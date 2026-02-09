Giá vàng hôm nay, ngày 9/2/2026: Tiếp tục tăng mạnh, vàng SJC vượt mức 181 triệu đồng/lương

Đời sống 09/02/2026 09:23

Hôm nay, ngày 9/2/2026 giá vàng thị trường quốc tế vừa mở cửa tuần giao dịch mới đã tăng rất mạnh. Vàng miếng SJC đã vượt qua mức 181 triệu đồng/lượng sau khi giảm sâu vào tuần trước.

Theo thông tin báo Thanh Niên, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tăng giá vàng miếng SJC thêm 1,9 triệu đồng mỗi lượng, mua vào lên 178,2 triệu đồng, bán ra 181,1 triệu đồng. Công ty Phú Quý cũng tăng mỗi lượng vàng miếng thêm 1,9 triệu đồng, mua vào 178,2 triệu đồng, bán ra 181,2 triệu đồng. ACB tăng giá mua vàng miếng 3,2 triệu đồng, lên 179,2 triệu đồng; bán ra tăng thêm 2,2 triệu đồng, lên 181,2 triệu đồng…

Giá vàng miếng SJC tăng thêm 15 triệu đồng/lượng kể từ mức thấp nhất tuần trước nhưng vẫn giảm 10 triệu đồng/lượng kể từ mức đỉnh lập được hồi tháng 1 ở 191,3 triệu đồng/lượng.

Tương tự, giá vàng nhẫn cũng tăng thêm từ 1,9 - 2 triệu đồng mỗi lượng. Công ty Phú Quý mua vào lên 177,9 triệu đồng, bán ra 180,9 triệu đồng. Công ty SJC mua vào 177,7 triệu đồng, bán ra 180,7 triệu đồng… Chênh lệch giữa giá mua và bán vàng trong nước khoảng 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay, ngày 9/2/2026: Tiếp tục tăng mạnh, vàng SJC vượt mức 181 triệu đồng/lương - Ảnh 1
Giá vàng SJC vượt 181 triệu đồng/lượng. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Theo báo Người Lao Động, lúc 7 giờ, giá vàng hôm nay 9/2, được giao dịch ở mức 5.034 USD/ounce, tăng tới 66 USD/ounce so với giá đóng cửa cuối tuần.

Cùng nhịp đi lên với vàng, giá bạc sáng nay được giao dịch ở mức 79,41 USD/ounce, tăng 1,88% ngay khi vừa mở cửa giao dịch tuần mới.

Những ngày qua, giá vàng, bạc thế giới liên tục biến động mạnh sau cú đảo chiều lịch sử.

Theo giới phân tích, biên độ giao dịch hằng ngày của giá vàng, kể cả bạc đã mở rộng lên mức hiếm thấy (ngoài những giai đoạn khủng hoảng trước đây).

Dù vậy, sự rung lắc này diễn ra sau một giai đoạn tăng sốc, khi chỉ trong vài tuần, giá vàng đã thiết lập liên tiếp các kỷ lục, còn bạc tăng vọt lên các vùng giá khiến thị trường rơi vào trạng thái quá mua.

Vàng vẫn đang được hỗ trợ bởi việc các ngân hàng trung ương tiếp tục mua vào vàng ở mức cao kỷ lục, trong khi nhu cầu vật chất - tại các thị trường lớn Ấn Độ và Trung Quốc vẫn bền bỉ bất chấp biến động giá.

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