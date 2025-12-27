Bưởi được mệnh danh là 'kháng sinh tự nhiên' giúp hạ cholesterol và bảo vệ trái tim khỏe mạnh

Dinh dưỡng 27/12/2025 05:30

Quả bưởi là một trong những trái cây thông dụng và được yêu thích nhất ở nước ta. Bưởi không chỉ có vị ngon chiều lòng được mọi lứa tuổi mà còn mang đến vô vàn lợi ích cho sức khỏe.

Ăn bưởi có tốt không?

Trong Đông y, bưởi được các thầy thuốc nhắc đến với tác dụng lý khí, hóa đờm, mát phổi, bổ huyết, kiện tỳ. Mùa thu hay khi giao mùa thay đổi thời tiết, ăn nhiều bưởi giúp bổ phổi, phòng ngừa các bệnh về đường hô hấp. Những người bị ho, cảm cúm ăn bưởi có thể giảm triệu chứng ho.

Bưởi được mệnh danh là 'kháng sinh tự nhiên' giúp hạ cholesterol và bảo vệ trái tim khỏe mạnh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bằng những tiến bộ khoa học, y học hiện đại còn tìm thấy trong loại trái cây này nhiều công dụng hơn thể nữa:

Hỗ trợ giảm cân và quản lý cân nặng

Bưởi là lựa chọn lý tưởng cho người ăn kiêng vì nó có hàm lượng calo rất thấp và chứa nhiều nước cùng chất xơ hòa tan. Chất xơ giúp làm chậm quá trình làm rỗng dạ dày, nhờ đó bạn cảm thấy no lâu hơn và giảm tổng lượng calo tiêu thụ trong ngày. Một số nghiên cứu cũng chỉ ra rằng việc ăn bưởi có thể giúp giảm mức insulin, hỗ trợ cơ thể đốt cháy chất béo hiệu quả hơn.

Tăng cường hệ miễn dịch

Giống như các loại quả họ cam quýt, bưởi là nguồn cung cấp vitamin C cực kỳ phong phú. Vitamin C là chất chống oxy hóa mạnh mẽ, đóng vai trò quan trọng trong việc kích thích sản xuất và tăng cường chức năng của bạch cầu, giúp củng cố hệ miễn dịch. Việc bổ sung bưởi thường xuyên là cách tuyệt vời để tăng cường sức đề kháng và giúp cơ thể nhanh chóng phục hồi sau các bệnh thông thường.

Bưởi được mệnh danh là 'kháng sinh tự nhiên' giúp hạ cholesterol và bảo vệ trái tim khỏe mạnh - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cải thiện sức khỏe tim mạch

Bưởi có lợi cho tim mạch nhờ sự kết hợp của kali và chất xơ. Hàm lượng kali giúp cân bằng lượng natri, hỗ trợ thư giãn các mạch máu và hạ huyết áp. Trong khi đó, chất xơ hòa tan giúp giảm mức cholesterol xấu (LDL) trong máu, ngăn ngừa xơ vữa động mạch và làm giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch và đột quỵ.

Kiểm soát đường huyết và ngăn ngừa tiểu đường

Với chỉ số đường huyết (GI) thấp, bưởi là thực phẩm an toàn cho người muốn kiểm soát đường huyết. Chất xơ hòa tan giúp làm chậm tốc độ hấp thu đường, ngăn ngừa tình trạng đường huyết tăng đột ngột. Hơn nữa, bưởi chứa Naringenin, một hợp chất flavonoid được cho là có khả năng cải thiện độ nhạy insulin, giúp ổn định lượng đường trong máu.

Bưởi được mệnh danh là 'kháng sinh tự nhiên' giúp hạ cholesterol và bảo vệ trái tim khỏe mạnh - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Giàu chất chống oxy hóa bảo vệ sức khỏe

Ngoài vitamin C, bưởi còn chứa nhiều chất chống oxy hóa mạnh mẽ khác. Đặc biệt là lycopene (trong bưởi đào ruột hồng), có khả năng chống lại gốc tự do và đã được nghiên cứu về tiềm năng ngăn ngừa một số loại ung thư. Các chất chống oxy hóa khác như beta-carotene và flavonoid cũng góp phần giảm viêm nhiễm và bảo vệ tế bào khỏi tổn thương lâu dài.

Cách ăn bưởi tốt nhất cho sức khỏe

Ăn bưởi có tốt không có lẽ không cần bàn cãi. Nhưng không phải ai cũng biết cách ăn bưởi chuẩn. Và đây là những điều cần nhớ khi ăn bưởi bạn nhé!

Nếu có thể ăn uống bình thường, tốt nhất bạn nên ăn bưởi nguyên miếng thay vì uống nước ép bưởi. Nếu chỉ ép lấy nước uống, chúng ta đang lãng phí một lượng chất xơ dồi dào quý giá rất tốt cho đường ruột.

Bưởi tốt nhất nên ăn ngay sau khi tách múi. Để lâu ngoài môi trường, bưởi sẽ giảm tác dụng, giảm hương vị và có thể bị thiu, không tốt cho sức khỏe.

Bưởi được mệnh danh là 'kháng sinh tự nhiên' giúp hạ cholesterol và bảo vệ trái tim khỏe mạnh - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Hãy chọn 3 thời điểm ăn bưởi tốt nhất cho sức khỏe của bạn là: Sau bữa sáng khoảng 2 tiếng đồng hồ để đẩy nhanh quá trình chuyển hóa các chất hiệu quả. Ăn sau bữa trưa kết hợp với việc ăn giảm tinh bột và chất béo sẽ giúp bạn đánh tán mỡ thừa. Ăn bưởi vào buổi tối giúp hạn chế tích mỡ bụng vào ban đêm.

Bưởi tốt như vậy nhưng không có nghĩa là chúng ta nên ăn thoải mái. Một người trưởng thành mỗi ngày không nên ăn quá 1 trái bưởi. Bưởi là loại trái cây có tính hàn nên rất dễ gây tiêu chảy nếu bạn ăn quá nhiều. Người già và trẻ em cần điều chỉnh lượng ăn cho hợp lý.

Bưởi rất tốt nhưng 3 nhóm đối tượng sau đây không nên ăn

Bưởi rất tốt nhưng 3 nhóm đối tượng sau đây không nên ăn

Bưởi là một loại trái cây giàu dinh dưỡng, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên không phải ai cũng có thể ăn được, dưới đây là những người không nên ăn quả bưởi.

Xem thêm
Từ khóa:   quả bưởi công dụng của bưởi lưu ý khi ăn bưởi

TIN MỚI NHẤT

Những hành động "ngọt lịm" Trấn Thành dành cho Hari Won, xứng danh “chồng quốc dân”

Những hành động "ngọt lịm" Trấn Thành dành cho Hari Won, xứng danh “chồng quốc dân”

Hậu trường 40 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 28/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngừng

Tử vi Chủ Nhật 28/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngừng

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước
Cận cảnh giây phút nghẹt thở cứu nam thanh niên mắc kẹt dưới hố sâu 10m

Cận cảnh giây phút nghẹt thở cứu nam thanh niên mắc kẹt dưới hố sâu 10m

Đời sống 1 giờ 0 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 27/12/2025, 3 con giáp thời tới cản không nổi, Phát Lộc Phát Tài nhờ trúng số độc đắc, tiền bạc đầy túi, ăn sung mặc sướng

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 27/12/2025, 3 con giáp thời tới cản không nổi, Phát Lộc Phát Tài nhờ trúng số độc đắc, tiền bạc đầy túi, ăn sung mặc sướng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 27/12/2025, 3 con giáp tài lộc hanh thông, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, thu hút mọi vận tiền bạc về mình

Đúng hôm nay, thứ Bảy 27/12/2025, 3 con giáp tài lộc hanh thông, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, thu hút mọi vận tiền bạc về mình

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Dự báo thời tiết dịp Tết Dương lịch 1/1/2026: Chênh lệch lớn giữa các khu vực

Dự báo thời tiết dịp Tết Dương lịch 1/1/2026: Chênh lệch lớn giữa các khu vực

Xã hội 1 giờ 15 phút trước
Lời khai 'lạnh người' của gã đàn ông bóp cổ người tình tử vong

Lời khai 'lạnh người' của gã đàn ông bóp cổ người tình tử vong

Đời sống 1 giờ 30 phút trước
Bưởi được mệnh danh là 'kháng sinh tự nhiên' giúp hạ cholesterol và bảo vệ trái tim khỏe mạnh

Bưởi được mệnh danh là 'kháng sinh tự nhiên' giúp hạ cholesterol và bảo vệ trái tim khỏe mạnh

Dinh dưỡng 1 giờ 30 phút trước
Kịp thời giải cứu học sinh lớp 7 bị đuối nước ở Đà Nẵng

Kịp thời giải cứu học sinh lớp 7 bị đuối nước ở Đà Nẵng

Đời sống 1 giờ 45 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 27/12/2025, 3 con giáp tài lộc hanh thông, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, thu hút mọi vận tiền bạc về mình

Sau hôm nay, thứ Bảy 27/12/2025, 3 con giáp tài lộc hanh thông, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, thu hút mọi vận tiền bạc về mình

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 20h hôm nay, ngày 26/12/2025, 3 con giáp Thần Tài chiếu mệnh, hưởng LỘC TRỜI ban, sự nghiệp 'cất cánh', hạnh phúc sống trong Vinh Hoa Phú Quý

Đúng 20h hôm nay, ngày 26/12/2025, 3 con giáp Thần Tài chiếu mệnh, hưởng LỘC TRỜI ban, sự nghiệp 'cất cánh', hạnh phúc sống trong Vinh Hoa Phú Quý

Đúng ngày mai, thứ Bảy 27/12/2025, Thần Tài mang đến điềm lành, 3 con giáp đón cơn mưa tài lộc, tiền bạc dư dả, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió', giàu có trong tầm tay

Đúng ngày mai, thứ Bảy 27/12/2025, Thần Tài mang đến điềm lành, 3 con giáp đón cơn mưa tài lộc, tiền bạc dư dả, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió', giàu có trong tầm tay

Tai nạn thương tâm, rơi trực thăng cứu hộ trên núi ở độ cao 4.693 mét khiến 5 người thiệt mạng

Tai nạn thương tâm, rơi trực thăng cứu hộ trên núi ở độ cao 4.693 mét khiến 5 người thiệt mạng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Được mệnh danh là "vua của các loại rau", cải bó xôi tốt cho sức khỏe như thế nào?

Được mệnh danh là "vua của các loại rau", cải bó xôi tốt cho sức khỏe như thế nào?

Không ngờ loại hạt bé nhỏ như 'viên bổ não', ngon hơn thịt, tốt hơn trứng nhưng không phải ai cũng biết

Không ngờ loại hạt bé nhỏ như 'viên bổ não', ngon hơn thịt, tốt hơn trứng nhưng không phải ai cũng biết

Nước cam có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe nhưng không nên uống trong 3 thời điểm này

Nước cam có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe nhưng không nên uống trong 3 thời điểm này

PGS.TS Phạm Thị Lý - Cố vấn khoa học đồng hành cùng TaBu trong việc phát triển mật ong TaBu

PGS.TS Phạm Thị Lý - Cố vấn khoa học đồng hành cùng TaBu trong việc phát triển mật ong TaBu

Ngó sen được ví như "thuốc quý trời ban" vì có nhiều công dụng tuyệt vời cho sức khỏe

Ngó sen được ví như "thuốc quý trời ban" vì có nhiều công dụng tuyệt vời cho sức khỏe

Loại quả nhỏ đang vào mùa ở Việt Nam, giá rẻ bèo nhưng có nhiều lợi ích sức khỏe

Loại quả nhỏ đang vào mùa ở Việt Nam, giá rẻ bèo nhưng có nhiều lợi ích sức khỏe