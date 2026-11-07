Tình cũ của bạn trai cố tình tranh bếp thể hiện ngày tôi ra mắt, tôi thản nhiên ngồi uống trà vẫn khiến mẹ anh mê mẩn khen nức nở

Tâm sự 07/11/2026 20:30

Tôi đành chọn một cách khác, cạnh tranh công bằng với cô người yêu cũ của bạn trai. Tôi biết trong nhà Đăng, bố của anh là người có sức ảnh hưởng lớn nhất. Tôi quyết định ngồi không uống trà với bố của Đăng.

Tôi và Đăng yêu nhau đã 1 năm. Hôm đó là lần đầu tiên tôi về ra mắt nhà bạn trai, chẳng ngờ lại gặp ngay người yêu cũ của bạn trai. Cô ta là hàng xóm của gia đình Đăng. Vì nghe nói hôm nay Đăng dẫn tôi về ra mắt nên cô ta mới cố tình xuất hiện, còn nhiệt tình lăn vào bếp giúp mẹ của Đăng nấu nướng.

Quả thật, ban đầu tôi cũng ngỡ ngàng lắm, tôi không thích đối mặt với người cũ của bạn trai thế này. Nhưng khi đó tôi cũng không thể bỏ về, càng không thể vào bếp trổ tài thi thố với cô nàng kia. Vì tôi không giỏi nấu ăn, thế nào cũng sẽ bị so sánh, tự hạ thấp bản thân.

Tôi đành chọn một cách khác, cạnh tranh công bằng với cô người yêu cũ của bạn trai. Tôi biết trong nhà Đăng, bố của anh là người có sức ảnh hưởng lớn nhất. Tôi quyết định ngồi không uống trà với bố của Đăng. Tôi trò chuyện với bác về chính trị, kinh tế và xã hội. Tôi tự tin với vốn kiến thức không ngừng được cập nhật hằng ngày của mình. Thấy tôi vừa hiểu biết rộng trò chuyện, vừa ngoan ngoãn lễ phép rót trả, bố của Đăng rất hài lòng.

Tình cũ của bạn trai cố tình tranh bếp thể hiện ngày tôi ra mắt, tôi thản nhiên ngồi uống trà vẫn khiến mẹ anh mê mẩn khen nức nở - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Không chỉ vậy, nghe tôi trò chuyện vừa vui tính vừa nhiều thông tin hấp dẫn nên cả nhà vô thức dõi theo rồi gật gù tán thưởng. Không chỉ Đăng tỏ vẻ tự hào về bạn gái, mà mẹ của Đăng còn kéo tôi đi giới thiệu với họ hàng, cứ nói tôi là con dâu tương lai của bà. Tôi khéo léo hỏi bác gái có cần tôi vào bếp không, bác ấy bảo không cần, trong bếp đã có người rồi, tôi ở đây tiếp chuyện với mọi người là được.

Sau khi tôi cùng Đăng ra cổng thì người yêu cũ của anh cũng lẽo đẽo theo sau. Cô ta mặt dày tới mức cười cợt hỏi tôi: “Vợ tương lai của anh Đăng mà đến cả nấu nướng, rửa bát cũng không làm được. Anh Đăng thấy vậy mà cũng ưng sao?”.

Tôi không ngờ trên đời lại có kiểu phụ nữ vứt hết liêm sĩ để giành bạn trai của người khác thế này. Nhưng chưa gì thì Đăng đã nói lại:

“Ưng hay không là việc của anh, anh thích là được. Huống hồ, vợ tương lai của anh không giỏi nấu nướng nhưng lại học cao hiểu rộng khiến gia đình, họ hàng của anh ai nấy đều khen ngợi. Anh còn phải nhanh chóng rước cô vợ này về nữa là!”.

Thấy Đăng nói chuyện có phần gay gắt, nên cô ả tái mặt quay về nhà. Tôi lắc đầu bất lực, cũng may bạn trai của tôi chỉ có một cô người yêu cũ thế này, chứ có nhiều hơn thì đúng là mệt. Lại nói, phụ nữ nhất định phải biết ưu điểm của mình ở đâu thì mới có thể thắng những người phụ nữ khác.

Trước lúc "đi xa" chồng đòi gặp mẹ nhất quyết chối từ gặp vợ, biết bí mật đằng sau tôi bàng hoàng gục ngã

Trước lúc "đi xa" chồng đòi gặp mẹ nhất quyết chối từ gặp vợ, biết bí mật đằng sau tôi bàng hoàng gục ngã

Tôi nghĩ vợ chồng cần ngồi xuống nói chuyện về việc chi tiêu. Nhưng chẳng ngờ đến một ngày, tôi nghe tin chồng bị tai nạn giao thông, đang cấp cứu ở bệnh viện. Khi tôi đến nơi thì được bác sĩ báo tin chồng đang nguy kịch.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 8/11/2026, vận may đến trước hiên nhà, 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài bát ngát

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 8/11/2026, vận may đến trước hiên nhà, 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài bát ngát

Tâm linh - Tử vi 19 phút trước
Rời bỏ vợ tào khang khi nhân tình có bầu quý tử, gã chồng tái mét mặt mày ngã ngửa khi sự thật phũ phàng giáng xuống

Rời bỏ vợ tào khang khi nhân tình có bầu quý tử, gã chồng tái mét mặt mày ngã ngửa khi sự thật phũ phàng giáng xuống

Tâm sự Eva 19 phút trước
Ngày cưới gả cho đại gia ngập trong vàng trĩu cổ, đêm tân hôn thấy bộ dạng chú rể cô dâu ngã ngửa hoảng sợ lao ra khỏi phòng

Ngày cưới gả cho đại gia ngập trong vàng trĩu cổ, đêm tân hôn thấy bộ dạng chú rể cô dâu ngã ngửa hoảng sợ lao ra khỏi phòng

Tâm sự gia đình 49 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 8/11/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', thoát khỏi vận đen, vươn lên đón lộc, của nả nhiều không đếm xuể

Sau ngày mai, Chủ Nhật 8/11/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', thoát khỏi vận đen, vươn lên đón lộc, của nả nhiều không đếm xuể

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Tình cũ của bạn trai cố tình tranh bếp thể hiện ngày tôi ra mắt, tôi thản nhiên ngồi uống trà vẫn khiến mẹ anh mê mẩn khen nức nở

Tình cũ của bạn trai cố tình tranh bếp thể hiện ngày tôi ra mắt, tôi thản nhiên ngồi uống trà vẫn khiến mẹ anh mê mẩn khen nức nở

Tâm sự 1 giờ 19 phút trước
Thấy túi nilon đen rách tươm dưới đáy tủ, tôi mở ra kiểm tra thì tái xám mặt mày ngã ngửa vì sự thật

Thấy túi nilon đen rách tươm dưới đáy tủ, tôi mở ra kiểm tra thì tái xám mặt mày ngã ngửa vì sự thật

Tâm sự gia đình 1 giờ 49 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 8/11/2026, 3 con giáp kiếm tiền như 'mưa rơi', lộc lá đầy tay đầy túi, sự nghiệp hanh thông như 'diều gặp gió'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/11/2026, 3 con giáp kiếm tiền như 'mưa rơi', lộc lá đầy tay đầy túi, sự nghiệp hanh thông như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
Thấy khoản tiền 1 tỷ chuyển vào tài khoản từ người chồng đã khuất 5 năm, sự thật đằng sau làm tôi ngã ngửa sụp đổ

Thấy khoản tiền 1 tỷ chuyển vào tài khoản từ người chồng đã khuất 5 năm, sự thật đằng sau làm tôi ngã ngửa sụp đổ

Tâm sự gia đình 2 giờ 19 phút trước
Vừa về nhà thấy vợ ngồi bên người đàn ông lạ, tôi lẳng lặng rời đi

Vừa về nhà thấy vợ ngồi bên người đàn ông lạ, tôi lẳng lặng rời đi

Tâm sự gia đình 2 giờ 49 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 8/11/2026, 3 con giáp đón quý nhân, rước Thần Tài, sự nghiệp lẫn tiền tài 'phất như diều gặp gió'

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 8/11/2026, 3 con giáp đón quý nhân, rước Thần Tài, sự nghiệp lẫn tiền tài 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 7/11/2026, 3 con giáp Phú Quý giàu sang, kích hoạt năng lực kiếm tiền, may mắn chạm nóc, vấp trúng mỏ vàng

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 7/11/2026, 3 con giáp Phú Quý giàu sang, kích hoạt năng lực kiếm tiền, may mắn chạm nóc, vấp trúng mỏ vàng

Tử vi Chủ Nhật 8/11/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi tài lộc đầy nhà, kiếm tiền mệt nghỉ, Tý - Thân tình tiền luẩn quẩn, công việc trắc trở không ngừng

Tử vi Chủ Nhật 8/11/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi tài lộc đầy nhà, kiếm tiền mệt nghỉ, Tý - Thân tình tiền luẩn quẩn, công việc trắc trở không ngừng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 8/11/2026, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 8/11/2026, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngày nào chồng cũng ghé nhà làm tôi ngỡ anh muốn nối lại tình xưa, đến khi vạch trần lý do thật sự tôi bàng hoàng

Ngày nào chồng cũng ghé nhà làm tôi ngỡ anh muốn nối lại tình xưa, đến khi vạch trần lý do thật sự tôi bàng hoàng

Ngày ly hôn cười cợt bảo "Thiếu tôi cô sống gì nổi", 3 năm sau gặp lại nhìn thứ trên tay vợ cũ tôi bàng hoàng

Ngày ly hôn cười cợt bảo "Thiếu tôi cô sống gì nổi", 3 năm sau gặp lại nhìn thứ trên tay vợ cũ tôi bàng hoàng

Cú "quay xe" của người chồng sau khi biết lý do thật sự đằng sau hành động "hư hỏng" của vợ

Cú "quay xe" của người chồng sau khi biết lý do thật sự đằng sau hành động "hư hỏng" của vợ

Khoác váy cưới vừa bước qua cổng nhà chồng, đứa trẻ lạ lao đến ôm chầm gọi "Mẹ ơi" làm tôi bàng hoàng

Khoác váy cưới vừa bước qua cổng nhà chồng, đứa trẻ lạ lao đến ôm chầm gọi "Mẹ ơi" làm tôi bàng hoàng

Ngậm ngùi tiễn người yêu lên xe hoa, 4 năm sau tôi tái mét ngã ngửa phát hiện việc làm em đã giấu kín

Ngậm ngùi tiễn người yêu lên xe hoa, 4 năm sau tôi tái mét ngã ngửa phát hiện việc làm em đã giấu kín

Bị bồ của chồng cười đểu ngay cửa tòa án, tôi thong dong rút tờ giấy khiến ả rụng rời gục ngã

Bị bồ của chồng cười đểu ngay cửa tòa án, tôi thong dong rút tờ giấy khiến ả rụng rời gục ngã