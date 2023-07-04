Quả xoài ngon và bổ dưỡng, mùa hè được bán rất nhiều nhưng một số đối tượng ăn vào lại hóa ra hại thân

Dinh dưỡng 04/07/2023 10:12

Xoài là loại quả phổ biến được hầu hết mọi người ưa chuộng. Tuy nhiên có một số đối tượng nếu ăn vào sẽ gây hại cho sức khỏe.

Tổng quan về quả xoài

Cây xoài có nguồn gốc ở các nước nhiệt đới châu Á, hiện được phổ biến trồng ở khắp những nước nhiệt đới khác. Tại miền Nam xoài là một cây được trồng phổ biến. Toàn cây xoài đều được dùng làm thuốc. Ngoài quả a còn dùng vỏ thân, nhựa thân, hạt và lá làm thuốc. Quả thu hoạch vào mùa hè, các bộ phận khác thu hái quanh năm.

Xoài có nhiều lợi ích cho sức khỏe và có vị ngọt thơm rất đặc trưng, được nhiều người yêu thích. Trong quả xoài tỷ lệ thịt quả chiếm 60-70%, thịt xoài chứa rất nhiều chất bột (quả xoài xanh chứa nhiều hơn xoài chín), chất đường 16-20%, chất gôm, axit hữu cơ chủ yếu là axit xitric, caroten 121 đến 363,8mg trong 1000g, vitamin C 13,2-80%mg%, vitamin B. Một quả xoài có thể cung cấp 25% lượng vitamin C cơ thể cần mỗi ngày, 2/3 vitamin A và một lượng lớn vitamin B6, vitamin E, pectin, phốt pho, kali và magiê.

Quả xoài ngon và bổ dưỡng, mùa hè được bán rất nhiều nhưng một số đối tượng ăn vào lại hóa ra hại thân - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Một số lợi ích tuyệt vời của quả xoài

Ngăn ngừa tăng đường huyết

Xoài sống chứa ít đường hơn rất nhiều so với các loại trái cây chín mọng khác. Không những vậy, chúng chứa lượng chất xơ rất cao. Nhờ vậy, xoài sống giúp cân bằng và kiểm soát đường huyết. Điều này đặc biệt có lợi cho những người mắc bệnh chuyển hóa như tiểu đường.

Tăng cường hệ miễn dịch

Xoài sống có chứa vitamin A và đây là loại dưỡng chất rất cần thiết để hệ miễn dịch hoạt động khỏe mạnh. Một chén xoài sống cung cấp khoảng 10% nhu cầu vitamin A trong một ngày. Các bằng chứng khoa học cho thấy thiếu vitamin A sẽ làm tăng nguy cơ bị viêm nhiễm. Ngoài ra, xoài sống còn có hàm lượng vitamin C dồi dào, giúp cơ thể sản xuất ra nhiều tế bào bạch cầu hơn. Vitamin C cũng giúp bạch cầu hoạt động hiệu quả và cải thiện sức khỏe da.

Quả xoài ngon và bổ dưỡng, mùa hè được bán rất nhiều nhưng một số đối tượng ăn vào lại hóa ra hại thân - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Điều chỉnh sức khỏe tim mạch

Xoài sống chứa magiê và kali. Đây là các loại khoáng chất giúp giãn các mạch máu. Nhờ đó, máu có thể lưu thông tốt hơn, giảm huyết áp và góp phần giúp tim hoạt động khỏe mạnh. Xoài cũng rất giàu mangiferin, một loại chất chống ô xy hóa mạnh rất tốt cho sức khỏe tim mạch. Một số bằng chứng nghiên cứu cho thấy xoài sống còn giúp giảm cholesterol, chất béo trung tính và a xít béo tự do trong máu.

Cải thiện sức khỏe tiêu hóa

Các enzym tiêu hóa trong xoài sống có khả năng phá vỡ các phân tử thức ăn lớn, giúp chúng ta hấp thụ dễ dàng hơn. Không những vậy, các enzym này cũng giúp phân hủy tinh bột phức tạp thành đường glucose và maltose. Nhờ chứa nhiều nước và chất xơ nên xoài sống cũng giúp giảm các vấn đề tiêu hóa như táo bón và tiêu chảy.

Quả xoài ngon và bổ dưỡng, mùa hè được bán rất nhiều nhưng một số đối tượng ăn vào lại hóa ra hại thân - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Giảm nguy cơ ung thư

Xoài sống có đặc tính chống ung thư là nhờ chứa polyphenol. Loại chất chống ô xy hóa này giúp ngăn chặn sự phát triển của nhiều loại tế bào ung thư khác nhau, như ung thư máu, ruột kết, phổi, tuyến tiền liệt và vú, theo Healthline.

Những đối tượng không nên ăn quả xoài

Người bị dị ứng

Trong xoài chứa hợp chất urushiol có thể gây đau ở vùng bụng, sưng môi, khó thở đối với những người bị kích ứng với hợp chất này. Ngoài ra, một số người bị mẫn cảm với các chất có trong xoài sau khi ăn sẽ xuất hiện các triệu chứng như: ngứa xung quanh miệng và trên môi, rát lưỡi, mắt khô, nổi mề đay.

Người mắc bệnh hen suyễn

Xoài có tính bình và chứa thành phần gây dị ứng. Người mắc bệnh hen suyễn ăn xoài có thể bị dị ứng, khiến cho bệnh tình tái phát, thậm chí gây tổn hại phế quản.

Quả xoài ngon và bổ dưỡng, mùa hè được bán rất nhiều nhưng một số đối tượng ăn vào lại hóa ra hại thân - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Người bị tiểu đường, thừa cân

Xoài thường được ăn trực tiếp, không qua nấu nướng nên giữ được hàm lượng vitamin và khoáng chất cao. Vì vậy, ăn quá nhiều xoài sẽ không tốt cho sức khỏe, nhất là những người phải áp dụng chế độ ăn kiêng như người thừa cân, béo phì, đái tháo đường v.v…

Theo các chuyên gia, vào chính vụ xoài, mỗi người nên ăn từ 200 – 250g/ngày là cách tốt nhất để cung cấp đủ nhu cầu vitamin, chất xơ và khoáng chất cho cơ thể.

Người bị bệnh thận

Ăn nhiều xoài có hại cho thận, do đó, người bị viêm thận cấp và mãn tính không được ăn. Ăn xoài nhiều sẽ gây dị ứng. Lá xoài và nước xoài gây viêm da cho người cơ địa mẫn cảm. Cách tốt nhất là cắt xoài thành miếng nhỏ rồi ăn trực tiếp, ăn xong súc miệng rửa miệng, tránh nước xoài đọng lại.

Quả xoài ngon và bổ dưỡng, mùa hè được bán rất nhiều nhưng một số đối tượng ăn vào lại hóa ra hại thân - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Người bị tiêu chảy

Một quả xoài thường chứa tới 3gr chất xơ nên việc ăn xoài nhiều sẽ làm tăng nguy cơ bị tiêu chảy. Do đó, những người đang bị tiêu chảy hoặc thường xuyên bị tiêu chảy nên tránh ăn loại quả nóng này bởi sẽ làm cho tình trạng bệnh tồi tệ hơn, gây mệt mỏi và suy giảm thể lực.

Những tác dụng phụ khi ăn quả xoài

Các vấn đề về đường tiêu hóa

Tiêu thụ nhiều xoài, đặc biệt là xoài xanh có tính chua, sẽ làm tăng dịch vị của dạ dày, gây ra các vấn đề về đường tiêu hóa như đau dạ dày, chứng khó tiêu.

Mắc chứng "miệng xoài"

Một số người có thể bị mắc chứng gọi là “miệng xoài”. Các triệu chứng này bao gồm ngứa, sưng, và phồng rộp quanh miệng, môi và đầu lưỡi. Thông thường, triệu chứng này xảy ra ở những người dị ứng với xoài xanh. Vì vậy, nếu mắc chứng “miệng xoài”, nên hạn chế ăn xoài xanh.

Quả xoài ngon và bổ dưỡng, mùa hè được bán rất nhiều nhưng một số đối tượng ăn vào lại hóa ra hại thân - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Kích ứng cổ họng

Nhựa từ vỏ quả xoài là một chất kích thích khá mạnh có thể gây kích ứng cổ họng. Hơn nữa, không nên uống nước lạnh sau khi đã ăn xoài vì nước lạnh khiến nhựa vỏ xoài đông lại và bám vào cổ họng nhiều hơn gây kích ứng và khó chịu.

Tăng lượng đường trong máu

Đa số các loại xoài thường ăn có vị ngọt vì chứa nhiều đường fructose. Vì vậy, tiêu thụ quá nhiều loại đường này sẽ làm tăng lượng đường trong máu và làm mất cân bằng lượng Insulin – chất duy trì đường huyết trong cơ thể ổn định.

Quả xoài ngon và bổ dưỡng, mùa hè được bán rất nhiều nhưng một số đối tượng ăn vào lại hóa ra hại thân - Ảnh 7
Ảnh minh họa: Internet

Tăng cân

Một quả xoài chín khoảng 200 - 250 g chứa tới 145 calo, gần bằng 1 chén cơm. Do đó, ăn quá nhiều xoài có thể tăng cân nhanh chóng, nhất là những người đang trong chế độ giảm cân. Nếu muốn bổ sung xoài vào thực đơn ăn kiêng thì chỉ nên ăn 2 - 3 lần/ tuần và ăn 30 phút trước buổi luyện tập sẽ có lợi hơn vì xoài sẽ cung cấp năng lượng cho những bài tập nặng.

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