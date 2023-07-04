Quả quýt 'nhỏ nhưng có võ', không chỉ ngon mà còn mang lại những lợi ích tuyệt vời đối với sức khỏe

Quýt là một loại trái cây có chứa nhiều chất xơ và hoàn toàn không có chất béo. Ăn quýt sẽ cho bạn cảm giác nhanh no và lâu đói, vì thế bạn sẽ giảm được khẩu phần ăn trong những bữa ăn chính của mình.

Quả quýt giúp thúc đẩy cơ thể sản xuất collagen. Đây là loại protein dồi dào nhất trong cơ thể, mang lại cấu trúc, sức mạnh và sự ổn định cho các mô liên kết, gồm làn da. Ở tuổi cao, lượng collagen trong cơ thể giảm đi. Tuy nhiên, vitamin C thúc đẩy quá trình tổng hợp collagen, giúp cải thiện quá trình lành vết thương và giảm các dấu hiệu lão hóa, chẳng hạn nếp nhăn.

Giảm viêm

Cũng như nhiều loại trái cây có múi khác, trái quýt giàu chất chống ô xy hóa và các hợp chất kháng viêm khác. Do đó, quýt giúp giảm sưng tấy, chống lại các gốc tự do gây hại cho tế bào và ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa, theo News Break. Ngoài ra, quýt cũng có hàm lượng cao vitamin C, loại khoáng chất đóng vai trò quan trọng giúp hệ miễn dịch hoạt động tốt. Một trái quýt có kích cỡ vừa phải chứ đến hơn 30% tổng lượng vitamin C cần thiết cho nhu cầu hằng ngày.

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Hỗ trợ chức năng miễn dịch

Giống như các loại trái cây có múi khác, quýt chứa nhiều vitamin C. Trên thực tế, chỉ một quả quýt vừa có thể cung cấp tới 26% lượng vitamin C mà bạn cần trong cả ngày. Vitamin C đóng một vai trò trung tâm trong nhiều khía cạnh của sức khỏe, nhưng đáng chú ý nhất là tác động của nó đối với chức năng miễn dịch.

Bổ sung đủ vitamin C mỗi ngày có thể giúp giảm các triệu chứng và rút ngắn thời gian của các bệnh hô hấp thông thường như cảm lạnh. Không chỉ vậy, sự thiếu hụt vitamin quan trọng này thậm chí có thể dẫn đến giảm sức đề kháng chống lại bệnh tật và nhiễm trùng.

Giảm cholesterol trong máu

Quýt là loại trái cây giàu chất xơ. Chất xơ lại có tác dụng giảm nồng độ cholesterol trong máu. Khi vào ruột, chất xơ trong quýt sẽ hóa thành một chất sệt như gel. Chất sệt này giúp ruột có thể hấp thụ tốt các cholesterol có lợi cho sức khỏe, đào thải bớt các cholesterol xấu. Nhờ đó, nồng độ cholesterol xấu trong máu sẽ giảm.

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Những đối tượng không nên ăn quả quýt

Người bị bệnh vẩy nến: Nếu bạn bị bệnh vẩy nến, cam quýt sẽ kích hoạt các phản ứng dị ứng và làm trầm trọng thêm tình trạng bệnh.

Người vừa phẫu thuật, bệnh tiểu đường: Trong các loại trái cây họ cam, quýt chứa hàm lượng acid citric tương đối cao. Chúng thường tồn tại dưới dạng muối natri citrat. Đây thường là chất thường dùng để chống đông máu. Do đó, người vừa phẫu thuật dạ dày, ruột; vết mổ chưa lành không nên ăn cam, quýt.

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Người đang đói: Trong cam, quýt có chứa axit, vị chua nên ăn khi đói bụng sẽ bào mòn dạ dày, lâu dài dẫn tới bệnh nguy hiểm.

Người say rượu: Khi say rượu nếu ăn cam, quýt sẽ gây kích thích dạ dày, tạo nhiều axit hơn, dẫn tới chứng ợ nóng, trào ngược. Để giảm tình trạng mất nước khi uống rượu, bạn có thể ăn chuối, dưa hấu...

Những người đang cảm, ho: Cam, quýt chứa nhiều vitamin, khoáng chất tốt cho sức khỏe, tăng cường sức đề kháng. Tuy nhiên những người đang bị cảm, ho lại không được khuyên dùng loại quả này, đặc biệt là trẻ nhỏ. Ăn cam, quýt trong lúc bị ho có thể ảnh hưởng đến hệ hô hấp.

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Phần vỏ quýt có thể dùng chữa ho, long đờm nhưng múi quýt có chứa celluite khiến cơ thể sinh nhiệt, sản sinh ra nhiều dịch đờm hơn. Trong lúc bị ho cảm, thay vì sử dụng cam, quýt có thể uống các loại nước hoa quả khác như dưa hấu, táo, lê...