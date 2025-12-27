Bưởi được mệnh danh là 'kháng sinh tự nhiên' giúp hạ cholesterol và bảo vệ trái tim khỏe mạnh

Trong Đông y, bưởi được các thầy thuốc nhắc đến với tác dụng lý khí, hóa đờm, mát phổi, bổ huyết, kiện tỳ. Mùa thu hay khi giao mùa thay đổi thời tiết, ăn nhiều bưởi giúp bổ phổi, phòng ngừa các bệnh về đường hô hấp. Những người bị ho, cảm cúm ăn bưởi có thể giảm triệu chứng ho.

Bằng những tiến bộ khoa học, y học hiện đại còn tìm thấy trong loại trái cây này nhiều công dụng hơn thể nữa:

Bưởi là lựa chọn lý tưởng cho người ăn kiêng vì nó có hàm lượng calo rất thấp và chứa nhiều nước cùng chất xơ hòa tan. Chất xơ giúp làm chậm quá trình làm rỗng dạ dày, nhờ đó bạn cảm thấy no lâu hơn và giảm tổng lượng calo tiêu thụ trong ngày. Một số nghiên cứu cũng chỉ ra rằng việc ăn bưởi có thể giúp giảm mức insulin, hỗ trợ cơ thể đốt cháy chất béo hiệu quả hơn.

Tăng cường hệ miễn dịch

Giống như các loại quả họ cam quýt, bưởi là nguồn cung cấp vitamin C cực kỳ phong phú. Vitamin C là chất chống oxy hóa mạnh mẽ, đóng vai trò quan trọng trong việc kích thích sản xuất và tăng cường chức năng của bạch cầu, giúp củng cố hệ miễn dịch. Việc bổ sung bưởi thường xuyên là cách tuyệt vời để tăng cường sức đề kháng và giúp cơ thể nhanh chóng phục hồi sau các bệnh thông thường.

Ảnh minh họa: Internet

Cải thiện sức khỏe tim mạch

Bưởi có lợi cho tim mạch nhờ sự kết hợp của kali và chất xơ. Hàm lượng kali giúp cân bằng lượng natri, hỗ trợ thư giãn các mạch máu và hạ huyết áp. Trong khi đó, chất xơ hòa tan giúp giảm mức cholesterol xấu (LDL) trong máu, ngăn ngừa xơ vữa động mạch và làm giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch và đột quỵ.

Kiểm soát đường huyết và ngăn ngừa tiểu đường

Với chỉ số đường huyết (GI) thấp, bưởi là thực phẩm an toàn cho người muốn kiểm soát đường huyết. Chất xơ hòa tan giúp làm chậm tốc độ hấp thu đường, ngăn ngừa tình trạng đường huyết tăng đột ngột. Hơn nữa, bưởi chứa Naringenin, một hợp chất flavonoid được cho là có khả năng cải thiện độ nhạy insulin, giúp ổn định lượng đường trong máu.

Ảnh minh họa: Internet

Giàu chất chống oxy hóa bảo vệ sức khỏe

Ngoài vitamin C, bưởi còn chứa nhiều chất chống oxy hóa mạnh mẽ khác. Đặc biệt là lycopene (trong bưởi đào ruột hồng), có khả năng chống lại gốc tự do và đã được nghiên cứu về tiềm năng ngăn ngừa một số loại ung thư. Các chất chống oxy hóa khác như beta-carotene và flavonoid cũng góp phần giảm viêm nhiễm và bảo vệ tế bào khỏi tổn thương lâu dài.

Cách ăn bưởi tốt nhất cho sức khỏe

Ăn bưởi có tốt không có lẽ không cần bàn cãi. Nhưng không phải ai cũng biết cách ăn bưởi chuẩn. Và đây là những điều cần nhớ khi ăn bưởi bạn nhé!

Nếu có thể ăn uống bình thường, tốt nhất bạn nên ăn bưởi nguyên miếng thay vì uống nước ép bưởi. Nếu chỉ ép lấy nước uống, chúng ta đang lãng phí một lượng chất xơ dồi dào quý giá rất tốt cho đường ruột.

Bưởi tốt nhất nên ăn ngay sau khi tách múi. Để lâu ngoài môi trường, bưởi sẽ giảm tác dụng, giảm hương vị và có thể bị thiu, không tốt cho sức khỏe.

Ảnh minh họa: Internet

Hãy chọn 3 thời điểm ăn bưởi tốt nhất cho sức khỏe của bạn là: Sau bữa sáng khoảng 2 tiếng đồng hồ để đẩy nhanh quá trình chuyển hóa các chất hiệu quả. Ăn sau bữa trưa kết hợp với việc ăn giảm tinh bột và chất béo sẽ giúp bạn đánh tán mỡ thừa. Ăn bưởi vào buổi tối giúp hạn chế tích mỡ bụng vào ban đêm.

Bưởi tốt như vậy nhưng không có nghĩa là chúng ta nên ăn thoải mái. Một người trưởng thành mỗi ngày không nên ăn quá 1 trái bưởi. Bưởi là loại trái cây có tính hàn nên rất dễ gây tiêu chảy nếu bạn ăn quá nhiều. Người già và trẻ em cần điều chỉnh lượng ăn cho hợp lý.