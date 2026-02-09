Tai nạn giao thông trên quốc lộ 6 khiến 2 người tử vong thương tâm

Đời sống 09/02/2026 05:15

Vvụ tai nạn xảy ra vào khoảng 14h52 ngày 8/2 tại km128+370 quốc lộ 6, đoạn qua địa phận xã Mai Châu (tỉnh Phú Thọ).

Theo thông tin từ VietNamNet, khoảng 14h50 ngày 8/2, tại km128+370 trên quốc lộ 6, đoạn qua xã Mai Châu, tỉnh Phú Thọ xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 người tử vong.

Thời điểm trên, ô tô mang BKS 15C-461.xx lưu thông trên quốc lộ 6 hướng Sơn La - Hà Nội. Khi đến địa điểm trên, chiếc xe thực hiện cú vượt trong điều kiện tầm nhìn không đảm bảo, dẫn đến va chạm trực diện với xe máy BKS 88-L1 733.xx đang di chuyển theo hướng ngược lại.

Tai nạn giao thông trên quốc lộ 6 khiến 2 người tử vong thương tâm - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn khiến 2 người đi xe máy tử vong sau khi va chạm với ô tô - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Dân trí, cú va chạm khiến 1 người ngồi trên xe máy tử vong tại chỗ, người còn lại tử vong trên đường đi cấp cứu. Cả ô tô và xe máy đều hư hỏng nặng.

Thời điểm xảy ra tai nạn, khu vực xã Mai Châu có mưa, mặt đường ướt và trơn trượt. Dù hệ thống báo hiệu an toàn giao thông tại đoạn tuyến được trang bị đầy đủ, nhưng sự cố vẫn xảy ra khiến giao thông trên tuyến bị ảnh hưởng, các phương tiện chỉ có thể di chuyển chậm trên một làn đường.

