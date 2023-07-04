Mãng cầu xiêm 'hot rần rần' trên mạng xã hội và mang lại nhiều giá trị dinh dưỡng mà không phải ai cũng biết

Cây ăn quả này được trồng nhiều ở vùng nhiệt đới Bắc, Nam Mỹ, Nhật Bản, từng là loại quả dành riêng cho hoàng đến Nhật Bản. Người Nhật gọi nó là vua của các loại trái cây. Mãng cầu xiêm có thể dùng làm kem, trái cây sấy khô, mứt, nước ép mãng cầu xiêm,… Gần đây mãng cầu xiêm còn được dùng làm trà mãng cầu tạo nên một cơn sốt trên thị trường.

Quả mãng cầu xiêm thuộc họ Annonaceae, có vị chua ngọt và mùi thơm trái cây nhiệt đới độc đáo. Loại quả này giàu chất xơ, vitamin C, B1 và B2, hàm lượng vitamin C và sắt cao hơn táo gấp 5 lần, được coi là loại trái cây tốt cho sức khỏe , có giá trị dinh dưỡng cao. Đặc biệt, đây là một trong số ít loại cây ăn quả hữu cơ tự nhiên, không cần phun thuốc bảo vệ thực vật hay sử dụng phân bón hóa học.

Nhiều lợi ích được báo cáo của mãng cầu xiêm là nhờ hàm lượng chất chống oxy hóa cao. Chất chống oxy hóa là những chất giúp trung hòa các gốc tự do có hại có thể gây tổn thương cho tế bào; giảm nguy cơ mắc một số bệnh mãn tính như tim mạch, ung thư và tiểu đường.

Một nghiên cứu trong ống nghiệm đã xem xét các đặc tính chống oxy hóa của mãng cầu xiêm và thấy rằng nó có thể bảo vệ chống lại tác hại do các gốc tự do gây ra nhờ chứa một số hợp chất thực vật như luteolin, tanin, saponin, phytosterol, flavonoid, antraquinon, quercetin và tangeretin. Tuy nhiên vẫn cần nhiều nghiên cứu với số liệu cụ thể trên người hơn.

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Giúp tiêu diệt tế bào ung thư

Các nghiên cứu trong ống nghiệm về điều trị tế bào ung thư vú và tế bào ung thư bạch cầu bằng chiết xuất mãng cầu xiêm. Kết quả nghiên cứu đã cho thấy mãng cầu xiêm giảm được kích thước khối u, tiêu diệt tế bào ung thư. Tuy nhiên, các thí nghiệm trong ống nghiệm này chỉ cho thấy mãng cầu xiêm có thể giúp giảm sự phát triển của tế bào ung thư. Để đánh giá hiệu quả của chúng ở cơ thể người, cần phải có thêm nhiều nghiên cứu hơn.

Chống viêm

Theo một nghiên cứu năm 2014 trên động vật gặm nhấm thì mãng cầu xiêm có đặc tính chống viêm giúp giảm đau nên các nhà nghiên cứu cho rằng việc ứng dụng mãng cầu xiêm trong các bài thuốc dân gian để giảm đau và viêm có thể đem lại hiệu quả hỗ trợ tốt.

Ảnh minh họa: Internet

Viêm là một phản ứng miễn dịch bình thường của cơ thể đối với chấn thương, tuy nhiên ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy viêm mãn tính có thể góp phần gây ra bệnh. Mặc dù các nghiên cứu chỉ giới hạn trên động vật nhưng điều này có thể đặc biệt hữu ích trong nghiên cứu điều trị rối loạn viêm như viêm khớp. Tuy vậy thì tùy từng tình trạng khác nhau mà bạn cần tham khảo ý kiến của bác sĩ điều trị nếu muốn sử dụng bài thuốc từ mãng cầu xiêm để tránh các tác dụng phụ không mong muốn.

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Giúp ổn định lượng đường trong máu

Mãng cầu xiêm đã được chứng minh là giúp điều chỉnh lượng đường trong máu trong một số nghiên cứu trên động vật. Những con chuột mắc bệnh tiểu đường được tiêm chiết xuất mãng cầu xiêm đậm đặc trong 2 tuần. Những con chuột được điều trị bằng phương pháp này có lượng đường trong máu giảm tới 75%, thấp hơn 5 lần so với những con chuột không được tiêm chiết xuất mãng cầu xiêm. Những phát hiện này cho thấy mãng cầu xiêm có thể có lợi cho những người mắc bệnh tiểu đường khi kết hợp với chế độ ăn uống và lối sống lành mạnh.

Lưu ý khi sử dụng mãng cầu xiêm

Cho tới nay, chưa có trường hợp dị ứng mãng cầu xiêm nào được báo cáo trong các tài liệu y tế. Tuy nhiên, bất kỳ thực phẩm nào có chứa protein về mặt lý thuyết đều có thể gây dị ứng. Nếu bạn có các triệu chứng dị ứng thực phẩm như ngứa, sưng hoặc nổi mề đay sau khi ăn mãng cầu xiêm, hãy tới gặp các bác sĩ để được thăm khám.

Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, bạn nên cẩn trọng khi tiêu thụ mãng cầu xiêm ở bất cứ hình thức nào nếu bạn đang sử dụng thuốc hạ huyết áp, thuốc trị tiểu đường hoặc có bệnh về gan, thận. Thêm vào đó, bạn cũng nên cẩn thận loại bỏ hạt mãng cầu xiêm bởi trong hạt có một số hợp chất có thể gây tác dụng phụ có hại với sức khỏe.