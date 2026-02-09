Sau hôm nay, thứ Hai 9/3/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Tâm linh - Tử vi 09/02/2026 04:50

Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to.

Tuổi Tý

Sự nghiệp của người tuổi Tý sẽ diễn ra hanh thuận và suôn sẻ. Tử vi cho biết con giáp này có cơ hội được làm việc trong lĩnh vực yêu thích. Quý Nhân Tam Hợp xuất hiện giúp người tuổi này củng cố tốt các mối quan hệ xã giao. Khi gặp khó khăn, bản mệnh đều có thể vượt qua được một cách dễ dàng nhờ điều trên đây. Có vẻ như con giáp này cần hạn chế những khoản chi không cần thiết để duy trì được nguồn thu nhập cá nhân một cách vững vàng trong tương lai. 

Vận trình tình cảm của con giáp may mắn này sẽ trở nên an vui hạnh phúc. Riêng người độc thân chưa tìm được một nửa cho mình vì muốn phát triển sự nghiệp. Người đã lập gia đình luôn chăm chút, vun vén cho hạnh phúc hiện tại. 

Sau hôm nay, thứ Hai 9/3/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Mọi công việc của người tuổi Dần sẽ diễn ra tương đối hiệu quả và tốt đẹp. Tam Hội xuất hiện là lúc thích hợp để triển khai các cuộc gặp gỡ bạn bè. Con giáp này có thể tìm ra người chung lý tưởng, cùng bàn bạc và lập kế hoạch cho những dự án sắp tới. Đây là thời điểm lý tưởng để giải quyết các rắc rối liên quan tới tiền bạc, ngoài ra bản mệnh còn gặp nhiều cơ hội kiếm tiền.

Chuyện tình cảm hòa thuận bình dị. Bạn luôn nghĩ tới những điều to tát và xa vời nhưng lại quên rằng tình yêu cần được xây dựng trên nền tảng chân thành. Một vài món quà nhỏ hay lời hỏi thăm ân cần cũng giúp mối quan hệ khăng khít bền chặt.

Sau hôm nay, thứ Hai 9/3/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Sự nghiệp của người tuổi Tuất sẽ diễn ra vô cùng dễ dàng và hanh thông. Bạn thể hiện sự tự tin, bản lĩnh của mình với sự hỗ trợ của Chính Ấn. Hãy mạnh dạn chia sẻ suy nghĩ, quan điểm của mình để có sự kết nối tốt hơn với những người xung quanh.

Vận trình tình cảm cũng sẽ ngập tràn tin vui. Tam Hợp xuất hiện đem tới nhiều tin cát lành cho mối quan hệ tình cảm. Các cặp đôi yêu xa cảm thấy phấn khích khi được gặp lại sau thời gian dài xa cách. Bạn và người ấy dễ dàng tìm được tiếng nói chung khi hiếm khi xảy ra những mâu thuẫn giữa hai người. Vì thế, cả hai có thể thoải mái tận hưởng những giây phút ở bên cạnh nhau. 

Sau hôm nay, thứ Hai 9/3/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

 

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 8/2/2026, 3 con giáp tiền của dư dôi, tài lộc nối đuôi nhau chạy vào nhà, sự nghiệp phất lên trông thấy

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 8/2/2026, 3 con giáp tiền của dư dôi, tài lộc nối đuôi nhau chạy vào nhà, sự nghiệp phất lên trông thấy

3 con giáp tiền của dư dôi, tài lộc nối đuôi nhau chạy vào nhà, sự nghiệp phất lên trông thấy.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/2/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'cá chép hóa rồng', tài lộc đến tận cổng nhà, giàu sang sung sướng

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/2/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'cá chép hóa rồng', tài lộc đến tận cổng nhà, giàu sang sung sướng

Tâm linh - Tử vi 29 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 9/2/2026, tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 9/2/2026, tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 39 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 10/2/2026, 3 con giáp hóa Rồng hóa Phượng, của cải gấp đôi, Lộc vàng chói lọi, chẳng lo thiếu tiền

Đúng ngày mai, thứ Ba 10/2/2026, 3 con giáp hóa Rồng hóa Phượng, của cải gấp đôi, Lộc vàng chói lọi, chẳng lo thiếu tiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 10/2/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', gom tiền về đầy tay, dễ dàng đổi đời giàu sang

Đúng ngày mai, thứ Ba 10/2/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', gom tiền về đầy tay, dễ dàng đổi đời giàu sang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Tử vi thứ Ba 10/2/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ phúc lộc sâu dày, tiền tài ào vào nhà, Mão - Thân sự nghiệp trắc trở, xui xẻo bủa vây không buông

Tử vi thứ Ba 10/2/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ phúc lộc sâu dày, tiền tài ào vào nhà, Mão - Thân sự nghiệp trắc trở, xui xẻo bủa vây không buông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
NÓNG: Danh tính nhóm đối tượng trong đường dây tiêu thụ hơn 10.000 chai nước hoa giả

NÓNG: Danh tính nhóm đối tượng trong đường dây tiêu thụ hơn 10.000 chai nước hoa giả

Đời sống 2 giờ 29 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 9/2/2026, 3 con giáp gặp thời gặp thế, tiền vàng 'chất thành núi', giàu sang khó ai bì kịp, mọi điều hanh thông

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 9/2/2026, 3 con giáp gặp thời gặp thế, tiền vàng 'chất thành núi', giàu sang khó ai bì kịp, mọi điều hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Hai 9/3/2026, cao nhân chỉ lối, 3 con giáp một bước đổi đời, tiền bạc 'thu về như nước', công việc thăng tiến không ai bằng

Đúng hôm nay, thứ Hai 9/3/2026, cao nhân chỉ lối, 3 con giáp một bước đổi đời, tiền bạc 'thu về như nước', công việc thăng tiến không ai bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
Cài báo thức nhưng không dậy, vợ phát hiện chồng tử vong

Cài báo thức nhưng không dậy, vợ phát hiện chồng tử vong

Đời sống 2 giờ 59 phút trước
Cúng ông Công ông Táo ở đâu mới đúng? Vị trí đắc địa giúp gia chủ rước tài lộc, bình an

Cúng ông Công ông Táo ở đâu mới đúng? Vị trí đắc địa giúp gia chủ rước tài lộc, bình an

Không gian sống 2 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi con giáp tuần mới (9/2 đến 15/2/2026), 3 con giáp 'tụ hỷ tụ tài', tiền bạc không thiếu, thoát qua đại nạn, phúc khí vô biên, sống trong an nhàn

Tử vi con giáp tuần mới (9/2 đến 15/2/2026), 3 con giáp 'tụ hỷ tụ tài', tiền bạc không thiếu, thoát qua đại nạn, phúc khí vô biên, sống trong an nhàn

Trọn bộ thực đơn và lễ vật mâm cúng ông Công ông Táo cho gia đình Việt

Trọn bộ thực đơn và lễ vật mâm cúng ông Công ông Táo cho gia đình Việt

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 9/2/2026, 3 con giáp gặp thời gặp thế, tiền vàng 'chất thành núi', giàu sang khó ai bì kịp, mọi điều hanh thông

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 9/2/2026, 3 con giáp gặp thời gặp thế, tiền vàng 'chất thành núi', giàu sang khó ai bì kịp, mọi điều hanh thông

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/2/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'cá chép hóa rồng', tài lộc đến tận cổng nhà, giàu sang sung sướng

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/2/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'cá chép hóa rồng', tài lộc đến tận cổng nhà, giàu sang sung sướng

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 9/2/2026, tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 9/2/2026, tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng ngày mai, thứ Ba 10/2/2026, 3 con giáp hóa Rồng hóa Phượng, của cải gấp đôi, Lộc vàng chói lọi, chẳng lo thiếu tiền

Đúng ngày mai, thứ Ba 10/2/2026, 3 con giáp hóa Rồng hóa Phượng, của cải gấp đôi, Lộc vàng chói lọi, chẳng lo thiếu tiền

Đúng ngày mai, thứ Ba 10/2/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', gom tiền về đầy tay, dễ dàng đổi đời giàu sang

Đúng ngày mai, thứ Ba 10/2/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', gom tiền về đầy tay, dễ dàng đổi đời giàu sang

Tử vi thứ Ba 10/2/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ phúc lộc sâu dày, tiền tài ào vào nhà, Mão - Thân sự nghiệp trắc trở, xui xẻo bủa vây không buông

Tử vi thứ Ba 10/2/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ phúc lộc sâu dày, tiền tài ào vào nhà, Mão - Thân sự nghiệp trắc trở, xui xẻo bủa vây không buông

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 9/2/2026, 3 con giáp gặp thời gặp thế, tiền vàng 'chất thành núi', giàu sang khó ai bì kịp, mọi điều hanh thông

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 9/2/2026, 3 con giáp gặp thời gặp thế, tiền vàng 'chất thành núi', giàu sang khó ai bì kịp, mọi điều hanh thông