ớt cayenne - Ảnh: Internet

Cách làm 2: Chuẩn bị 2 thìa cà phê bột ớt cayenne, 3 thìa cà phê dầu ô liu.

Cho tất cả nguyên liệu vào chén rồi trộn đều cho đến khi hỗn hợp sánh mịn là được. Thoa hỗn hợp lên đầu gối rồi dùng băng gạc cố định, giữ trong khoảng 20 phút. Áp dụng phương pháp 2 – 3 lần mỗi ngày để bài thuốc đạt hiệu quả cao nhất.

Ngừa ung thư, kéo dài tuổi thọ nhờ 'thần dược' làm từ loại thực phẩm nhà nào cũng có

Ngừa ung thư, kéo dài tuổi thọ nhờ 'thần dược' làm từ loại thực phẩm nhà nào cũng có

Theo Đông y, tỏi ngâm rượu giúp tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể, phòng và chữa được nhiều loại bệnh.

Xem thêm
Từ khóa:   bài thuốc trị đau nhức đầu gối trị đau nhức đầu gối công dụng của bột ớt cayenne

TIN MỚI NHẤT

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Video 1 giờ 2 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 58 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 32 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 1 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 4 giờ 2 phút trước
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 10 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 12 phút trước
Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 4 giờ 47 phút trước
Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Sao quốc tế 5 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?