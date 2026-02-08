Đến thăm vợ cũ trên giường bệnh, lời thì thầm cuối cùng của cô ấy bóc trần sự thật về lý do ly hôn khiến tôi quỵ ngã

Tâm sự 08/02/2026 20:32

Giọng của Hạnh nhẹ nhàng như rót vào tai tôi nhưng làm cả người tôi cứng đờ kinh ngạc. Bí mật này như lưỡi dao đâm thẳng vào tim tôi. Ngày trước lý do tôi ly hôn vợ là vì Hạnh không sinh được con.

Tôi từng có một đời vợ, đã ly hôn nhiều năm. Hiện nay tôi đã có gia đình, hầu như cắt đứt liên lạc với Hạnh. Nhưng vài hôm trước, tôi nghe tin vợ cũ bị bệnh nặng, có lẽ chẳng sống được bao lâu. Tôi quyết định đi thăm Hạnh, dù sao cũng từng có những năm tình nghĩa vợ chồng. Nếu cô ấy có cần gì giúp đỡ, tôi sẵn sàng không từ chối.

Đến thăm vợ cũ, tôi ngỡ ngàng thấy cô ấy gầy gò, mặt mày tím tái. Tôi hỏi han thì nghe cô ấy nói mình bị ung thư giai đoạn đầu. Tôi hỏi cô ấy có cần giúp đỡ gì thì có thể nói với tôi. Hạnh nói không cần rồi nhẹ giọng:

“Thật ra anh không cần phải tới thăm em đâu. Nhưng có một bí mật em nhất định phải nói với anh, em đã giấu nó nhiều năm lắm rồi”.

Tôi thấy người cũ dù bị bệnh nặng nhưng vẫn có thể chữa, bản thân cô ấy cũng có tinh thần tích cực, thì liền nhẹ nhõm trong lòng. Nhưng khi nghe vợ cũ nói có một chuyện bí mật muốn tôi biết, tôi không khỏi ngỡ ngàng. Tôi nghe cô ấy nói:

Đến thăm vợ cũ trên giường bệnh, lời thì thầm cuối cùng của cô ấy bóc trần sự thật về lý do ly hôn khiến tôi quỵ ngã - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

“Đứa con anh nuôi 5 năm nay không phải là máu mủ của anh đâu”.

Giọng của Hạnh nhẹ nhàng như rót vào tai tôi nhưng làm cả người tôi cứng đờ kinh ngạc. Bí mật này như lưỡi dao đâm thẳng vào tim tôi. Ngày trước lý do tôi ly hôn vợ là vì Hạnh không sinh được con. Quả thật tôi không muốn bỏ cô ấy, nhưng nhân tình của tôi lúc đó đã có bầu. Tôi là đàn ông thì vẫn quan trọng chuyện có con, muốn cho con mình danh phận đàng hoàng.

Hạnh còn hỏi tôi có nhớ cái lần cả hai chúng tôi đi khám ở bệnh viện không. Sau đó, tôi chẳng màng kết quả thế nào, chỉ lo quan tâm đến nhân tình có thai. Hạnh đến bệnh viện nhận kết quả, người vô sinh là tôi chứ không phải cô ấy. Nhưng lúc đó cô ấy đã biết tôi phản bội nên không nhắc gì đến kết quả đó nữa, lẳng lặng ký đơn ly hôn rồi rời đi.

Sau đó tôi thấy nụ cười nửa miệng của Hạnh, giọng nói lần này đậm mùi oán hận chưa nguôi:

“Cảm giác bị phản bội thế nào? Cô ta lừa dối anh suốt nhiều năm, anh có đau lòng không? Giờ anh đã hiểu cảm giác của tôi ngày trước khi bị anh phản bội rồi đó”.

Tôi về nhà như kẻ mất hồn, tức giận tra hỏi vợ. Vợ tôi biết không thể giấu được nữa nên quỳ gối khóc lóc xin tha thứ. Cô ấy nói chỉ là một đêm mềm lòng với người cũ, chẳng ngờ lại mang thai. Tôi tuyệt vọng viết đơn ly hôn. Đời tôi đến nay có hai người vợ, một người lừa dối tôi hoàn hảo, còn một người trả thù tôi nặng nề…

Vừa nhận quyết định ly hôn, chồng ném chiếc ba lô cũ vào người tôi, mở ra thấy thứ bên trong mà tôi khóc nghẹn vì hối hận

Vừa nhận quyết định ly hôn, chồng ném chiếc ba lô cũ vào người tôi, mở ra thấy thứ bên trong mà tôi khóc nghẹn vì hối hận

Quả thật gia đình bố mẹ tôi nghèo thật nhưng họ chưa bao giờ hỏi xin tôi chuyện tiền bạc. Thay vì yêu cầu chồng giúp đỡ bố mẹ vợ, tôi lại ái ngại vì sợ bố mẹ chồng biết thì sẽ coi thường mình và gia đình mình.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Cúng ông Công ông Táo ở đâu mới đúng? Vị trí đắc địa giúp gia chủ rước tài lộc, bình an

Cúng ông Công ông Táo ở đâu mới đúng? Vị trí đắc địa giúp gia chủ rước tài lộc, bình an

Không gian sống 1 giờ 35 phút trước
Em họ chồng sắp cưới lên ở nhờ nửa tháng, tôi "đứng hình" nghe tiếng động lạ phát ra từ phòng anh lúc 2 giờ sáng

Em họ chồng sắp cưới lên ở nhờ nửa tháng, tôi "đứng hình" nghe tiếng động lạ phát ra từ phòng anh lúc 2 giờ sáng

Tâm sự 2 giờ 57 phút trước
4 năm làm dâu chưa một lần giáp mặt bố chồng, ngày ông xuất hiện, tôi ngã quỵ khi nhận ra "người quen cũ" năm nào

4 năm làm dâu chưa một lần giáp mặt bố chồng, ngày ông xuất hiện, tôi ngã quỵ khi nhận ra "người quen cũ" năm nào

Tâm sự gia đình 3 giờ 9 phút trước
Nửa đêm nhận tin nhắn của con, tôi ngất lịm thấy chồng đang đi công tác lại đừng cùng người này

Nửa đêm nhận tin nhắn của con, tôi ngất lịm thấy chồng đang đi công tác lại đừng cùng người này

Tâm sự gia đình 3 giờ 13 phút trước
Đến thăm vợ cũ trên giường bệnh, lời thì thầm cuối cùng của cô ấy bóc trần sự thật về lý do ly hôn khiến tôi quỵ ngã

Đến thăm vợ cũ trên giường bệnh, lời thì thầm cuối cùng của cô ấy bóc trần sự thật về lý do ly hôn khiến tôi quỵ ngã

Tâm sự 3 giờ 19 phút trước
Vừa nhận quyết định ly hôn, chồng ném chiếc ba lô cũ vào người tôi, mở ra thấy thứ bên trong mà tôi khóc nghẹn vì hối hận

Vừa nhận quyết định ly hôn, chồng ném chiếc ba lô cũ vào người tôi, mở ra thấy thứ bên trong mà tôi khóc nghẹn vì hối hận

Tâm sự 3 giờ 23 phút trước
Cùng vợ uống bia, tôi "ngã ngửa" khi nghe cô ấy thú nhận lý do thực sự đằng sau 4 năm chung sống không con cái

Cùng vợ uống bia, tôi "ngã ngửa" khi nghe cô ấy thú nhận lý do thực sự đằng sau 4 năm chung sống không con cái

Tâm sự gia đình 3 giờ 26 phút trước
Quyết dứt tình vì bị phản bội, tôi đứng hình nhìn "kẻ thứ ba" quỳ gối van xin mình đừng ly hôn

Quyết dứt tình vì bị phản bội, tôi đứng hình nhìn "kẻ thứ ba" quỳ gối van xin mình đừng ly hôn

Tâm sự gia đình 3 giờ 36 phút trước
Chồng đi vắng nửa đêm mưa gió, bố chồng gõ cửa phòng đề nghị "đổi chác" một bí mật khiến tôi rụng rời tay chân

Chồng đi vắng nửa đêm mưa gió, bố chồng gõ cửa phòng đề nghị "đổi chác" một bí mật khiến tôi rụng rời tay chân

Tâm sự gia đình 3 giờ 40 phút trước
Bất ngờ về nhà chồng không báo trước, tôi chết sững nhìn thấy những món đồ phơi trong sân

Bất ngờ về nhà chồng không báo trước, tôi chết sững nhìn thấy những món đồ phơi trong sân

Tâm sự 3 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi con giáp tuần mới (9/2 đến 15/2/2026), 3 con giáp 'tụ hỷ tụ tài', tiền bạc không thiếu, thoát qua đại nạn, phúc khí vô biên, sống trong an nhàn

Tử vi con giáp tuần mới (9/2 đến 15/2/2026), 3 con giáp 'tụ hỷ tụ tài', tiền bạc không thiếu, thoát qua đại nạn, phúc khí vô biên, sống trong an nhàn

Tất tần tật về lễ cúng ông Công ông Táo 2026: Chuẩn nghi lễ, vẹn tấm lòng

Tất tần tật về lễ cúng ông Công ông Táo 2026: Chuẩn nghi lễ, vẹn tấm lòng

Đúng ngày mai, thứ Hai 9/2/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Hai 9/2/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Em họ chồng sắp cưới lên ở nhờ nửa tháng, tôi "đứng hình" nghe tiếng động lạ phát ra từ phòng anh lúc 2 giờ sáng

Em họ chồng sắp cưới lên ở nhờ nửa tháng, tôi "đứng hình" nghe tiếng động lạ phát ra từ phòng anh lúc 2 giờ sáng

Vừa nhận quyết định ly hôn, chồng ném chiếc ba lô cũ vào người tôi, mở ra thấy thứ bên trong mà tôi khóc nghẹn vì hối hận

Vừa nhận quyết định ly hôn, chồng ném chiếc ba lô cũ vào người tôi, mở ra thấy thứ bên trong mà tôi khóc nghẹn vì hối hận

Bất ngờ về nhà chồng không báo trước, tôi chết sững nhìn thấy những món đồ phơi trong sân

Bất ngờ về nhà chồng không báo trước, tôi chết sững nhìn thấy những món đồ phơi trong sân

5 năm chưa một lần nhìn vào tủ đồ của vợ, lần đầu giặt áo cho cô ấy, tôi nghẹn đắng khi thấy thứ giấu trong túi áo sờn cũ

5 năm chưa một lần nhìn vào tủ đồ của vợ, lần đầu giặt áo cho cô ấy, tôi nghẹn đắng khi thấy thứ giấu trong túi áo sờn cũ

ADN xác nhận con ruột nhưng mặt giống hệt hàng xóm, tôi cay đắng phát hiện màn "đổi trắng thay đen" khiến mình mất trắng 3 tỷ

ADN xác nhận con ruột nhưng mặt giống hệt hàng xóm, tôi cay đắng phát hiện màn "đổi trắng thay đen" khiến mình mất trắng 3 tỷ

Chồng báo đi công tác, tôi về quê thăm bạn thân mới sinh thì bàng hoàng thấy bóng dáng quen thuộc trong sân

Chồng báo đi công tác, tôi về quê thăm bạn thân mới sinh thì bàng hoàng thấy bóng dáng quen thuộc trong sân