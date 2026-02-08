Quyết dứt tình vì bị phản bội, tôi đứng hình nhìn "kẻ thứ ba" quỳ gối van xin mình đừng ly hôn

Tâm sự gia đình 08/02/2026 20:16

Tôi mất 2 năm để con riêng của chồng gọi tôi một tiếng mẹ. Khi nghe con gọi như thế, trong lòng tôi hạnh phúc vô cùng. Sau này khi đã gần gũi nhau, tôi nghe con riêng của chồng thì thầm rằng nó thương tôi lắm, nhờ có tôi mà nó không thấy bị bỏ rơi nữa.

Năm 29 tuổi, tôi chấp nhận lấy Bình, người đàn ông từng có một đời vợ và con riêng. Anh là người đàn ông trông hiền lành, hơn tôi 6 tuổi. Đến độ tuổi bị bố mẹ thúc ép chuyện lấy chồng, tôi đành ưng thuận người đàn ông này, vì ban đầu tôi thấy anh cũng khá hợp với mình.

Sau khi kết hôn, tôi ở cùng bố mẹ chồng và con riêng của chồng. Con gái riêng của chồng tôi năm nay đã 8 tuổi. Chuyện cũ của chồng tôi chưa từng hỏi qua, chỉ không hiểu vì sao người vợ cũ kia lại không nuôi con gái mình, vì trẻ con thì luôn quấn lấy mẹ. Tôi cảm thấy thương con bé, nó còn quá nhỏ để phải sống trong cảnh bố mẹ ly hôn, giờ lại có mẹ kế.

Ban đầu, con riêng của chồng tỏ ra chán ghét tôi ra mặt vì nghĩ rằng vì tôi nên bố mẹ nó mới ly hôn. Tôi không cảm thấy giận, chỉ cố gắng hiểu rằng vì nó còn nhỏ, nghe người lớn nói lung tung thì liền tin ngay. Cũng vì mang tâm lý bị mẹ bỏ rôi nên con bé học hành rất chậm, luôn bị điểm kém.

Chồng tôi bất lực với dáng vẻ bướng bỉnh, gai góc của con gái mình. Tôi lại không nỡ để nó cứ trượt đà như thế, nên mỗi ngày kiên nhẫn hơn một chút để tiếp cận con bé. Tôi cùng con học hành, dù có thức đêm khuya cũng không ngại. Tôi luôn nhớ con bé thích gì, âm thầm hiểu từng chút suy nghĩ của con.

Tôi mất 2 năm để con riêng của chồng gọi tôi một tiếng mẹ. Khi nghe con gọi như thế, trong lòng tôi hạnh phúc vô cùng. Sau này khi đã gần gũi nhau, tôi nghe con riêng của chồng thì thầm rằng nó thương tôi lắm, nhờ có tôi mà nó không thấy bị bỏ rơi nữa.

Quyết dứt tình vì bị phản bội, tôi đứng hình nhìn 'kẻ thứ ba' quỳ gối van xin mình đừng ly hôn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Quả thật từ khi lấy chồng tôi mới hiểu vì sao vợ cũ của chồng bỏ đi. Bố chồng thì thích cờ bạc, mẹ chồng thì nghiện rượu. Chồng tôi lại thường xuyên ra ngoài nhậu nhẹt cùng bạn bè. Anh không lo làm ăn, tiền bạc trong nhà chẳng có bao nhiêu. Tôi phải cố gắng đi làm, còn vay mượn để trả nợ cho chồng.

Đỉnh điểm chính là khi tôi phát hiện chồng ngoại tình. Khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy nỗ lực, nhẫn nhịn của mình đều đổ sông đổ biển. Tôi có thể chấp nhận mọi thứ, trừ việc bị phản bội. Tôi thất vọng và chán chường. Tôi quyết định ly hôn để giải thoát cho chính mình, tôi không muốn phải chịu đựng thêm nữa.

Ngày tôi dứt áo ra đi, người quỳ gối cầu xin tôi đừng đi không phải là chồng tôi, mà là con riêng của chồng. Con bé khóc nức nở, quỳ gối ôm lấy chân tôi:

“Mẹ đừng đi, mẹ bỏ lại con thì con biết sống sao, mẹ đừng đi được không?”.

Tôi đỏ mắt nhìn con, không biết phải làm sao. Tôi chỉ muốn mang con đi, không để con sống trong ngôi nhà tăm tối này. Nhưng tôi không có quyền đó. Sau ngày hôm đó, ngày nào con bé cũng gọi cho tôi mà khóc. Tôi thấy bứt rứt lắm, tôi phải làm sao đây?

Chồng đi vắng nửa đêm mưa gió, bố chồng gõ cửa phòng đề nghị "đổi chác" một bí mật khiến tôi rụng rời tay chân

Chồng đi vắng nửa đêm mưa gió, bố chồng gõ cửa phòng đề nghị "đổi chác" một bí mật khiến tôi rụng rời tay chân

Khi nghe hết chuyện bố chồng nói, tôi kinh ngạc vô cùng. Bố chồng tôi nói sẽ cho vợ chồng tôi một căn hộ chung cư, với điều kiện chúng tôi phải nhận nuôi con riêng của ông.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

Sống khỏe 13 phút trước
Sau ngày 19/9, 3 con giáp Đại Cát Đại Lợi, cuộc đời lên hương, sự nghiệp hanh thông, thành công ngoài mong đợi, tiền đẻ ra tiền

Sau ngày 19/9, 3 con giáp Đại Cát Đại Lợi, cuộc đời lên hương, sự nghiệp hanh thông, thành công ngoài mong đợi, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 20 phút trước
Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Xã hội 25 phút trước
Con gái quyết ở lại không theo mẹ trong ngày tái hôn và lý do khiến người mẹ vội vã hủy cưới

Con gái quyết ở lại không theo mẹ trong ngày tái hôn và lý do khiến người mẹ vội vã hủy cưới

Tâm sự 35 phút trước
Nổ khí gas tại nhà hàng, thổi bay cửa cuốn của 6 cửa hàng gần đó khiến 2 đầu bếp bị thương nặng

Nổ khí gas tại nhà hàng, thổi bay cửa cuốn của 6 cửa hàng gần đó khiến 2 đầu bếp bị thương nặng

Video 50 phút trước
Tôi vạch trần bộ mặt thật của nhân tình để thức tỉnh người chồng bội bạc

Tôi vạch trần bộ mặt thật của nhân tình để thức tỉnh người chồng bội bạc

Tâm sự gia đình 1 giờ 5 phút trước
Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp này muốn NGHÈO cũng KHÓ, Quý Nhân xuất hiện giúp sức, lộc lá đến bất ngờ, chỉ ngồi nhà đếm tiền sái tay

Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp này muốn NGHÈO cũng KHÓ, Quý Nhân xuất hiện giúp sức, lộc lá đến bất ngờ, chỉ ngồi nhà đếm tiền sái tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Tìm thấy thi thể nam sinh bị nước cuốn xuống cống, người mẹ đến hiện trường ngóng tin con

Tìm thấy thi thể nam sinh bị nước cuốn xuống cống, người mẹ đến hiện trường ngóng tin con

Đời sống 1 giờ 28 phút trước
Máy bay chiến đấu gặp nạn, phi công nhảy dù thoát hiểm và cái kết

Máy bay chiến đấu gặp nạn, phi công nhảy dù thoát hiểm và cái kết

Video 1 giờ 41 phút trước
Trong 30 ngày tới, 3 con giáp này VÀNG VÀO ĐẦY TÚI, càng chăm chỉ càng dồi dào TÀI LỘC, tiền tiêu thả ga, mua nhà tiền tỷ

Trong 30 ngày tới, 3 con giáp này VÀNG VÀO ĐẦY TÚI, càng chăm chỉ càng dồi dào TÀI LỘC, tiền tiêu thả ga, mua nhà tiền tỷ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu

Giá vàng hôm nay, ngày 18/9/2026: SJC và nhẫn tăng vọt 1,2 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 18/9/2026: SJC và nhẫn tăng vọt 1,2 triệu/lượng

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Phật Bà nâng đỡ, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Phật Bà nâng đỡ, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tôi vạch trần bộ mặt thật của nhân tình để thức tỉnh người chồng bội bạc

Tôi vạch trần bộ mặt thật của nhân tình để thức tỉnh người chồng bội bạc

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Mẹ chồng nắm chặt tay an ủi khi nghe tin con dâu định dọn về nhà ngoại

Mẹ chồng nắm chặt tay an ủi khi nghe tin con dâu định dọn về nhà ngoại

Bị con gái 6 tuổi tiết lộ bí mật trong nhà ngay khi vừa đi công tác về

Bị con gái 6 tuổi tiết lộ bí mật trong nhà ngay khi vừa đi công tác về

Chồng chuyển nóng 1 tỷ mừng bồ đẻ con trai, vợ cười ngất hé lộ bí mật "đổ vỏ"

Chồng chuyển nóng 1 tỷ mừng bồ đẻ con trai, vợ cười ngất hé lộ bí mật "đổ vỏ"