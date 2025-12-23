Loại quả nhỏ đang vào mùa ở Việt Nam, giá rẻ bèo nhưng có nhiều lợi ích sức khỏe

Quýt không chỉ có hương vị thơm ngon mà còn sở hữu rất nhiều dưỡng chất cùng vitamin cần thiết cho cơ thể. Do đó, quýt đem đến nhiều công dụng đặc biệt cho sức khoẻ.

Quýt là một nguồn chất xơ tốt, cả chất xơ hòa tan và không hòa tan. Chất xơ giúp tăng khối lượng phân và kích thích nhu động ruột, từ đó ngăn ngừa và giảm táo bón hiệu quả. Ăn quýt nguyên múi giúp hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru, hỗ trợ hấp thụ dưỡng chất tối ưu.

Dưỡng da, chống lão hóa và làm sáng da

Hàm lượng vitamin C cao trong quýt là yếu tố then chốt để cơ thể sản xuất collagen, giúp duy trì độ đàn hồi và săn chắc của làn da. Đồng thời, các chất chống oxy hóa còn bảo vệ da khỏi tác hại của môi trường và tia UV, giúp giảm nếp nhăn và mang lại làn da sáng khỏe, tươi trẻ hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ kiểm soát cân nặng

Với lượng calo thấp và hàm lượng nước cao, quýt là món ăn vặt lý tưởng cho người ăn kiêng. Chất xơ tự nhiên giúp kéo dài cảm giác no, làm giảm sự thèm ăn không cần thiết và kiểm soát lượng calo nạp vào cơ thể, từ đó hỗ trợ quá trình quản lý cân nặng một cách hiệu quả.

Cải thiện sức khỏe mắt

Quýt cung cấp các dưỡng chất quan trọng như vitamin A và beta-cryptoxanthin, tiền chất của vitamin A. Những chất này đóng vai trò thiết yếu trong việc duy trì chức năng thị giác khỏe mạnh. Ăn quýt thường xuyên giúp bảo vệ mắt khỏi các bệnh thoái hóa điểm vàng và các vấn đề về thị lực liên quan đến tuổi tác.

Ảnh minh họa: Internet

Những đối tượng nào không nên ăn quýt?

Sau khi đã có câu trả lời cho thắc mắc ăn quýt có tác dụng gì, điều tiếp theo mà các bạn cần lưu ý chính là những người không nên ăn loại quả này. Mặc dù quýt có chứa nhiều dưỡng chất và vitamin tốt cho sức khỏe, thế nhưng, một vài trường hợp sau không nên ăn quýt:

Đang bị ho: Cellulite có trong quýt sẽ làm cơ thể tăng nhiệt, sản sinh ra nhiều dịch đờm hơn và khiến cơn ho kéo dài. Nguy hiểm hơn, chúng có thể làm ảnh hưởng đến hệ hô hấp.

Đang trong quá trình phục hồi hậu phẫu hệ tiêu hóa: Trong trái quýt có chứa nhiều acid citric, khi chất này kết hợp với canxi sẽ khiến quá trình tạo prothrombinase và thrombin (có tác dụng làm đông máu) bị cản trở.

Ảnh minh họa: Internet

Người đang đói: Acid trong quýt có thể làm ảnh hưởng đến dạ dày.

Người say rượu: Hàm lượng vitamin C và acid trong quýt có thể làm dạ dày bị kích thích và tạo ra nhiều acid hơn, dẫn đến hiện tượng ợ nóng và bị trào ngược.

Bệnh nhân vẩy nến: Các loại quả như cam, quýt sẽ khiến các phản ứng dị ứng bị kích hoạt và trở nên nghiêm trọng hơn.