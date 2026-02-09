Cháy quán cà phê ca nhạc ở Hà Nội, giải cứu 15 người đang mắc kẹt

Đời sống 09/02/2026 10:13

Ngày 9/2, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội cho biết, khoảng 22h ngày 8/2, cảnh sát nhận được tin báo cháy xảy ra tại một ngôi nhà ở kết hợp kinh doanh cà phê ca nhạc số 65, ngõ 185 Trung Thôn, xã Đông Anh, Hà Nội.

Theo thông tin từ báo Dân trí, khoảng 22h5 tối 8/2, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an Hà Nội nhận được tin báo xảy ra cháy tại nhà ở kết hợp kinh doanh cà phê ca nhạc, địa chỉ số 65 ngõ 185 Trung Thôn, xã Đông Anh.

Công an thành phố đã điều động 9 xe chuyên dụng cùng 45 cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Cùng với đó, lãnh đạo Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cũng trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ huy.

Sau khoảng 5 phút, Phân đội số 2 thuộc Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 20 đã tiếp cận hiện trường. Trinh sát xác định đám cháy xảy ra tại khu vực tầng 3, nhiều khói, khí độc phát tán lên các tầng phía trên và có người mắc kẹt bên trong.

Cháy quán cà phê ca nhạc ở Hà Nội, giải cứu 15 người đang mắc kẹt - Ảnh 1
Cảnh sát dùng xe thang để tiếp cận, giải cứu người mắc kẹt - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ VietNamNet, Chỉ huy chữa cháy đã triển khai 1 mũi sử dụng bình thở cùng các thiết bị chuyên dụng tiếp cận khu vực cháy để tìm kiếm, cứu người; đồng thời tổ chức 1 mũi trực tiếp dập lửa.

Đến khoảng 22h25, lực lượng chức năng đã cứu nạn và hướng dẫn 9 người thoát ra ngoài an toàn, đồng thời đưa 6 người lên khu vực sân thượng thoáng khí ở tầng mái.

Đến khoảng 22h30 cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn, không để cháy lan sang các nhà lân cận và các tầng phía trên. Sau khi bảo đảm an toàn, toàn bộ 6 người được đưa từ tầng mái xuống đất an toàn.

Cháy quán cà phê ca nhạc ở Hà Nội, giải cứu 15 người đang mắc kẹt - Ảnh 2
Cảnh sát hướng dẫn người dân thoát nạn - Ảnh: VietNamNet

Ngôi nhà bị cháy cao 5 tầng và 1 tum, diện tích khoảng 90m² mỗi tầng; đám cháy xảy ra tại gian phòng tầng 3 với diện tích khoảng 20m². Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng làm rõ.

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