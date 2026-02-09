Đúng hôm nay, thứ Hai 9/3/2026, cao nhân chỉ lối, 3 con giáp một bước đổi đời, tiền bạc 'thu về như nước', công việc thăng tiến không ai bằng

Tâm linh - Tử vi 09/02/2026 05:50

3 con giáp một bước đổi đời, tiền bạc 'thu về như nước', công việc thăng tiến không ai bằng.

Tuổi Dần

Con đường sự nghiệp của người tuổi Dần sẽ diễn ra đúng như mình mong muốn. Người tuổi này có thể hoàn thành mọi kế hoạch đặt ra đúng tiến độ do có tinh thần làm việc sảng khoái, tràn đầy năng lượng trong ngày này. Đồng thời, sự chăm chỉ và ý chí cầu tiến trong công việc giúp bản mệnh có được vị trí ai cũng mơ ước. 

Vận trình tình cảm của con giáp may mắn này sẽ trở nên tương đối bình ổn. Các mối quan hệ tình cảm vẫn diễn ra thuận lợi và không có nhiều biến động. Người độc thân có cơ hội mở rộng các mối quan hệ với người khác giới, tăng cao khả năng tìm được ý trung nhân. 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Công việc của người tuổi Thìn sẽ có tiến triển tốt đẹp. Nguồn năng lượng dồi dào đã giúp người tuổi này đẩy nhanh tiến độ công việc trong thời gian này. Con giáp này còn có thể thoát nợ nhanh chóng do có nguồn thu nhập dư dả, dồi dào từ công việc chính. Song, con giáp này cần hạn chế mua sắm những món đồ không cần thiết để có được khoản dư và dùng khi gặp chuyện cấp bách.  

Bên cạnh đó, vận trình tình cảm cũng sẽ vô cùng hài hòa, êm ấm. Bạn và người ấy đang có khoảng thời gian hạnh phúc, yên bình bên nhau. Người độc thân nhanh chóng tìm được một nửa yêu thương của mình sau khoảng thời gian dài chờ đợi và tìm kiếm.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tử vi ngày mới dự đoán, vận trình công việc của người tuổi Hợi sẽ diễn ra như ý. Người tuổi này có thể mau chóng hoàn thành nhiệm vụ được giao nhờ vào năng lực của chính bản thân mình. Con giáp này duy trì được nguồn tích lũy vững vàng nên phương diện tài chính không quá biến động. Nhờ vậy mà cuộc sống trở nên thoải mái hơn, bản mệnh có thể thoải mái chi tiêu mà không cần phải lo nghĩ nhiều.

Chuyện tình cảm của con giap này cũng sẽ có dấu hiệu khởi sắc. Người độc thân bắt đầu chăm chút đến vẻ bề ngoài của mình hơn vì bạn hiện đang để mắt tới một ai đó. 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

 

Đúng hôm nay, thứ Hai 9/3/2026, cao nhân chỉ lối, 3 con giáp một bước đổi đời, tiền bạc 'thu về như nước', công việc thăng tiến không ai bằng

