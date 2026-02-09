Đà Nẵng: Phát hiện đường dây sản xuất, buôn bán rong biển khô giả

Đời sống 09/02/2026 09:58

Nhận định có dấu hiệu sản xuất, buôn bán hàng giả, Phòng Cảnh sát kinh tế đã báo cáo lãnh đạo Công an TP xác lập chuyên án trinh sát, tập trung lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhanh chóng làm rõ.

 

Theo thông tin báo Pháp Luật TP.HCM, ngày 8/2, Công an TP Đà Nẵng cho hay, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Phòng Cảnh sát kinh tế) vừa phối hợp với VKSND khu vực IV – Đà Nẵng điều tra, phát hiện và khởi tố đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả là rong biển khô.

Trước đó, qua nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện trên thị trường TP Đà Nẵng xuất hiện nhiều doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh, phân phối mặt hàng rong biển khô các loại có xuất xứ Việt Nam.

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 Triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán rong biển khô giả. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM. 

Các nguồn cung hàng có quanh năm và giá chào bán rẻ hơn so với mặt bằng chung. Điều bất thường là rong biển sản xuất ở Việt Nam thường chỉ có theo mùa cố định, giá bán cao hơn so với rong được nhập khẩu nước ngoài.

Qua theo dõi, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện Công ty TNHH Sản xuất và thương mại DANA FOOD (05 Nguyễn Minh Chấn, phường Hòa Khánh) có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Nhận định có dấu hiệu sản xuất, buôn bán hàng giả, Phòng Cảnh sát kinh tế đã báo cáo lãnh đạo Công an TP xác lập chuyên án trinh sát, tập trung lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhanh chóng làm rõ.

Đà Nẵng: Phát hiện đường dây sản xuất, buôn bán rong biển khô giả - Ảnh 2
Đối tượng Nguyễn Tấn Hiền (27 tuổi) và vợ là Đỗ Thị Thùy Trang (26 tuổi) chủ Công ty DANA FOOD. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM. 

Quá trình điều tra xác định Công ty DANA FOOD do Nguyễn Tấn Hiền (27 tuổi) và vợ là Đỗ Thị Thùy Trang (26 tuổi) làm chủ có nhiều dấu hiệu vi phạm.

Cụ thể như giá bán các mặt hàng rong biển của công ty này rẻ hơn so với mặt bằng chung hàng cùng loại trên thị trường. Công ty tự công bố sản phẩm rong biển thương hiệu DANAFOOD có xuất xứ Việt Nam, nhưng trên thực tế đây là hàng nhập Trung Quốc.

Trên cơ sở chứng cứ, tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hiền; áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trang.

Qua khám xét đồng loạt trụ sở và kho hàng của Công ty DANAFOOD, cơ quan chức năng đã thu giữ hơn 7.000 sản phẩm rong biển khô các loại là hàng giả, cùng hàng chục nghìn vỏ bao bì, nguyên vật liệu dùng để sản xuất hàng giả.

Theo thông tin VNExpress, trước đó ngày 6/2, Cảnh sát kinh tế phá chuyên án 126F về sản xuất cà phê bột giả. Trong bối cảnh giá cà phê nguyên liệu tăng, nhiều cơ sở vẫn bán sản phẩm giá rẻ bất thường cho quán vỉa hè và tạp hóa.

Đà Nẵng: Phát hiện đường dây sản xuất, buôn bán rong biển khô giả - Ảnh 3
Đối tượng Nguyễn Văn Hoàng khi bị bắt giam. Ảnh: VNExpress. 

Lần theo dấu vết, ban chuyên án phát hiện Công ty TNHH SXKD Phương Nguyên do Nguyễn Văn Hoàng, 50 tuổi, và vợ Ngô Thị Bảo Vâng, 48 tuổi, điều hành, tổ chức sản xuất trong các hẻm nhỏ tại phường Thanh Khê. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm hơn 2 tấn cà phê bột mang nhãn hiệu Phương Nguyên là hàng giả, trị giá hàng trăm triệu đồng.

Nhóm này khai đã trộn bột đậu nành với hóa chất, phụ gia để sản xuất cà phê bột giả, mỗi ngày tung ra thị trường gần một tấn. Mặc dù đăng ký trụ sở tại phường Hòa Khánh, doanh nghiệp này lại tổ chức sản xuất trong các hẻm nhỏ trên địa bàn phường Thanh Khê.

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