Giá vàng hôm nay, ngày 11/2/2026: Đảo chiều sụt giảm mạnh, vàng trong nước diễn biến bất ngờ

Đời sống 11/02/2026 09:16

Hôm nay, ngày 11/2/2026, vàng thế giới đảo chiều đi xuống khi nhà đầu tư ồ ạt chốt lời. Trong khi đó, vàng trong nước đứng yên sau mức tăng 15 triệu đồng/lượng.

 

Theo báo Thanh Niên, Chênh lệch giá vàng miếng SJC mua vào và bán ra duy trì ở mức cao 2,5 - 3 triệu đồng mỗi lượng. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vào 178 triệu đồng, bán ra 181 triệu đồng. ACB mua vào 178 triệu đồng, bán ra 180,5 triệu đồng. Công ty Mi Hồng mua vào tăng 300.000 đồng, lên 178,5 triệu đồng; bán ra tăng 200.000 đồng, lên 181 triệu đồng… Giá vàng miếng SJC không thay đổi so với trước đó, đứng ở mức cao. So với đầu tháng 2, giá vàng đã tăng 15 triệu đồng/lượng.

Tương tự, giá vàng nhẫn cũng không thay đổi so với trước đó. Công ty Phú Quý mua vào 177,5 triệu đồng, bán ra 180,5 triệu đồng. Công ty SJC mua vào 177,5 triệu đồng, bán ra 180,6 triệu đồng…

Giá vàng hôm nay, ngày 11/2/2026: Đảo chiều sụt giảm mạnh, vàng trong nước diễn biến bất ngờ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo báo Người Lao Động, lúc 6 giờ ngày 11/2 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế giao dịch tại 5.040 USD/ounce, giảm mạnh 30 USD so với mức cao nhất trong phiên đêm qua 5.070 USD/ounce.

Động thái điều chỉnh mạnh mẽ xuất phát chủ yếu từ hoạt động chốt lời của các nhà giao dịch ngắn hạn sau chuỗi phục hồi ấn tượng trong những ngày gần đây. Thị trường vàng quốc tế cũng đang chứng kiến sự điều chỉnh vị thế giao dịch, trước thềm hai sự kiện kinh tế quan trọng của Mỹ: báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 1 dự kiến công bố vào ngày 12-2 và chỉ số giá tiêu dùng (CPI) vào ngày 14-2. Cả hai báo cáo này vốn được lên kế hoạch sớm hơn nhưng đã bị trì hoãn do đợt đóng cửa chính phủ liên bang kéo dài kỷ lục trong năm ngoái.

Theo các nhà phân tích từ hãng tin Bloomberg, báo cáo việc làm tháng 1 năm nay mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng vì ngoài số liệu hằng tháng thông thường, còn bao gồm điều chỉnh chuẩn hàng năm về tổng số việc làm.

Đối với chỉ số CPI công bố vào cuối tuần, giới phân tích đang tìm kiếm thêm bằng chứng cho thấy lạm phát đang tiếp tục xu hướng hạ nhiệt. Dự báo cho thấy chỉ số lạm phát cơ bản (loại trừ thực phẩm và năng lượng) sẽ ghi nhận mức tăng hàng năm chậm nhất kể từ năm 2021. 

