4 năm làm dâu chưa một lần giáp mặt bố chồng, ngày ông xuất hiện, tôi ngã quỵ khi nhận ra "người quen cũ" năm nào

Tâm sự gia đình 08/02/2026 20:42

Từ khi nghe tin đó, mẹ chồng của tôi vui cả ngày, dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ để đón bố chống của tôi trở về. Tôi cũng chỉ là con dâu, chuyện của bố mẹ chồng tôi chẳng thể can thiệp.

Chồng tôi có hoàn cảnh gia đình khá đặc biệt. Bố chồng của tôi có hai vợ, chồng tôi là con của vợ hai. Vì thế, từ ngày về nhà chồng, tôi chưa từng thấy mặt bố chồng. Tôi chỉ biết mẹ chồng, và nghe chồng nói rằng bố chồng tôi ở cùng vợ cả, cách nhà chúng tôi khá xa.

Khi chúng tôi lấy nhau, bố chồng chỉ gửi một khoản tiền, không gặp mặt tôi cũng chẳng tham dự lễ cưới. Tôi thấy không sao, tôi lấy chồng thì chỉ cần quan tâm đến anh. Nhưng thấy chồng ủ rũ thì tôi lại thấy buồn cho anh. Sinh ra với thân phận như thế, có lẽ anh lớn lên chẳng dễ chịu gì.

Suốt 4 năm tôi làm dâu, bố chồng chưa từng ghé qua thăm chúng tôi. Ông là một nhân vật được mọi người trong nhà tôi nhắc tới nhưng chưa từng xuất hiện. Mẹ chồng tôi luôn đay nghiến vợ cả, con cái của hai người mỗi lần chạm mặt đều tranh cãi gay gắt.

Bỗng một ngày, tôi nghe tin bố chồng sẽ đến ở nhà chúng tôi. Tôi nghe mẹ chồng kể là người vợ cả kia có nhân tình, bố chồng tôi tức giận lắm nên quyết định về sống cùng vợ hai. Ông còn nói sẽ ly hôn với người vợ kia, ông không thể chấp nhận chuyện bị phản bội.

Từ khi nghe tin đó, mẹ chồng của tôi vui cả ngày, dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ để đón bố chống của tôi trở về. Tôi cũng chỉ là con dâu, chuyện của bố mẹ chồng tôi chẳng thể can thiệp. Tôi chỉ nói với chồng nếu bố chống đã trở về thì cả hai nên dọn ra ở riêng. Chồng tôi cũng đồng ý, anh không thích ở cùng bố mình.

4 năm làm dâu chưa một lần giáp mặt bố chồng, ngày ông xuất hiện, tôi ngã quỵ khi nhận ra 'người quen cũ' năm nào - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ngày đó, lần đầu tiên gặp mặt bố chồng, tôi bàng hoàng suy sụp.

Bố tôi ngày trước làm ăn thua lỗ, phải vay mượn tiền của bọn cho vay nặng lãi. Vì chưa trả kịp nên bọn chúng kéo đến nhà tôi đập phá. Mẹ tôi lên cơn đau tim vì không hề biết chồng làm ăn thua lỗ, còn mượn nợ nóng. Bố tôi sau đó suy sụp tinh thần, chạy xe không cần thận nên bị tai nạn qua đời.

Ngày đám tang của bố tôi, bọn cho vay nặng lãi lại đến đập phá đồ. Sau đó không lâu, mẹ tôi cũng qua đời. Tôi nhớ như in, người cầm đầu bọn chúng chính là bố chồng của tôi. Tôi cả đời cũng không quên khuôn mặt của người đàn ông đã dồn bố mẹ tôi đến bước đường cùng. Dù qua bao năm, ông ta có già đi thì tôi vẫn có thể nhận ra!

Nhưng ông ta làm sao nhớ được tôi, có lẽ ông ta đã phá nát rất nhiều gia đình rồi, làm sao có thể nhớ hết. Ông cười hiền từ nhìn tôi, còn tôi lại cứng miệng, trong lòng đầy lửa giận chẳng thể để ai biết.

Sau một đêm thức trắng suy nghĩ, tôi kể hết mọi chuyện cho chồng rồi đề nghị ly hôn. Tôi không thể sống cùng anh, vì chỉ cần nhìn thấy gương mặt của anh thì tôi liền nhớ tới bố chồng, người đã gián tiếp phá nát gia đình của tôi. Chồng tôi lặng người kinh ngạc. Anh cúi đầu xin lỗi tôi, anh nói muốn đền bù cho tôi cả đời. Anh còn nói anh không giống bố mình, tôi không thể vì ông ấy mà đối xử bất công với anh.

Nhìn đôi mắt đỏ lên của chồng, lòng tôi đau xót lắm. Tôi biết anh trưởng thành cũng không vui vẻ, anh bị bố bỏ rơi, mang phận con riêng bị người đời ghẻ lạnh. Tôi thương anh lắm nhưng lại không biết phải làm sao? Tôi có nên ly hôn với chồng không? Nếu không thì tôi phải làm sao để quên đi những việc bố chồng đã làm đây?

Nửa đêm nhận tin nhắn của con, tôi ngất lịm thấy chồng đang đi công tác lại đừng cùng người này

Nửa đêm nhận tin nhắn của con, tôi ngất lịm thấy chồng đang đi công tác lại đừng cùng người này

Sau đó con gái tôi gọi lại cho tôi, con bé khóc rưng rức trong điện thoại. Tôi quá bất ngờ nên không biết trả lời con thế nào. Nhưng rõ ràng con gái tôi cũng bị sốc, con rất yêu thương và nể trọng bố.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Cúng ông Công ông Táo ở đâu mới đúng? Vị trí đắc địa giúp gia chủ rước tài lộc, bình an

Cúng ông Công ông Táo ở đâu mới đúng? Vị trí đắc địa giúp gia chủ rước tài lộc, bình an

Không gian sống 1 giờ 35 phút trước
Em họ chồng sắp cưới lên ở nhờ nửa tháng, tôi "đứng hình" nghe tiếng động lạ phát ra từ phòng anh lúc 2 giờ sáng

Em họ chồng sắp cưới lên ở nhờ nửa tháng, tôi "đứng hình" nghe tiếng động lạ phát ra từ phòng anh lúc 2 giờ sáng

Tâm sự 2 giờ 57 phút trước
4 năm làm dâu chưa một lần giáp mặt bố chồng, ngày ông xuất hiện, tôi ngã quỵ khi nhận ra "người quen cũ" năm nào

4 năm làm dâu chưa một lần giáp mặt bố chồng, ngày ông xuất hiện, tôi ngã quỵ khi nhận ra "người quen cũ" năm nào

Tâm sự gia đình 3 giờ 10 phút trước
Nửa đêm nhận tin nhắn của con, tôi ngất lịm thấy chồng đang đi công tác lại đừng cùng người này

Nửa đêm nhận tin nhắn của con, tôi ngất lịm thấy chồng đang đi công tác lại đừng cùng người này

Tâm sự gia đình 3 giờ 13 phút trước
Đến thăm vợ cũ trên giường bệnh, lời thì thầm cuối cùng của cô ấy bóc trần sự thật về lý do ly hôn khiến tôi quỵ ngã

Đến thăm vợ cũ trên giường bệnh, lời thì thầm cuối cùng của cô ấy bóc trần sự thật về lý do ly hôn khiến tôi quỵ ngã

Tâm sự 3 giờ 20 phút trước
Vừa nhận quyết định ly hôn, chồng ném chiếc ba lô cũ vào người tôi, mở ra thấy thứ bên trong mà tôi khóc nghẹn vì hối hận

Vừa nhận quyết định ly hôn, chồng ném chiếc ba lô cũ vào người tôi, mở ra thấy thứ bên trong mà tôi khóc nghẹn vì hối hận

Tâm sự 3 giờ 24 phút trước
Cùng vợ uống bia, tôi "ngã ngửa" khi nghe cô ấy thú nhận lý do thực sự đằng sau 4 năm chung sống không con cái

Cùng vợ uống bia, tôi "ngã ngửa" khi nghe cô ấy thú nhận lý do thực sự đằng sau 4 năm chung sống không con cái

Tâm sự gia đình 3 giờ 27 phút trước
Quyết dứt tình vì bị phản bội, tôi đứng hình nhìn "kẻ thứ ba" quỳ gối van xin mình đừng ly hôn

Quyết dứt tình vì bị phản bội, tôi đứng hình nhìn "kẻ thứ ba" quỳ gối van xin mình đừng ly hôn

Tâm sự gia đình 3 giờ 36 phút trước
Chồng đi vắng nửa đêm mưa gió, bố chồng gõ cửa phòng đề nghị "đổi chác" một bí mật khiến tôi rụng rời tay chân

Chồng đi vắng nửa đêm mưa gió, bố chồng gõ cửa phòng đề nghị "đổi chác" một bí mật khiến tôi rụng rời tay chân

Tâm sự gia đình 3 giờ 40 phút trước
Bất ngờ về nhà chồng không báo trước, tôi chết sững nhìn thấy những món đồ phơi trong sân

Bất ngờ về nhà chồng không báo trước, tôi chết sững nhìn thấy những món đồ phơi trong sân

Tâm sự 3 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi con giáp tuần mới (9/2 đến 15/2/2026), 3 con giáp 'tụ hỷ tụ tài', tiền bạc không thiếu, thoát qua đại nạn, phúc khí vô biên, sống trong an nhàn

Tử vi con giáp tuần mới (9/2 đến 15/2/2026), 3 con giáp 'tụ hỷ tụ tài', tiền bạc không thiếu, thoát qua đại nạn, phúc khí vô biên, sống trong an nhàn

Tất tần tật về lễ cúng ông Công ông Táo 2026: Chuẩn nghi lễ, vẹn tấm lòng

Tất tần tật về lễ cúng ông Công ông Táo 2026: Chuẩn nghi lễ, vẹn tấm lòng

Đúng ngày mai, thứ Hai 9/2/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Hai 9/2/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nửa đêm nhận tin nhắn của con, tôi ngất lịm thấy chồng đang đi công tác lại đừng cùng người này

Nửa đêm nhận tin nhắn của con, tôi ngất lịm thấy chồng đang đi công tác lại đừng cùng người này

Cùng vợ uống bia, tôi "ngã ngửa" khi nghe cô ấy thú nhận lý do thực sự đằng sau 4 năm chung sống không con cái

Cùng vợ uống bia, tôi "ngã ngửa" khi nghe cô ấy thú nhận lý do thực sự đằng sau 4 năm chung sống không con cái

Quyết dứt tình vì bị phản bội, tôi đứng hình nhìn "kẻ thứ ba" quỳ gối van xin mình đừng ly hôn

Quyết dứt tình vì bị phản bội, tôi đứng hình nhìn "kẻ thứ ba" quỳ gối van xin mình đừng ly hôn

Chồng đi vắng nửa đêm mưa gió, bố chồng gõ cửa phòng đề nghị "đổi chác" một bí mật khiến tôi rụng rời tay chân

Chồng đi vắng nửa đêm mưa gió, bố chồng gõ cửa phòng đề nghị "đổi chác" một bí mật khiến tôi rụng rời tay chân

Vừa về ra mắt, một câu nói của đứa cháu nhỏ khiến gái trẻ chạy thục mạng, bóc trần bộ mặt thật của gia đình bạn trai

Vừa về ra mắt, một câu nói của đứa cháu nhỏ khiến gái trẻ chạy thục mạng, bóc trần bộ mặt thật của gia đình bạn trai

Quán mới mở đơn đi vèo vèo, tôi hào hứng đi giao thì "hóa đá" khi thấy khách hàng chính là người cũ từng ruồng bỏ mình

Quán mới mở đơn đi vèo vèo, tôi hào hứng đi giao thì "hóa đá" khi thấy khách hàng chính là người cũ từng ruồng bỏ mình