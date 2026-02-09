Quả bưởi chưng Tết không chỉ đẹp mà còn là 'thần dược' với 4 lợi ích sức khỏe cực quý

Dinh dưỡng 09/02/2026 11:30

Quả bưởi không chỉ là một loại trái cây được yêu thích dùng để chưng Tết mà còn là 'kho' dinh dưỡng, mang lại nhiều lợi ích bất ngờ cho sức khỏe. Dù là bưởi da xanh hay bưởi đào, mỗi múi bưởi đều chứa những dưỡng chất có lợi mà ít người biết đến

Bưởi có nhiều loại nhưng có 2 loại đáng chú ý nhất là: bưởi ta (hay Bưởi, có nguồn gốc từ Đông Nam Á trong đó có Việt Nam) và bưởi chùm (hay Bưởi, hình thành từ sự lai tạo giữa cam ngọt và bưởi có nguồn gốc từ Barbados - quần quần phía tây Đại Tây Dương).

Với điều kiện hậu thuận lợi, nước ta có nhiều vùng trồng bưởi, tạo nên sự đa dạng về chủng loại trải nghiệm dài từ Bắc tới Nam. Điển hình như miền Bắc có bưởi Diễn, bưởi Đoan Hùng, miền Trung có bưởi Phúc Trạch, miền Nam có bưởi da xanh, Năm Roi,... Quả bưởi dễ ăn và được tiêu thụ nhiều nhờ những lợi ích sức khỏe. Dưới đây là những thông tin về lợi ích sức khỏe của loại trái cây này.

Quả bưởi chưng Tết không chỉ đẹp mà còn là 'thần dược' với 4 lợi ích sức khỏe cực quý - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Phần chúng ta ăn được trong quả bưởi là múi bưởi, trong múi bưởi có chứa rất nhiều dinh dưỡng như: Vitamin C, Kali, chất xơ,... Có nghiên cứu đã chỉ ra, quả bưởi chứa đến hơn 15 loại Vitamin và khoáng chất tốt cho sức khỏe. Mỗi thành phần dinh dưỡng lại có tác dụng khác nhau với sức khỏe. Bên cạnh đó, quả bưởi có chứa rất ít calo, hàm lượng calo được đánh giá thuộc nhóm thấp nhất trong các loại trái cây thường ăn.

Công dụng của quả bưởi đối với sức khỏe 

Chữa bệnh khó tiêu: Các thành phần trong bưởi giúp cải thiện lưu thông các dịch tiêu hóa, điều này dẫn đến việc làm dịu hoạt động bài tiết của đường ruột và điều chỉnh hệ bài tiết hoạt động đúng cách. Do có chứa hàm lượng chất xơ và bột thực vật cao, bưởi sẽ gia hạn chế khả năng tích tụ trong đường ruột và điều chỉnh chu kỳ bài tiết của bạn.

Giúp hạ đường huyết: Bưởi có chứa chất naringenin – một chất có tác dụng kiểm soát lượng đường trong máu, tăng khả năng nhạy cảm với insulin. Điều này sẽ giúp giảm hàm lượng glucose và có tác dụng hạ đường huyết hiệu quả.

Quả bưởi chưng Tết không chỉ đẹp mà còn là 'thần dược' với 4 lợi ích sức khỏe cực quý - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đẹp da, kích thích mọc tóc: Một nữa quả bưởi là 28% giá trị vitamin A rất cần cho cơ thể hằng ngày, chính vì thế, bưởi luôn được xem là loại quả rất tốt cho sức khỏe và chứa nhiều nước giúp cấp ẩm cho da. Ngoài ra, vitamin A cũng giúp kích thích tóc mọc và ngăn chặn rụng tóc. Trong nước ép bưởi có chứa lượng lớn chất chống oxy hóa giúp nuôi dưỡng các nang tóc, cải thiện tình trạng da đầu. Không những vậy, loại quả này rất tốt cho những người bị mụn và có làn da nhờn.

Hỗ trợ tim mạch khỏe mạnh: Bưởi có khả năng giúp giảm cholesterol xấu (LDL) và tăng cholesterol tốt (HDL) trong máu. Các chất hòa hòa tan trong bưởi, đặc biệt là pectin, có thể liên kết với cholesterol trong lòng và giúp loại bỏ chúng khỏi cơ thể. Điều này góp phần làm giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch.

Quả bưởi chưng Tết không chỉ đẹp mà còn là 'thần dược' với 4 lợi ích sức khỏe cực quý - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý quan trọng khi sử dụng bưởi

Quả bưởi và nước ép bưởi có thể làm thay đổi cơ chế hoạt động của một số loại thuốc, bao gồm thuốc kê đơn trị tăng huyết áp, rối loạn nhịp tim, bệnh Crohn hoặc viêm đại tràng. Các loại thuốc khác, bao gồm một số loại thuốc chống lo âu, thuốc kháng histamine và thuốc thải xây nội tạng cũng có thể không hoạt động hiệu quả.

Bưởi có thể tương tác với một số loại thuốc, đặc biệt là thuốc điều trị cholesterol (statin), thuốc huyết áp áp và một số loại thuốc an thần, chống lo âu. Các chất hợp chất trong bưởi có thể làm tăng nồng độ thuốc trong máu, dẫn đến quá liều và gây ra các tác dụng phụ nguy hiểm. Do đó, nếu đang dùng bất kỳ loại thuốc nào, người bệnh cần tham khảo ý kiến ​​bác sĩ hoặc dược sĩ trước khi bổ sung bưởi vào chế độ ăn hàng ngày.

Bưởi được mệnh danh là 'kháng sinh tự nhiên' giúp hạ cholesterol và bảo vệ trái tim khỏe mạnh

Quả bưởi là một trong những trái cây thông dụng và được yêu thích nhất ở nước ta. Bưởi không chỉ có vị ngon chiều lòng được mọi lứa tuổi mà còn mang đến vô vàn lợi ích cho sức khỏe.

Húng quế: "Vua" của các loại rau gia vị với 5 lợi ích vàng cho sức khỏe

Húng quế: "Vua" của các loại rau gia vị với 5 lợi ích vàng cho sức khỏe

Khám phá giá trị dinh dưỡng "khủng" của loại quả Tết nhiều người chỉ dùng để trưng bày

Khám phá giá trị dinh dưỡng "khủng" của loại quả Tết nhiều người chỉ dùng để trưng bày

5 tác dụng tuyệt vời của quả dứa đối với sức khỏe mà bạn không thể ngờ đến

5 tác dụng tuyệt vời của quả dứa đối với sức khỏe mà bạn không thể ngờ đến

Ăn nho trước khi ngủ: Lợi ích cực lớn nhưng cần lưu ý điều này để không phản tác dụng

Ăn nho trước khi ngủ: Lợi ích cực lớn nhưng cần lưu ý điều này để không phản tác dụng

Điều gì xảy ra với cơ thể nếu bạn ăn một quả cam mỗi ngày?

Điều gì xảy ra với cơ thể nếu bạn ăn một quả cam mỗi ngày?

Bất ngờ với giá trị dinh dưỡng khổng lồ từ củ khoai mỡ dân dã

Bất ngờ với giá trị dinh dưỡng khổng lồ từ củ khoai mỡ dân dã