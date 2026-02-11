4 ngày cuối cùng của năm Ất Tỵ, 3 con giáp được Thần Tài chỉ định số giàu sang, cát tinh chiếu mệnh, làm đâu thắng đó, Tài Lộc nhân lên gấp bội

Tâm linh - Tử vi 11/02/2026 13:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp được Thần Tài chỉ định số giàu sang, cát tinh chiếu mệnh, làm đâu thắng đó, Tài Lộc nhân lên gấp bội trong 4 ngày cuối cùng của năm Ất Tỵ nhé!

Con giáp tuổi Thìn 

4 ngày cuối cùng của năm Ất Tỵ, tuổi Thìn nhờ Tam Hợp nên có công việc tốt như mong đợi trong ngày này, dù đang học hành hay đi làm cũng nhận được nhiều may mắn. Gặp khó khăn gì cũng ứng biến được, không ngại bất cứ nhiệm vụ nào. Bạn nên tìm hiểu thật kỹ các kiến thức chuyên môn hơn nữa, từ đó phát huy được trọn vẹn khả năng của bản thân. 

4 ngày cuối cùng của năm Ất Tỵ, 3 con giáp được Thần Tài chỉ định số giàu sang, cát tinh chiếu mệnh, làm đâu thắng đó, Tài Lộc nhân lên gấp bội - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tình cảm cũng may mắn nhờ Thổ sinh Kim. Tuổi Thìn có vẻ ngoài duyên dáng, ăn nói lọt tai người nghe nên đi ra ngoài hay gặp được quý nhân giúp đỡ. Bạn bè tuy không nhiều nhưng chất lượng, chỉ cần hôm nay bạn gặp khó khăn là gọi họ giúp được ngay không sợ. 

Con giáp tuổi Mùi 

4 ngày cuối cùng của năm Ất Tỵ, tuổi Mùi được dự báo sẽ có một ngày ưng ý với mọi việc xảy đến. Bản mệnh nên tận dụng những thời cơ tốt xuất hiện trong ngày để hỗ trợ cho công việc cũng như thiết lập quan hệ ngoại giao.

4 ngày cuối cùng của năm Ất Tỵ, 3 con giáp được Thần Tài chỉ định số giàu sang, cát tinh chiếu mệnh, làm đâu thắng đó, Tài Lộc nhân lên gấp bội - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Con giáp này còn dễ gặp may ở phương diện tài lộc. Bản mệnh được người khác gợi ý các cơ hội kiếm tiền và chỉ cần bản mệnh lưu tâm một chút thì không lo về sau không có tiền bạc cầm tay. Những khoản thu đến khá bất ngờ nhưng bản mệnh cũng nên chi tiêu hợp lý kẻo khi cần lại không thấy tiền bạc ở đâu.

Con giáp tuổi Mão 

4 ngày cuối cùng của năm Ất Tỵ, tuổi Mão có thể an tâm sắp xếp lại công việc của mình trong ngày Thiên Ấn nâng đỡ để hoàn toàn thoải mái tâm trí ăn Tết, không phải lo lắng về những tồn đọng trong mọi việc.

4 ngày cuối cùng của năm Ất Tỵ, 3 con giáp được Thần Tài chỉ định số giàu sang, cát tinh chiếu mệnh, làm đâu thắng đó, Tài Lộc nhân lên gấp bội - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Có dấu hiệu càng được thưởng Tết nhiều bạn lại càng mua sắm quá tay, khuyên bản mệnh lúc này tránh việc chi tiêu tùy hứng, cứ thích là mua mà không cân nhắc, tính toán. Hôm nay nếu có cơ hội kiếm tiền thì cũng đừng bỏ lỡ cho dù đó là một khoản nhỏ.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Đúng 12h trưa, ngày 10/2/2026, 3 con giáp số mệnh vàng 10, tài lộc hanh thông, bận rộn đếm tiền, may mắn đủ điều

Đúng 12h trưa, ngày 10/2/2026, 3 con giáp số mệnh vàng 10, tài lộc hanh thông, bận rộn đếm tiền, may mắn đủ điều

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp số mệnh vàng 10, tài lộc hanh thông, bận rộn đếm tiền, may mắn đủ điều vào đúng 12h trưa, ngày 10/2/2026 này nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Máy bay chiến đấu gặp nạn, phi công nhảy dù thoát hiểm và cái kết

Máy bay chiến đấu gặp nạn, phi công nhảy dù thoát hiểm và cái kết

Video 53 phút trước
Trong 30 ngày tới, 3 con giáp này VÀNG VÀO ĐẦY TÚI, càng chăm chỉ càng dồi dào TÀI LỘC, tiền tiêu thả ga, mua nhà tiền tỷ

Trong 30 ngày tới, 3 con giáp này VÀNG VÀO ĐẦY TÚI, càng chăm chỉ càng dồi dào TÀI LỘC, tiền tiêu thả ga, mua nhà tiền tỷ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Tử vi 2 ngày cuối tuần (19-20/9/2026), 3 con giáp Cát Tinh chiếu mệnh, may mắn đường Tiền Tài, mỉm cười đón 'nắng tin yêu', tiền tình viên mãn

Tử vi 2 ngày cuối tuần (19-20/9/2026), 3 con giáp Cát Tinh chiếu mệnh, may mắn đường Tiền Tài, mỉm cười đón 'nắng tin yêu', tiền tình viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng 2 ngày tới (19/9-20/9), 3 con giáp 'tiền rớt trúng vai', tài lộc tăng vun vút, nhận vạn điều may, sự nghiệp đạt đỉnh

Trúng độc đắc vào đúng 2 ngày tới (19/9-20/9), 3 con giáp 'tiền rớt trúng vai', tài lộc tăng vun vút, nhận vạn điều may, sự nghiệp đạt đỉnh

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 47 phút trước
Loại củ màu đỏ thẫm: Chế biến thế nào để tối ưu lợi ích cho sức khỏe?

Loại củ màu đỏ thẫm: Chế biến thế nào để tối ưu lợi ích cho sức khỏe?

Dinh dưỡng 3 giờ 2 phút trước
NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu

Đời sống 3 giờ 8 phút trước
HỈ TÀI CHIẾU RỌI trong những tháng cuối năm 2026, 3 con giáp TIỀN CHẤT ĐẦY KHO, làm một thu mười, lộc đỏ như son, giàu càng thêm giàu

HỈ TÀI CHIẾU RỌI trong những tháng cuối năm 2026, 3 con giáp TIỀN CHẤT ĐẦY KHO, làm một thu mười, lộc đỏ như son, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 32 phút trước
Cháy lớn khu vực bán vải, quần áo tại chợ Kim Sơn ở Quảng Ninh

Cháy lớn khu vực bán vải, quần áo tại chợ Kim Sơn ở Quảng Ninh

Đời sống 4 giờ 0 phút trước
Thần Tài điểm mặt trao tài lộc sau ngày 18/9/2026, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Thần Tài điểm mặt trao tài lộc sau ngày 18/9/2026, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 2 phút trước
Bé trai 1 tháng tuổi sùi bọt mép sau vài phút người thân nhỏ nhầm 5 giọt axit

Bé trai 1 tháng tuổi sùi bọt mép sau vài phút người thân nhỏ nhầm 5 giọt axit

Đời sống 4 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu

Giá vàng hôm nay, ngày 18/9/2026: SJC và nhẫn tăng vọt 1,2 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 18/9/2026: SJC và nhẫn tăng vọt 1,2 triệu/lượng

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Phật Bà nâng đỡ, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Phật Bà nâng đỡ, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp này muốn NGHÈO cũng KHÓ, Quý Nhân xuất hiện giúp sức, lộc lá đến bất ngờ, chỉ ngồi nhà đếm tiền sái tay

Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp này muốn NGHÈO cũng KHÓ, Quý Nhân xuất hiện giúp sức, lộc lá đến bất ngờ, chỉ ngồi nhà đếm tiền sái tay

Trong 30 ngày tới, 3 con giáp này VÀNG VÀO ĐẦY TÚI, càng chăm chỉ càng dồi dào TÀI LỘC, tiền tiêu thả ga, mua nhà tiền tỷ

Trong 30 ngày tới, 3 con giáp này VÀNG VÀO ĐẦY TÚI, càng chăm chỉ càng dồi dào TÀI LỘC, tiền tiêu thả ga, mua nhà tiền tỷ

Tử vi 2 ngày cuối tuần (19-20/9/2026), 3 con giáp Cát Tinh chiếu mệnh, may mắn đường Tiền Tài, mỉm cười đón 'nắng tin yêu', tiền tình viên mãn

Tử vi 2 ngày cuối tuần (19-20/9/2026), 3 con giáp Cát Tinh chiếu mệnh, may mắn đường Tiền Tài, mỉm cười đón 'nắng tin yêu', tiền tình viên mãn

Trúng độc đắc vào đúng 2 ngày tới (19/9-20/9), 3 con giáp 'tiền rớt trúng vai', tài lộc tăng vun vút, nhận vạn điều may, sự nghiệp đạt đỉnh

Trúng độc đắc vào đúng 2 ngày tới (19/9-20/9), 3 con giáp 'tiền rớt trúng vai', tài lộc tăng vun vút, nhận vạn điều may, sự nghiệp đạt đỉnh

HỈ TÀI CHIẾU RỌI trong những tháng cuối năm 2026, 3 con giáp TIỀN CHẤT ĐẦY KHO, làm một thu mười, lộc đỏ như son, giàu càng thêm giàu

HỈ TÀI CHIẾU RỌI trong những tháng cuối năm 2026, 3 con giáp TIỀN CHẤT ĐẦY KHO, làm một thu mười, lộc đỏ như son, giàu càng thêm giàu

Thần Tài điểm mặt trao tài lộc sau ngày 18/9/2026, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Thần Tài điểm mặt trao tài lộc sau ngày 18/9/2026, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'