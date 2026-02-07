Nóng: Thu hồi thêm nhiều lô sữa bột Aptamil sau khi hàng chục trẻ bị ngộ độc

Đời sống 07/02/2026 13:08

Tập đoàn Danone tiếp tục thu hồi hơn 120 lô sản phẩm sữa bột tại Áo, Đức và 15 lô ở Anh, trong đó có Aptamil, dấy lên lo ngại về an toàn thực phẩm sau khi ghi nhận hàng chục trẻ nghi ngộ độc.

Theo thông tin từ VnExpress, Tập đoàn thực phẩm Pháp Danone đang thu hồi một số lô sữa công thức dành cho trẻ sơ sinh sau khi phát hiện sản phẩm có nguy cơ nhiễm độc tố cereulide. Thông tin được Cơ quan Y tế và An toàn Thực phẩm Áo công bố ngày 5/2.

Theo Bloomberg, tại Áo, Bộ Y tế nước này cho biết đợt thu hồi ảnh hưởng tới khoảng 120 lô sữa công thức mang thương hiệu Aptamil và Milumil của Danone. Ngoài Áo, nhiều quốc gia châu Âu khác như Pháp, Thụy Sĩ và Đức cũng đã lần lượt thông báo thu hồi các sản phẩm sữa công thức của tập đoàn này.

Với Aptamil, các dòng bị ảnh hưởng chủ yếu thuộc nhóm Aptamil Pronutra và Aptamil Profutura DuoAdvance, bao gồm nhiều phiên bản dành cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ (từ Pre đến các số 1, 2, 3), với các quy cách phổ biến như 400 g, 700 g, 800 g và 1,2 kg. Bên cạnh đó, Milumil Pre và Milumil 1 cũng nằm trong diện thu hồi, chủ yếu là các sản phẩm bán tại Áo và Đức. Các lô này có hạn sử dụng rơi vào giai đoạn từ năm 2026 đến 2027.

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Hai lô Aptamil trong thông báo thu hồi hôm 6/2 của Danone tại Anh - Ảnh: VNExpress

Trước đó, theo thông tin từ báo Tri thức - ZNews, vào tháng 1, Danone đã tiến hành thu hồi ít nhất ba lô sữa Aptamil tại Đức nhằm kiểm soát rủi ro liên quan đến độc tố cereulide, sau khi sự cố ban đầu được ghi nhận ở các sản phẩm của Nestlé.

Trong thông cáo gửi Bloomberg, Danone cho biết doanh nghiệp đã chủ động khởi động quy trình thu hồi mang tính phòng ngừa đối với một số lô sản phẩm từ ngày 23/1, đồng thời tăng cường các biện pháp kiểm soát nguyên liệu đầu vào.

Cereulide là độc tố do vi khuẩn Bacillus cereus tạo ra, có thể gây buồn nôn và nôn ói. Độc tố này được phát hiện trong nguyên liệu đầu vào từ một nhà cung cấp tại Trung Quốc, hiện cung ứng cho nhiều nhà sản xuất sữa công thức lớn trên thế giới, trong đó có Nestlé, Danone và Lactalis. Phát hiện này đã kích hoạt các đợt thu hồi sản phẩm tại hàng chục quốc gia, đồng thời làm dấy lên lo ngại trong cộng đồng phụ huynh.

 

Tại Anh, cơ quan chức năng cho biết quá trình điều tra cho thấy sự cố sữa công thức nhiễm độc tố có khả năng đã ảnh hưởng tới 36 trẻ sơ sinh.

Theo Reuters, ngày 5/2, giới chức y tế Anh thông tin đã ghi nhận 36 trường hợp trẻ xuất hiện các triệu chứng phù hợp với ngộ độc sau khi sử dụng những lô sữa công thức nằm trong diện cảnh báo. Các ca này được đánh giá là “khả năng cao”, trong bối cảnh cuộc điều tra về sự cố an toàn thực phẩm vẫn đang tiếp diễn.

Cơ quan An ninh Y tế Vương quốc Anh (UKHSA) cho biết do các sản phẩm bị ảnh hưởng đã được phân phối rộng rãi trước thời điểm thu hồi, việc xuất hiện thêm các trường hợp nghi ngờ là điều đã được dự liệu. UKHSA cũng đã phát đi cảnh báo tới các bệnh viện, yêu cầu lưu ý những trẻ có biểu hiện phù hợp với ngộ độc cereulide.

Tuy vậy, theo UKHSA, các chỉ số giám sát hiện tại chưa cho thấy sự gia tăng bất thường về số ca nôn ói ở trẻ dưới một tuổi so với cùng kỳ hàng năm. Cơ quan này khẳng định vẫn đang tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình để kịp thời phát hiện bất kỳ dấu hiệu rủi ro nào đối với sức khỏe cộng đồng.

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