Không ngờ vỏ quýt tưởng chừng bỏ đi nhưng lại chứa nhiều dưỡng chất hơn và là dược liệu quý

Quýt là một trong những loại trái cây phổ biến nhất trên toàn thế giới với lớp vỏ ngoài hơi sần sùi và một số phần cùi màu trắng bên dưới. Thường được ưa chuộng trong những ngày Tết cổ truyền, quýt không chỉ mang ý nghĩa may mắn, tài lộc mà còn ẩn chứa nguồn dinh dưỡng dồi dào, đặc biệt là ở phần vỏ thường bị bỏ đi. Nhưng ít ai biết rằng, vỏ quýt chính là một "thần dược" từ thiên nhiên, chứa đựng vô số lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe.

Vỏ quýt giúp hỗ trợ hô hấp: Tinh dầu trong vỏ quýt, đặc biệt là limonene và pinene, có tác dụng long đờm, giảm ho, thường dùng để trị ho khan, ho có đờm, viêm phế quản, viêm họng. Các hoạt chất này giúp làm loãng dịch nhầy trong đường hô hấp, dễ dàng khạc ra ngoài, đồng thời làm dịu niêm mạc họng, giảm kích ứng gây ho. Vỏ quýt kết hợp với một số thảo dược khác như tân di, xương bồ có thể giúp giảm viêm, thông mũi, giảm đau nhức do viêm xoang. Các hoạt chất trong vỏ quýt giúp kháng viêm, giảm phù nề niêm mạc xoang, giúp dịch nhầy thoát ra ngoài dễ dàng hơn.

Giảm căng thẳng, chống say tàu xe: Trong vỏ cam quýt chứa lượng lớn tinh dầu có hương thơm dễ chịu giúp giảm các triệu chứng đau đầu, uể oải khi cơ thể căng thẳng. Bạn có thể dùng máy xông tinh dầu hoặc nấu sôi vỏ cam quýt để giúp hương thơm lan tỏa trong không gian lâu hơn. Một công dụng thú vị khác của vỏ cam quýt là chống say tàu xe nhờ khả năng giảm cảm giác buồn nôn. Người say xe có thể mang theo vỏ quýt tươi để ngửi hoặc uống nước vỏ cam quýt hãm cùng gừng tươi để làm ấm bụng trước khi lên xe.